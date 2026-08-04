HDS Traileri HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
Omavarainen ja mobiili: HDS 17/20 kuumavesipainepesuri toimii ilman virtalähdettä 200 baarin paineella. Tässä mallissa on rikkaruohojen torjuntaan suunniteltu Weed Control -varustus.
HDS 17/20 traileri-alustainen kuumavesipesuri tarjoaa 200 baarin paineen, poikkeuksellisen liikkuvuuden ja itsenäisen toimintakyvyn. Koneelle on ominaista sen korkea hyötysuhde, luotettavuus ja helppo huollettavuus, sekä tämän lisäksi se on yksinkertainen ja kätevä käyttää. HDS 17/20 voidaan konfiguroida tarpeen mukaan ja se on siksi erittäin joustava. Kone soveltuu mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin, esim. rakennusalalla, teollisuudessa tai kuntasektorilla. Tässä mallissa on tehdasasenteinen Weed Control -varustepaketti. Se auttaa pitämään lämpötilat tasaisina myös silloin, kun laitteella tuotetaan jatkuvasti yli 90 asteista vettä. Weed Control -ominaisuuden ja lisävarusteena myytävien suuttimien avulla traileri soveltuu erinomaisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla.
Ominaisuudet ja edut
Maksimaalista tehokkuuttaErittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka. Lämmön talteenotto hyödyntää moottorista vapautuvan hukkalämmön. Kärcher eco!efficiency -toiminto takaa ympäristöystävällisyyden ja alhaiset käyttökustannukset.
Helppo käyttääHelppo käyttää pikavalintakiekon avulla. Nopea ottaa käyttöön ja siirtää kohteesta toiseen. Turvallinen käyttää ja varastoida. Selkeät paikat ja värikoodaukset varusteille ja pesukemikaaleille.
Omavarainen sovellusSuuri integroitu 500 litran vesisäiliö mahdollistaa puhdistuksen täydellä teholla jopa 30 minuutin ajan. Kookas 100 litran polttoainesäiliö mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot. Tehokas ja taloudellinen Yanmar-dieselmoottori mahdollistaa työskentelyn ilman ulkoista virtalähdettä.
Helppo huoltaa
- Kehittynyt huoltodiagnostiikka helpottaa laitteen ylläpitoa.
- Kaikki komponentit testattu ja mitoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.
- Oma vedenpehmennyslaite pidentää lämmitysvastusten ikää ja vähentää laitteen huoltotarvetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Diesel
|Moottorin valmistaja
|Yanmar
|Teho (kW/hv)
|19 / 26
|Virtausnopeus (l/h)
|900 - 1700
|Paine (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|9,7
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|1405,7
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletku: 40 m
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Paineensäätö nopeusrajoittimella
Käyttökohteet
- Kaupunkiympäristön hoitoon: puistot, pysäkit, pihojen siivous ja graffitien poisto.
- Rakennusteollisuuteen: pintojen, työkoneiden ja varusteiden puhdistaminen
- Teollisuuteen: pintakäsittelyaineiden poisto, koneiden ja varusteiden puhdistaminen