Teknisesti huippukehittynyt HDS E 8/16-4M on sähköenergialla veden lämmittävä kuumavesipesuri joka on tuottaa korkean pesulämpötilan erittäin energiatehokkaasti. Päästötön kuumavesipesuri sopii käytettäväksi kohteissa, joissa pakokaasuja ei saa syntyä, esim. elintarviketeollisuus, suurkeittiöt ja sisäkohteet ylipäätään. Ainutlaatuinen lämpöeristysratkaisu alentaa lämmityskattilan sähköntarvetta valmiustilassa, mahdollistaen jopa 40 % säästön energiankulutuksessa. Helposti valittava eco!efficiency-tila optimoi pesutehon 60-asteisella vedellä, joka riittää erinomaisesti useimpiin pesusovelluksiin. Maksimilämpötila 85°C nopeuttaa etenkin rasvaisen ja öljyisen lian puhdistamista. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.