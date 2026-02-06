HDS Traileri HDS 13/35 De Tr1

HDS 13/35 traileria voidaan käyttää itsenäisenä ja se saavuttaa 350 barin paineen. Se on täydellinen ratkaisu kuumavesi-korkeapainepesuun kuntasektorilla, rakennustyömailla ja teollisuudessa.

HDS 13/35 valtti on sen liikkuvuus. Kuumavesipesuri kehittää 350 barin paineen, toimii täysin riippumattomana virtalähteestä ja on siten monipuolisesti sovellettavissa – esimerkiksi rakennustyömailla, teollisuudessa ja kuntasektorilla. Vapaasti konfiguroitavissa olevana laitteena se on ehdoton monitaituri luotettavuuden, tehokkuuden, sekä huolto- ja käyttömukavuuden ansiosta.

Ominaisuudet ja edut
HDS Traileri HDS 13/35 De Tr1: Maksimaalista tehokkuutta
Erittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka. Lämmön talteenotto hyödyntää moottorista vapautuvan hukkalämmön. Kärcher eco!efficiency -toiminto takaa ympäristöystävällisyyden ja alhaiset käyttökustannukset.
HDS Traileri HDS 13/35 De Tr1: Helppo käyttää
Helppo käyttää pikavalintakiekon avulla. Optiona kaksi erillistä letkukelaa - nopea käyttöönotto ja varusteiden keräys työn loputtua. Turvallinen ja suuri säilytystila suojavarusteita, tarvikkeita ja puhdistusaineita varten.
HDS Traileri HDS 13/35 De Tr1: Omavarainen sovellus
Suuri integroitu 500 litran vesisäiliö mahdollistaa puhdistuksen täydellä teholla jopa 30 minuutin ajan. Kookas 100 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman tankkausta. Tehokas ja varmatoiminen Yanmar-dieselmoottori mahdollistaa itsenäisen työskentelyn ilman sähköliitäntää.
Erittäin joustava
  • Modulaarisen rakenteen ansiosta trailerit voidaan räätälöidä asiakkaan erikoistarpeita vastaaviksi.
  • Pyörillä tai jalaksilla varustetut versiot: ratkaisut liikkuvaan ja yhdessä kohteessa suoritettavaan työhön.
Helppo huoltaa
  • Kookas, koko matkalta aukea kuomu takaa helpon pääsyn kaikkeen tekniikkaan.
  • Kehittynyt huoltodiagnostiikka helpottaa laitteen ylläpitoa.
  • Kaikki komponentit testattu ja mitoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.
Luotettavuus
  • Oma vedenpehmennyslaite pidentää lämmitysvastusten ikää ja vähentää laitteen huoltotarvetta.
  • Merkkivalot ja turvakytkimet estävät virhekäytön ja parantavat työturvallisuutta.
  • Integroitu pakkassuojausjärjestelmä tarjoaa nopean ja helpon tavan varmistaa mekaniikan kestävyys kuljetusten ja varastoinnin aikana.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Diesel
Moottorin valmistaja Yanmar
Teho (kW/hv) 19 / 26
Virtausnopeus (l/h) 650 - 1300
Paine (bar/MPa) 100 - 350 / 10 - 35
Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h) 9,3
Mitat (p x l x k) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: Teollisuus
  • Korkeapaineletku: 30 m
  • Suihkuputki: 700 mm
  • Voimasuutin

Ominaisuuksia

  • Paineensäätö nopeusrajoittimella
Käyttökohteet
  • Kaupunkiympäristön hoitoon: puistot, pysäkit, pihojen siivous ja graffitien poisto.
  • Rakennusteollisuuteen: pintojen, työkoneiden ja varusteiden puhdistaminen
  • Teollisuuteen: pintakäsittelyaineiden poisto, koneiden ja varusteiden puhdistaminen
Varusteet
Pesuaineet