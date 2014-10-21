Professional

Kärcher Korkeapaine

Korkeapaine

Nopea, tehokas, perusteellinen ja resursseja säästävä: korkeapainepesu yhdistettynä täydellisesti yhteensovitettuihin puhdistusaineisiin tekee vaikuttavaa tulosta myös erittäin vaativissa siivoustöissä.

Kärcher Lattia

Lattia

Korkean tehokkuutensa ansiosta Kärcher FloorPro -puhdistusaineet varmistavat vaivattoman ja aikaa säästävän lattianpuhdistuksen. Samalla siivouskoneet ja pinnat ovat optimaalisesti suojattuja.

Kärcher Matto

Matto

CarpetPro-sarjan innovatiivinen iCapsol-teknologia on ihanteellinen ratkaisu tekstiilipintojen hellävaraiseen ja tehokkaaseen puhdistukseen, lyhentäen kuivumisaikaa ja ehkäisee uudelleenlikastumista.

Kärcher Osat

Osat

Erittäin tehokas osien puhdistusaine, joka on kehitetty erityisesti teollisuuden äärimmäisiin vaatimuksiin puhdistustehon, pinnan suojauksen ja jäämien poistamisen kannalta ennen pinnoitusta tai lopullista asennusta.

Kärcher Ajoneuvo

Ajoneuvo

Taloudellinen, tarkasti koordinoitu ja perusteellinen: VehiclePro-tuotteemme ovat vaikuttavia yhdistettynä Pine Active -tuoksukonseptiimme ja varmistavat optimaalisen tuloksen.

