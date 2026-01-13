Polttomoottorikäyttöinen HD 9/23 G on suunniteltu kohteisiin, jossa painepesurille ei ole saatavilla sähköliitäntää ja joissa koneilta vaaditaan ketterää liikuteltavuutta. Pystymalliseksi rakennettu kone vie reilusti alle neliön verran lattiapinta-alaa, mikä helpottaa niin koneen liikuttelua kuin kuljetusta ja varastointia. Tämä yhdessä kookkaan työntöaisan ja puhkeamattomien pyörien kanssa mahdollistaa sen, että laite kulkee kevyesti niin rakennustyömailla kuin autokuljetuksissa. Kone sopii hyvin esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi. Tehokas ja varmatoiminen polttomoottorikone tuottaa laitteelle 230 baarin maksimipaineen ja sen vedentuottokyky on 900 litraa tunnissa. Polttomoottorin kaikki toiminnot ovat käyttäjän ulottuvilla ja laitteisto on mahdollisimman helppo huoltaa. Painepesurissa on vakiona 10 metrin paineletku ja ergonominen EASY!Force-pesupistooli, joka mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman käsiin kohdistuvaa ylimääräistä lihasrasitusta. Tähän malliin on saatavissa koneen päälle asennettava letkukela.