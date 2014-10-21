Professional
Korkeapaine
Nopea, tehokas, perusteellinen ja resursseja säästävä: korkeapainepesu yhdistettynä täydellisesti yhteensovitettuihin puhdistusaineisiin tekee vaikuttavaa tulosta myös erittäin vaativissa siivoustöissä.
Lattia
Korkean tehokkuutensa ansiosta Kärcher FloorPro -puhdistusaineet varmistavat vaivattoman ja aikaa säästävän lattianpuhdistuksen. Samalla siivouskoneet ja pinnat ovat optimaalisesti suojattuja.
Matto
CarpetPro-sarjan innovatiivinen iCapsol-teknologia on ihanteellinen ratkaisu tekstiilipintojen hellävaraiseen ja tehokkaaseen puhdistukseen, lyhentäen kuivumisaikaa ja ehkäisee uudelleenlikastumista.
Osat
Erittäin tehokas osien puhdistusaine, joka on kehitetty erityisesti teollisuuden äärimmäisiin vaatimuksiin puhdistustehon, pinnan suojauksen ja jäämien poistamisen kannalta ennen pinnoitusta tai lopullista asennusta.
Ajoneuvo
Taloudellinen, tarkasti koordinoitu ja perusteellinen: VehiclePro-tuotteemme ovat vaikuttavia yhdistettynä Pine Active -tuoksukonseptiimme ja varmistavat optimaalisen tuloksen.