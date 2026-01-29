Polttomoottorikäyttöinen HD 8/23 G on kustannustehokas vaihtoehto liikkuvaan työhön ja kohteisiin, jossa painepesurille ei ole saatavilla sähköliitäntää. Pystymalliseksi rakennettu kone vie reilusti alle neliön verran lattiapinta-alaa. Tämä yhdessä kookkaan työntöaisan ja suurten ilmakumipyörien kanssa mahdollistaa sen, että laite kulkee kevyesti niin rakennustyömailla kuin autokuljetuksissa. Kone sopii hyvin esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi. Tehokas ja varmatoiminen polttomoottorikone tuottaa laitteelle 230 baarin maksimipaineen ja sen vedentuottokyky on 800 litraa tunnissa. Polttomoottori on suunniteltu siten, että kaikki toiminnot ovat käyttäjän ulottuvilla ja laitteisto on mahdollisimman helppo huoltaa. Painepesurissa on vakiona 10 metrin paineletku.