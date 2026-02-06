HDS Traileri HDS 13/35 De Tr1
HDS 13/35 traileria voidaan käyttää itsenäisenä ja se saavuttaa 350 barin paineen. Se on täydellinen ratkaisu kuumavesi-korkeapainepesuun kuntasektorilla, rakennustyömailla ja teollisuudessa.
HDS 13/35 valtti on sen liikkuvuus. Kuumavesipesuri kehittää 350 barin paineen, toimii täysin riippumattomana virtalähteestä ja on siten monipuolisesti sovellettavissa – esimerkiksi rakennustyömailla, teollisuudessa ja kuntasektorilla. Vapaasti konfiguroitavissa olevana laitteena se on ehdoton monitaituri luotettavuuden, tehokkuuden, sekä huolto- ja käyttömukavuuden ansiosta.
Ominaisuudet ja edut
Maksimaalista tehokkuuttaErittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka. Lämmön talteenotto hyödyntää moottorista vapautuvan hukkalämmön. Kärcher eco!efficiency -toiminto takaa ympäristöystävällisyyden ja alhaiset käyttökustannukset.
Helppo käyttääHelppo käyttää pikavalintakiekon avulla. Optiona kaksi erillistä letkukelaa - nopea käyttöönotto ja varusteiden keräys työn loputtua. Turvallinen ja suuri säilytystila suojavarusteita, tarvikkeita ja puhdistusaineita varten.
Omavarainen sovellusSuuri integroitu 500 litran vesisäiliö mahdollistaa puhdistuksen täydellä teholla jopa 30 minuutin ajan. Kookas 100 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman tankkausta. Tehokas ja varmatoiminen Yanmar-dieselmoottori mahdollistaa itsenäisen työskentelyn ilman sähköliitäntää.
Erittäin joustava
- Modulaarisen rakenteen ansiosta trailerit voidaan räätälöidä asiakkaan erikoistarpeita vastaaviksi.
- Pyörillä tai jalaksilla varustetut versiot: ratkaisut liikkuvaan ja yhdessä kohteessa suoritettavaan työhön.
Helppo huoltaa
- Kookas, koko matkalta aukea kuomu takaa helpon pääsyn kaikkeen tekniikkaan.
- Kehittynyt huoltodiagnostiikka helpottaa laitteen ylläpitoa.
- Kaikki komponentit testattu ja mitoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.
Luotettavuus
- Oma vedenpehmennyslaite pidentää lämmitysvastusten ikää ja vähentää laitteen huoltotarvetta.
- Merkkivalot ja turvakytkimet estävät virhekäytön ja parantavat työturvallisuutta.
- Integroitu pakkassuojausjärjestelmä tarjoaa nopean ja helpon tavan varmistaa mekaniikan kestävyys kuljetusten ja varastoinnin aikana.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Diesel
|Moottorin valmistaja
|Yanmar
|Teho (kW/hv)
|19 / 26
|Virtausnopeus (l/h)
|650 - 1300
|Paine (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|9,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Toimitus sisältää
- Pesukahva: Teollisuus
- Korkeapaineletku: 30 m
- Suihkuputki: 700 mm
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Paineensäätö nopeusrajoittimella
Käyttökohteet
- Kaupunkiympäristön hoitoon: puistot, pysäkit, pihojen siivous ja graffitien poisto.
- Rakennusteollisuuteen: pintojen, työkoneiden ja varusteiden puhdistaminen
- Teollisuuteen: pintakäsittelyaineiden poisto, koneiden ja varusteiden puhdistaminen