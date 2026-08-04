Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic

Tehokas ja varmatoiminen, kiinteästi asennettava kylmävesipesuri kustannustehokkaana Classic-versiona. Kohteisiin, joissa tarvitaan suurta 1700 l/h vedentuottokykyä ja 150 bar työpainetta.

Kärcher HD 17/15-4 S St Classic on kiinteään asennukseen suunniteltu kylmävesipesuri, joka tekee vaikutuksen suurella 1700 l/h vedentuottokapasiteetilla. Helppokäyttöinen ja kompaktin kokoinen pesuri mukautuu kattavan varustevalikoiman avulla kunkin kohteen tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Laitteen 9 kW moottoriteho tuottaa 150 baarin työpaineen, joka yhdessä suuren vedentuoton kanssa irrottaa ja siirtää tehokkaasti myös suurempia likamääriä. Kestävän ja helposti huollettavan rakenteen takaa messinkipäädyllä varustettu kampiakselipumppu sekä hidaskierroksinen, vesijäähdytyksellä varustettu 4-napainen sähkömoottori. Vakiovarustukseen kuuluu myös helposti puhdistettava vedensuodatin, joka suojaa pumppua tuloveden epäpuhtauksilta. Tukeva teräsrunko mahdollistaa nopean asennuksen joko seinään, hyllylle tai lattialle. Kustannustehokkaiden Classic-mallien vakiovarustukseen kuuluu Classic-pesupistooli, 840 mm pitkä suihkuputki sekä teräsvahvistettu, 10 pitkä korkeapaineletku

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic: Kestävä, messinkipäätyinen kampiakselipumppu ja keraamiset männät
Kestävä, messinkipäätyinen kampiakselipumppu ja keraamiset männät
Korkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn Pitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset. Itseimutoiminto ja mahdollisuus käyttää lämmintä tulovettä 60 °C saakka.
Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic: Kestävä teräsrunko
Kestävä teräsrunko
Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Tukeva teräsputkirunko suojaa koko konetta. Valmiit kiinnityspaikat varusteille.
Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic: Classic-sarjan varusteet, joissa EASY!Lock-kierteet
Classic-sarjan varusteet, joissa EASY!Lock-kierteet
Nopea ottaa käyttöön ja siirtää seuraavaan kohteeseen. Kestävät varusteet. Helppokäyttöinen
Hidaskierroksinen, 4-napainen, ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori. Ruostumatonta terästä olevat männät ja messinkinen pumpun pääty
  • Kaikki komponentit testattu ja mitoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.
  • Tehty kestämään kovaa käyttöä.
  • Korkea suorituskyky ja alhaiset käyttökustannukset
Kestävä muotoilu ja rakenne
  • Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua.
  • Vesimäärän ja työpaineen säätö pumpun säätimellä.
  • Öljyn määrän ja laadun tarkistus käy nopeasti erillisestä tarkistusikkunasta.
Helppo käyttää ja yksinkertainen huoltaa
  • Integroitu vedensuodatin on helppo irrottaa ja puhdista ilman työkaluja.
  • Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.
  • Selekä käyttöliittymä.
Erittäin joustava
  • Kattava varustevalikoima mahdollistaa helpon räätälöinnin pesutarpeen mukaan.
  • Kattava varustevalikoima mahdollistaa erilaiset puhdistustyöt muuttuvissa kohteissa yhdellä laitteella.
  • Helppo asentaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 376 - 424
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 1000 - 1700
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar) 100 - 150
Maksimipaine (bar) 210
Liitäntäteho (kW) 9
Virtajohto (m) 5
Suutinkoko 110
Vedensyöttö 1″
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 61
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 66,7
Mitat (p x l x k) (mm) 720 x 522 x 418

Toimitus sisältää

  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 10, 250 bar
  • Suihkuputki: 840 mm
  • Voimasuutin

Ominaisuuksia

  • Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
  • 4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä
  • Painekytkinautomatiikka
  • Integroitu suodatin
  • Öljyn tarkkailuikkuna
  • Vesiliitäntä messinkiä
Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic
Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic
Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic
Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic
Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic
Käyttökohteet
  • Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
  • Ihanteellinen autoliikkeille, autovuokraamoille ja huoltoasemille
  • Ajoneuvojen ja koneiden pesuun liikennöitsijöille, teollisuuteen ja maatalouteen.
  • Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
  • Suunniteltu koneiden ja laitteiden pesuun maataloudessa ja liikennesektorilla
  • Tuotantohallien, varastojen ja logistiikkahallien sekä lastausalueiden puhdistamiseen
  • Ihanteellinen ratkaisu logistiikan pesutarpeisiin
  • Teollisuus
  • Maatalous
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.