Voimavirtakäyttöinen HD 25/15-4 Cage Plus on kehitetty erityisesti suurta huuhtelutehoa vaativiin kohteisiin esim. maatalouteen ja rakennustyömaille. Korkealuokkaisen kampiakselipumpun tuotto on jopa 2500 l/h. Suuret, ilmatäytteiset kumipyörät varmistavat hyvän liikkuvuuden ja lujarakenteinen teräsputkirunko kestää kovissa käyttöolosuhteissa. Varusteet on mitoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Varustettu EASY!Lock-liittimillä, jotka nopeuttavat käyttöä ja takaavat varusteille pitkän käyttöiän.