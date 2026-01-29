Painepesuri HD 8/23 G Classic
Varmatoiminen ja edullinen kylmävesipesuri, jonka polttomoottorikone mahdollistaa käytön ilman sähköliitäntää. Tämä painepesuri tuottaa 230 baarin paineen ja vedentuotto on 800 l /h.
Polttomoottorikäyttöinen HD 8/23 G on kustannustehokas vaihtoehto liikkuvaan työhön ja kohteisiin, jossa painepesurille ei ole saatavilla sähköliitäntää. Pystymalliseksi rakennettu kone vie reilusti alle neliön verran lattiapinta-alaa. Tämä yhdessä kookkaan työntöaisan ja suurten ilmakumipyörien kanssa mahdollistaa sen, että laite kulkee kevyesti niin rakennustyömailla kuin autokuljetuksissa. Kone sopii hyvin esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi. Tehokas ja varmatoiminen polttomoottorikone tuottaa laitteelle 230 baarin maksimipaineen ja sen vedentuottokyky on 800 litraa tunnissa. Polttomoottori on suunniteltu siten, että kaikki toiminnot ovat käyttäjän ulottuvilla ja laitteisto on mahdollisimman helppo huoltaa. Painepesurissa on vakiona 10 metrin paineletku.
Ominaisuudet ja edut
Itsenäinen toimivuus ilman sähkövirtaaRiippumaton työskentely ilman sähköliitäntää. Täyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset. Helppokäyttöinen manuaalikäynnistys.
Helppo liikuteltavuusPuhkeamattomat kumipyörät helpottavat pesurin liikuttelua. Kapea runko mahdollistaa kuljettamisen ovista ja liikuttelun ahtaissa työkohteissa. Erinomainen liikuteltavuus: mahtuu kulkemaan pienelläkin pakettiautolla ja vie vähän tilaa varastoitaessa.
Kestävä ja varmatoiminenVankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Testattua laatua turvaventtiileissä, ylikuumenemissuojissa ja suodattimissa. Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
Säilytyspaikat varusteille
- Letkukoukku ja tila tarvikkeille säilyttämistä ja kantamista varten.
- Ergonominen pesukahva ja säilytyspaikka letkulle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|800
|Työpaine (bar/MPa)
|230 / 23
|Maksimipaine (bar/MPa)
|280 / 28
|Vedensyöttö
|3/4″
|Voimansiirto
|Bensiini
|Moottorityyppi
|G300FA
|Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|Korkea
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|50,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|59
|Mitat (p x l x k) (mm)
|878 x 538 x 702
Toimitus sisältää
- Pesukahva: Standardi
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Voimasuutin
- Vesisuodatin
Ominaisuuksia
- Putkirunko
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä