Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Voimakastehoinen kylmävesipesuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta vedentuottokykyä. Tämä painepesuri tuottaa 150 baarin paineen ja sen vedentuotto on peräti 2500 l /h.
Voimavirtakäyttöinen HD 25/15-4 Cage Plus on kehitetty erityisesti suurta huuhtelutehoa vaativiin kohteisiin esim. maatalouteen ja rakennustyömaille. Korkealuokkaisen kampiakselipumpun tuotto on jopa 2500 l/h. Suuret, ilmatäytteiset kumipyörät varmistavat hyvän liikkuvuuden ja lujarakenteinen teräsputkirunko kestää kovissa käyttöolosuhteissa. Varusteet on mitoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Varustettu EASY!Lock-liittimillä, jotka nopeuttavat käyttöä ja takaavat varusteille pitkän käyttöiän.
Ominaisuudet ja edut
TeräsputkirunkoTukeva, putkimainen ulompi runko. Integroidut kiinnityspaikat nostamista varten ja tarvikelokero. Suojaa pesuria iskuilta.
Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuuttaVuotosuojaus ja pehmeä käynnistys. Yli- ja alijännitesuoja. Vikavirtasuojaus
Kovaan ammattikäyttöönSuuri liikkuvuus taitettavan työntökahvan ja lävistymättömien pyörien ansiosta. Suuri vedensuodatin suojaa pumppua vaurioilta.
Kestävä ja varmatoiminen
- Suuri kampiakseli ja kuulalaakeroidut kiertokanget.
- Lujatekoinen messinkipäätyinen pumppu ja keraamiset männät.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 2500
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimipaine (bar/MPa)
|190 / 19
|Liitäntäteho (kW)
|13
|Virtajohto (m)
|5
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|120
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|129
|Mitat (p x l x k) (mm)
|957 x 686 x 1080
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Suihkuputki ruostumaton teräs: 1050 mm
- Voimasuutin
- Turbosuutin
- Korkeapainesuihkuputki
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Puhdistusainetoiminto: Imu
- Painekytkinautomatiikka
- Portaaton työpaineen ja vesimäärän säätö
Videot
Käyttökohteet
- Sopii esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi
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