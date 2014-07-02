Kiinteästi asennettavat kuumavesipesurit
Kiinteästi asennettavat painepesurit - yksi asennuskohta, monta sovelluskohdetta. Kärcherin kiinteästi asennettavat painepesurit sopivat kohteisiin aina, kun tarvitaan desinfioivaa ja tilaasäästävää ratkaisua.
Öljy-/kaasulämmitys
Kiinteästi asennettavat painepesurit saatavilla myös kaasu tai öljykäyttöisinä. Kuumaa vettä ja höyryä turvallisesti.
Kylmä
Kiinteästi asennettavien painepesureissa voidaan käyttää jopa 80-asteista syöttövettä. Tilaa säästävä, yhden suihkuputken pesuratkaisu.