Kompakti, kevyt ja monipuolinen HD 5/12 CX Plus kylmäpainepesuri tarjoaa loistavaa liikuteltavuutta ollen käytettävissä sekä vaaka- että pystyasennossa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesurissa on integroitu letkukela ja varusteille omat säilytyspaikat. Plus-mallissa on vakiovarusteena tehokkaasti likaa irrottava, pyörivää liikettä tekevä Rotojet-turbosuutin.