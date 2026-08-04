Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus

Voimakastehoinen kylmävesipesuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta vedentuottokykyä. Tämä painepesuri tuottaa 150 baarin paineen ja sen vedentuotto on peräti 2500 l /h.

Voimavirtakäyttöinen HD 25/15-4 Cage Plus on kehitetty erityisesti suurta huuhtelutehoa vaativiin kohteisiin esim. maatalouteen ja rakennustyömaille. Korkealuokkaisen kampiakselipumpun tuotto on jopa 2500 l/h. Suuret, ilmatäytteiset kumipyörät varmistavat hyvän liikkuvuuden ja lujarakenteinen teräsputkirunko kestää kovissa käyttöolosuhteissa. Varusteet on mitoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Varustettu EASY!Lock-liittimillä, jotka nopeuttavat käyttöä ja takaavat varusteille pitkän käyttöiän.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus: Teräsputkirunko
Teräsputkirunko
Tukeva, putkimainen ulompi runko. Integroidut kiinnityspaikat nostamista varten ja tarvikelokero. Suojaa pesuria iskuilta.
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus: Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuutta
Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuutta
Vuotosuojaus ja pehmeä käynnistys. Yli- ja alijännitesuoja. Vikavirtasuojaus
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus: Kovaan ammattikäyttöön
Kovaan ammattikäyttöön
Suuri liikkuvuus taitettavan työntökahvan ja lävistymättömien pyörien ansiosta. Suuri vedensuodatin suojaa pumppua vaurioilta.
Kestävä ja varmatoiminen
  • Suuri kampiakseli ja kuulalaakeroidut kiertokanget.
  • Lujatekoinen messinkipäätyinen pumppu ja keraamiset männät.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 400
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 500 - 2500
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maksimipaine (bar/MPa) 190 / 19
Liitäntäteho (kW) 13
Virtajohto (m) 5
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 120
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 129
Mitat (p x l x k) (mm) 957 x 686 x 1080

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Korkeapaineletkun pituus: 15 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
  • Suihkuputki ruostumaton teräs: 1050 mm
  • Voimasuutin
  • Turbosuutin
  • Korkeapainesuihkuputki
  • Servo Control

Ominaisuuksia

  • Puhdistusainetoiminto: Imu
  • Painekytkinautomatiikka
  • Portaaton työpaineen ja vesimäärän säätö
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Painepesuri HD 25/15-4 Cage Plus
Videot
Käyttökohteet
  • Sopii esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi
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