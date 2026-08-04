Kärcher HD 17/15-4 S St Classic on kiinteään asennukseen suunniteltu kylmävesipesuri, joka tekee vaikutuksen suurella 1700 l/h vedentuottokapasiteetilla. Helppokäyttöinen ja kompaktin kokoinen pesuri mukautuu kattavan varustevalikoiman avulla kunkin kohteen tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Laitteen 9 kW moottoriteho tuottaa 150 baarin työpaineen, joka yhdessä suuren vedentuoton kanssa irrottaa ja siirtää tehokkaasti myös suurempia likamääriä. Kestävän ja helposti huollettavan rakenteen takaa messinkipäädyllä varustettu kampiakselipumppu sekä hidaskierroksinen, vesijäähdytyksellä varustettu 4-napainen sähkömoottori. Vakiovarustukseen kuuluu myös helposti puhdistettava vedensuodatin, joka suojaa pumppua tuloveden epäpuhtauksilta. Tukeva teräsrunko mahdollistaa nopean asennuksen joko seinään, hyllylle tai lattialle. Kustannustehokkaiden Classic-mallien vakiovarustukseen kuuluu Classic-pesupistooli, 840 mm pitkä suihkuputki sekä teräsvahvistettu, 10 pitkä korkeapaineletku