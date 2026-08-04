Painepesuri HD 13/18-4 St
Tehokas ja luotettava, kiinteästi asennettava kylmävesipesuri kohteisiin, jossa tarvitaan suurta 1300 l/h vedentuottokykyä ja 180 baarin työpainetta.
Kiinteästi asennettava Kärcher HD 13/18-4 St -painepesuri on tehopakkaus, jonka 1300 l/h vedentuottokyky ja 180 baarin työpaine on yhdistelmä, joka mahdollistaa keskeytymättömän ja ergonomisen työskentelyn myös suurempia ajoneuvoja, työkoneita tai tasoja pestessä. Kiinteä painepesuri tehostaa tilankäyttöä. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaineannostelija. Huomioithan, että tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin, pesuaineen annosteluun sekä polettikäyttöön. Koneessa on liitäntävalmius Kärcher HWE 860 -kuumavesiyksikölle. Tämän mallin maksimi syöttöveden lämpötila on 60 °C. Saatavilla myös H-versio, jonka maksimi syöttöveden lämpötila on 85 °C.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä ja varmatoiminenKestävää laatua ja tarkoin valitut materiaalit takaavat pitkän käyttöiän: Kampiakselipumppu ja messinkipääty. Tehokas, 4-napainen matalakierroksinen sähkömoottori
Laadukkaat varusteetPesuaineen annosteluyksikkö imupuolella. Uimurisäiliö, jossa kuivakäynnin estojärjestelmä. Valmius kaukokäynnistykselle.
Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuuttaPesuri sammuu mahdollisen vuodon sattuessa. Automaattinen virransammutus ali- tai ylijännitteen varalta. Selkeät LED-symbolit informoivat käyttäjää käyttövalmiudesta, vesimäärästä ja huoltoväleistä.
Helppo käyttää
- Vain yksi käyttökytkin kaikille toiminnoille lyhentää koulutusaikaa.
- Näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja muista huomiota vaativista seikoista.
- Pikavalintakiekko ja käyttäjää opastavat symbolit mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn myös ensikertalaiselle.
Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Kaikki säädöt ja huoltokohteet helposti ulottuvilla.
- Kattava huoltoverkosto.
- Käyttäjää opastavat LED-valot kaikille keskeisille toiminnoille
Suuri tulovedensuodatin
- Kookas, helposti puhdistettava vedensuodatin suojaa pumppua epäpuhtauksilta.
- Takaa komponenteille pitkän käyttöiän.
- Helppo käyttää, vaivaton puhdistaa.
Kestävä rakenne sopii intensiiviseen käyttöön
- Suunniteltu päivittäiseen käyttöön
- Toimii luotettavasti haastavissakin käyttöympäristöissä.
- Kestävä ja luotettava laite.
Kattava varustepaketti erilaisiin käyttöympäristöihin.
Nopeasti valmiina käyttöön
- Aina heti valmiina käyttöön ilman esivalmisteluja ja koneiden siirtelyä
- Kone on aina käyttövalmiina: vähemmän aikaa työn aloittamiseen, pesuun ja varusteiden keräämiseen.
- Pumppu käynnistyy, kun pesupistoolin liipaisinta painetaan. Tämä nopeuttaa työskentelyä ja parantaa turvallisuutta.
Servo Control
- Pintaa kohdistuvaa painetta ja veden virtausta voidaan säätää pesukahvasta.
- Monipuolinen kiinnitysmekanismi
- Monipuolinen käyttö.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|700 - 1300
|Työpaine (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maksimipaine (bar/MPa)
|240 / 24
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Liitäntäteho (kW)
|8,8
|Sulakesuoja (A)
|16
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|1″
|Käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|Kiinteä
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|81
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|90,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|800 x 605 x 600
Toimitus sisältää
- Servo Control
- Voimasuutin
- Kansi ja runko: Pulverimaalattu teräs
- Servo Control -valmius
- Valmius pesuainesyötölle
Ominaisuuksia
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- Kuivakäynnin esto
- Suuri syöttövesisuodatin
- Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
- Kaukokäyttövalmius
- RM 110-annostelija
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Öljytikku
- Vesijäähdytetty moottori
Käyttökohteet
- Sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden vaativiin pesukohteisiin.
- Ajoneuvojen ja koneiden pesuun liikennöitsijöille, teollisuuteen ja maatalouteen.
- Monipuoliset käyttökohteet esimerkiksi tuotantotilojen puhdistamisessa
- Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
- Erinomainen valinta elintarviketeollisuuteen
- Ajoneuvojen korkeapainepesuun
- Monipuoliset käyttökohteet: korjaamot, autopesulat, teollisuus, maatalous, parkkihallit.
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa
- Maatalous
- Teollisuus