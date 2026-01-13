Painepesuri HD 9/23 G

Varmatoiminen ja edullinen kylmävesipesuri, jonka polttomoottorikone mahdollistaa käytön ilman sähköliitäntää. Tämä painepesuri tuottaa 230 baarin paineen ja vedentuotto on 900 l /h.

Polttomoottorikäyttöinen HD 9/23 G on suunniteltu kohteisiin, jossa painepesurille ei ole saatavilla sähköliitäntää ja joissa koneilta vaaditaan ketterää liikuteltavuutta. Pystymalliseksi rakennettu kone vie reilusti alle neliön verran lattiapinta-alaa, mikä helpottaa niin koneen liikuttelua kuin kuljetusta ja varastointia. Tämä yhdessä kookkaan työntöaisan ja puhkeamattomien pyörien kanssa mahdollistaa sen, että laite kulkee kevyesti niin rakennustyömailla kuin autokuljetuksissa. Kone sopii hyvin esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi. Tehokas ja varmatoiminen polttomoottorikone tuottaa laitteelle 230 baarin maksimipaineen ja sen vedentuottokyky on 900 litraa tunnissa. Polttomoottorin kaikki toiminnot ovat käyttäjän ulottuvilla ja laitteisto on mahdollisimman helppo huoltaa. Painepesurissa on vakiona 10 metrin paineletku ja ergonominen EASY!Force-pesupistooli, joka mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman käsiin kohdistuvaa ylimääräistä lihasrasitusta. Tähän malliin on saatavissa koneen päälle asennettava letkukela.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 9/23 G: Suurin riippumattomuus
Luotettava polttomoottori, joka mahdollistaa työskentelyn ilman ulkoista sähköliitäntää. Paineettoman syöttöveden imeminen pesuriin mahdollista.
Painepesuri HD 9/23 G: Optimaalinen helppokäyttöisyys
Helppo siirtää ja kuljettaa. Rungossa käytännölliset säilytyspaikat pesuvarusteille. Puhkeamattomat kumipyörät helpottavat pesurin liikuttelua.
Painepesuri HD 9/23 G: Monikäyttöinen
Valinnaisvarusteena lisäsuojaa tuova teräskehys nostopisteillä. Letkukela saatavilla asennussarjana. Kompakti, kannettava versio sopii
Kovaan ammattikäyttöön
  • Vankkarakenteinen teräsrunko kestää kovaa käyttöä.
  • Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua.
  • Termostaatti suojaa pumppua ylikuumenemiselta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 400 - 930
Työpaine (bar/MPa) 40 - asti 230 / 4 - asti 23
Maksimipaine (bar/MPa) 270 / 27
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Vedensyöttö 1″
Voimansiirto Bensiini
Moottorin valmistaja Honda
Moottorityyppi GX 390
Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä 1
Liikkuvuus vaunu
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 75,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 82,8
Mitat (p x l x k) (mm) 866 x 722 x 1146

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Korkeapaineletkun pituus: 15 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
  • Voimasuutin
  • Servo Control

Ominaisuuksia

  • Portaaton työpaineen ja vesimäärän säätö
  • Puhdistusainetoiminto: Imu
Videot
Käyttökohteet
  • Rakennusteollisuus (julkisivujen puhdistus ja korjaus, koneiden ja ajoneuvojen puhdistus)
  • Maatalous (ajoneuvojen, maatalouskoneiden ja varusteiden puhdistus)
  • Teollisuus (koneiden puhdistus)
  • Kiinteistönhoito (julkisivujen ja piha-alueiden puhdistus)
Varusteet
Pesuaineet