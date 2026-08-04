Painepesuri HD 5/12 CX Plus
Käytännöllinen, helposti liikuteltava ja monipuolinen kylmävesipainepesuri soveltuu käytettäväksi vaaka- ja pystyasennossa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin.
Kompakti, kevyt ja monipuolinen HD 5/12 CX Plus kylmäpainepesuri tarjoaa loistavaa liikuteltavuutta ollen käytettävissä sekä vaaka- että pystyasennossa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesurissa on integroitu letkukela ja varusteille omat säilytyspaikat. Plus-mallissa on vakiovarusteena tehokkaasti likaa irrottava, pyörivää liikettä tekevä Rotojet-turbosuutin.
Ominaisuudet ja edut
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmäTyöskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla. EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
LiikkuvuusKantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä. Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella. Kompaktit mitat.
MonipuolinenKäytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa. Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan. Säilytyspaikat pesuvarusteille.
Korkea laatu
- Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Varusteiden säilytys
- Koneessa ruuviliitäntä (M 18 x 1.5) tasopuhdistimen säilyttämistä varten.
- Kätevä säilytyslokero 3-toimisuuttimelle ja Rotojet-suuttimelle
- Integroitu letkukela 15 metrin korkeapaineletkulla. Mahdollistaa pitkän toimintasäteen ja helpottaa säilytystä CX-versiot).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 500
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Maksimipaine (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Liitäntäteho (kW)
|2,5
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko (mm)
|35
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|26,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|29
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 370 x 930
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 200 baaria
- Suihkuputki: 840 mm
- Turbosuutin
Ominaisuuksia
- Letkukela
- Puhdistusainetoiminto: Imu
- Painekytkinautomatiikka