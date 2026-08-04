Kiinteästi asennettava Kärcher HD 13/18-4 St -painepesuri on tehopakkaus, jonka 1300 l/h vedentuottokyky ja 180 baarin työpaine on yhdistelmä, joka mahdollistaa keskeytymättömän ja ergonomisen työskentelyn myös suurempia ajoneuvoja, työkoneita tai tasoja pestessä. Kiinteä painepesuri tehostaa tilankäyttöä. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaineannostelija. Huomioithan, että tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin, pesuaineen annosteluun sekä polettikäyttöön. Koneessa on liitäntävalmius Kärcher HWE 860 -kuumavesiyksikölle. Tämän mallin maksimi syöttöveden lämpötila on 60 °C. Saatavilla myös H-versio, jonka maksimi syöttöveden lämpötila on 85 °C.