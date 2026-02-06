HDS 13/35 valtti on sen liikkuvuus. Kuumavesipesuri kehittää 350 barin paineen, toimii täysin riippumattomana virtalähteestä ja on siten monipuolisesti sovellettavissa – esimerkiksi rakennustyömailla, teollisuudessa ja kuntasektorilla. Vapaasti konfiguroitavissa olevana laitteena se on ehdoton monitaituri luotettavuuden, tehokkuuden, sekä huolto- ja käyttömukavuuden ansiosta.