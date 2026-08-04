HDS 17/20 traileri-alustainen kuumavesipesuri tarjoaa 200 baarin paineen, poikkeuksellisen liikkuvuuden ja itsenäisen toimintakyvyn. Koneelle on ominaista sen korkea hyötysuhde, luotettavuus ja helppo huollettavuus, sekä tämän lisäksi se on yksinkertainen ja kätevä käyttää. HDS 17/20 voidaan konfiguroida tarpeen mukaan ja se on siksi erittäin joustava. Kone soveltuu mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin, esim. rakennusalalla, teollisuudessa tai kuntasektorilla. Tässä mallissa on tehdasasenteinen Weed Control -varustepaketti. Se auttaa pitämään lämpötilat tasaisina myös silloin, kun laitteella tuotetaan jatkuvasti yli 90 asteista vettä. Weed Control -ominaisuuden ja lisävarusteena myytävien suuttimien avulla traileri soveltuu erinomaisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla.