Painepesuri HD 9/23 G
Varmatoiminen ja edullinen kylmävesipesuri, jonka polttomoottorikone mahdollistaa käytön ilman sähköliitäntää. Tämä painepesuri tuottaa 230 baarin paineen ja vedentuotto on 900 l /h.
Polttomoottorikäyttöinen HD 9/23 G on suunniteltu kohteisiin, jossa painepesurille ei ole saatavilla sähköliitäntää ja joissa koneilta vaaditaan ketterää liikuteltavuutta. Pystymalliseksi rakennettu kone vie reilusti alle neliön verran lattiapinta-alaa, mikä helpottaa niin koneen liikuttelua kuin kuljetusta ja varastointia. Tämä yhdessä kookkaan työntöaisan ja puhkeamattomien pyörien kanssa mahdollistaa sen, että laite kulkee kevyesti niin rakennustyömailla kuin autokuljetuksissa. Kone sopii hyvin esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi. Tehokas ja varmatoiminen polttomoottorikone tuottaa laitteelle 230 baarin maksimipaineen ja sen vedentuottokyky on 900 litraa tunnissa. Polttomoottorin kaikki toiminnot ovat käyttäjän ulottuvilla ja laitteisto on mahdollisimman helppo huoltaa. Painepesurissa on vakiona 10 metrin paineletku ja ergonominen EASY!Force-pesupistooli, joka mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman käsiin kohdistuvaa ylimääräistä lihasrasitusta. Tähän malliin on saatavissa koneen päälle asennettava letkukela.
Ominaisuudet ja edut
Suurin riippumattomuusLuotettava polttomoottori, joka mahdollistaa työskentelyn ilman ulkoista sähköliitäntää. Paineettoman syöttöveden imeminen pesuriin mahdollista.
Optimaalinen helppokäyttöisyysHelppo siirtää ja kuljettaa. Rungossa käytännölliset säilytyspaikat pesuvarusteille. Puhkeamattomat kumipyörät helpottavat pesurin liikuttelua.
MonikäyttöinenValinnaisvarusteena lisäsuojaa tuova teräskehys nostopisteillä. Letkukela saatavilla asennussarjana. Kompakti, kannettava versio sopii
Kovaan ammattikäyttöön
- Vankkarakenteinen teräsrunko kestää kovaa käyttöä.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua.
- Termostaatti suojaa pumppua ylikuumenemiselta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|400 - 930
|Työpaine (bar/MPa)
|40 - asti 230 / 4 - asti 23
|Maksimipaine (bar/MPa)
|270 / 27
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Vedensyöttö
|1″
|Voimansiirto
|Bensiini
|Moottorin valmistaja
|Honda
|Moottorityyppi
|GX 390
|Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|vaunu
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|75,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|82,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|866 x 722 x 1146
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Portaaton työpaineen ja vesimäärän säätö
- Puhdistusainetoiminto: Imu
Videot
Käyttökohteet
- Rakennusteollisuus (julkisivujen puhdistus ja korjaus, koneiden ja ajoneuvojen puhdistus)
- Maatalous (ajoneuvojen, maatalouskoneiden ja varusteiden puhdistus)
- Teollisuus (koneiden puhdistus)
- Kiinteistönhoito (julkisivujen ja piha-alueiden puhdistus)