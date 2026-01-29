Painepesuri HD 8/23 G Classic

Varmatoiminen ja edullinen kylmävesipesuri, jonka polttomoottorikone mahdollistaa käytön ilman sähköliitäntää. Tämä painepesuri tuottaa 230 baarin paineen ja vedentuotto on 800 l /h.

Polttomoottorikäyttöinen HD 8/23 G on kustannustehokas vaihtoehto liikkuvaan työhön ja kohteisiin, jossa painepesurille ei ole saatavilla sähköliitäntää. Pystymalliseksi rakennettu kone vie reilusti alle neliön verran lattiapinta-alaa. Tämä yhdessä kookkaan työntöaisan ja suurten ilmakumipyörien kanssa mahdollistaa sen, että laite kulkee kevyesti niin rakennustyömailla kuin autokuljetuksissa. Kone sopii hyvin esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi. Tehokas ja varmatoiminen polttomoottorikone tuottaa laitteelle 230 baarin maksimipaineen ja sen vedentuottokyky on 800 litraa tunnissa. Polttomoottori on suunniteltu siten, että kaikki toiminnot ovat käyttäjän ulottuvilla ja laitteisto on mahdollisimman helppo huoltaa. Painepesurissa on vakiona 10 metrin paineletku.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 8/23 G Classic: Itsenäinen toimivuus ilman sähkövirtaa
Itsenäinen toimivuus ilman sähkövirtaa
Riippumaton työskentely ilman sähköliitäntää. Täyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset. Helppokäyttöinen manuaalikäynnistys.
Painepesuri HD 8/23 G Classic: Helppo liikuteltavuus
Helppo liikuteltavuus
Puhkeamattomat kumipyörät helpottavat pesurin liikuttelua. Kapea runko mahdollistaa kuljettamisen ovista ja liikuttelun ahtaissa työkohteissa. Erinomainen liikuteltavuus: mahtuu kulkemaan pienelläkin pakettiautolla ja vie vähän tilaa varastoitaessa.
Painepesuri HD 8/23 G Classic: Kestävä ja varmatoiminen
Kestävä ja varmatoiminen
Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Testattua laatua turvaventtiileissä, ylikuumenemissuojissa ja suodattimissa. Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
Säilytyspaikat varusteille
  • Letkukoukku ja tila tarvikkeille säilyttämistä ja kantamista varten.
  • Ergonominen pesukahva ja säilytyspaikka letkulle.
Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 800
Työpaine (bar/MPa) 230 / 23
Maksimipaine (bar/MPa) 280 / 28
Vedensyöttö 3/4″
Voimansiirto Bensiini
Moottorityyppi G300FA
Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä 1
Liikkuvuus Korkea
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 50,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 59
Mitat (p x l x k) (mm) 878 x 538 x 702

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: Standardi
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Voimasuutin
  • Vesisuodatin

Ominaisuuksia

  • Putkirunko
  • Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
Painepesuri HD 8/23 G Classic
Painepesuri HD 8/23 G Classic
Painepesuri HD 8/23 G Classic
Painepesuri HD 8/23 G Classic
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.