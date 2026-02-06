Painepesuri HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
HDS-E 8/16-4M kuumavesipesuri on omiaan kohteisiin, joissa pakokaasuja ei saa syntyä. Tehokkaasti lämpöeristetty lämmityskattila ja eco-käyttötila tekevät pesurista erittäin taloudellisen.
Teknisesti huippukehittynyt HDS E 8/16-4M on sähköenergialla veden lämmittävä kuumavesipesuri joka on tuottaa korkean pesulämpötilan erittäin energiatehokkaasti. Päästötön kuumavesipesuri sopii käytettäväksi kohteissa, joissa pakokaasuja ei saa syntyä, esim. elintarviketeollisuus, suurkeittiöt ja sisäkohteet ylipäätään. Ainutlaatuinen lämpöeristysratkaisu alentaa lämmityskattilan sähköntarvetta valmiustilassa, mahdollistaen jopa 40 % säästön energiankulutuksessa. Helposti valittava eco!efficiency-tila optimoi pesutehon 60-asteisella vedellä, joka riittää erinomaisesti useimpiin pesusovelluksiin. Maksimilämpötila 85°C nopeuttaa etenkin rasvaisen ja öljyisen lian puhdistamista. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.
Ominaisuudet ja edut
Huippuluokan energiatehokkuus
- Lämpöeristys mahdollistaa 40% säästön virrankulutuksessa valmiustilassa.
- Taloudellinen eco!efficiency-tila
Korkea lämpötila.
- Suuri kuumavesikattila (maks. 85 °C).
- 58° C jatkuvassa käytössä tai maks. 80° C Servo Control säädintä käyttäen
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Servo Control
- Kuumavesipesu tehostaa työskentelyä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|300 - 760
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Liitäntäteho (kW)
|41,5
|Virtajohto (m)
|5
|Lämmitysteho (kW)
|36
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|123,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|134,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 250 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Sähkölämmitys, päästövapaa
- Ohjauspaneeli ja merkkivalot
- Painekytkinautomatiikka
- Kaksi pesuainesäiliötä
- Servo Control
Käyttökohteet
- Sähkölämmitteinen kuumavesipesuri pakokaasuvapaaseen käyttöön sisätiloissa