Painepesuri HD 17/15-4 S ST Classic
Tehokas ja varmatoiminen, kiinteästi asennettava kylmävesipesuri kustannustehokkaana Classic-versiona. Kohteisiin, joissa tarvitaan suurta 1700 l/h vedentuottokykyä ja 150 bar työpainetta.
Kärcher HD 17/15-4 S St Classic on kiinteään asennukseen suunniteltu kylmävesipesuri, joka tekee vaikutuksen suurella 1700 l/h vedentuottokapasiteetilla. Helppokäyttöinen ja kompaktin kokoinen pesuri mukautuu kattavan varustevalikoiman avulla kunkin kohteen tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Laitteen 9 kW moottoriteho tuottaa 150 baarin työpaineen, joka yhdessä suuren vedentuoton kanssa irrottaa ja siirtää tehokkaasti myös suurempia likamääriä. Kestävän ja helposti huollettavan rakenteen takaa messinkipäädyllä varustettu kampiakselipumppu sekä hidaskierroksinen, vesijäähdytyksellä varustettu 4-napainen sähkömoottori. Vakiovarustukseen kuuluu myös helposti puhdistettava vedensuodatin, joka suojaa pumppua tuloveden epäpuhtauksilta. Tukeva teräsrunko mahdollistaa nopean asennuksen joko seinään, hyllylle tai lattialle. Kustannustehokkaiden Classic-mallien vakiovarustukseen kuuluu Classic-pesupistooli, 840 mm pitkä suihkuputki sekä teräsvahvistettu, 10 pitkä korkeapaineletku
Ominaisuudet ja edut
Kestävä, messinkipäätyinen kampiakselipumppu ja keraamiset männätKorkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn Pitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset. Itseimutoiminto ja mahdollisuus käyttää lämmintä tulovettä 60 °C saakka.
Kestävä teräsrunkoVankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Tukeva teräsputkirunko suojaa koko konetta. Valmiit kiinnityspaikat varusteille.
Classic-sarjan varusteet, joissa EASY!Lock-kierteetNopea ottaa käyttöön ja siirtää seuraavaan kohteeseen. Kestävät varusteet. Helppokäyttöinen
Hidaskierroksinen, 4-napainen, ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori. Ruostumatonta terästä olevat männät ja messinkinen pumpun pääty
- Kaikki komponentit testattu ja mitoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.
- Tehty kestämään kovaa käyttöä.
- Korkea suorituskyky ja alhaiset käyttökustannukset
Kestävä muotoilu ja rakenne
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua.
- Vesimäärän ja työpaineen säätö pumpun säätimellä.
- Öljyn määrän ja laadun tarkistus käy nopeasti erillisestä tarkistusikkunasta.
Helppo käyttää ja yksinkertainen huoltaa
- Integroitu vedensuodatin on helppo irrottaa ja puhdista ilman työkaluja.
- Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.
- Selekä käyttöliittymä.
Erittäin joustava
- Kattava varustevalikoima mahdollistaa helpon räätälöinnin pesutarpeen mukaan.
- Kattava varustevalikoima mahdollistaa erilaiset puhdistustyöt muuttuvissa kohteissa yhdellä laitteella.
- Helppo asentaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|376 - 424
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|1000 - 1700
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar)
|100 - 150
|Maksimipaine (bar)
|210
|Liitäntäteho (kW)
|9
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|110
|Vedensyöttö
|1″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|61
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|66,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|720 x 522 x 418
Toimitus sisältää
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 10, 250 bar
- Suihkuputki: 840 mm
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- 4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä
- Painekytkinautomatiikka
- Integroitu suodatin
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Vesiliitäntä messinkiä
Käyttökohteet
- Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
- Ihanteellinen autoliikkeille, autovuokraamoille ja huoltoasemille
- Ajoneuvojen ja koneiden pesuun liikennöitsijöille, teollisuuteen ja maatalouteen.
- Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
- Suunniteltu koneiden ja laitteiden pesuun maataloudessa ja liikennesektorilla
- Tuotantohallien, varastojen ja logistiikkahallien sekä lastausalueiden puhdistamiseen
- Ihanteellinen ratkaisu logistiikan pesutarpeisiin
- Teollisuus
- Maatalous