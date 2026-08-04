Painepesuri HDS 10/21-4 M Classic
Tehokas HDS Mediumsarjan kuumavesipesuri edullisena Classic-versiona. Kustannustehokas vaihtoehto monipuolisiin pesutehtäviin. Tässä mallissa 210 baarin työpaine ja vedentuotto 1000 l/h.
HDS Classic kuumavesipesurit on suunniteltu kohteisiin, joissa pesureilta vaaditaan suurta pesutehoa, kestävyyttä ja parasta kustannustehokkuutta. Classic-malleissa vankka teräskehikko ja yksinkertainen perusrakenne, joka helpottaa laitteen siirtämistä ja huoltotoimenpiteitä. Tässä mallissa pesuveden maksimilämpötila on 80°C. Tämä yhdessä 210 baarin työpaineen ja 1000 l/h vedentuoton kanssa irrottaa tehokkaasti likaa ja saa se siirtymään pestävältä pinnalta. Käyttäjä voi säätää painetta ja vesimäärää pumpussa olevan säätimen avulla. HDS 10/21-4 Classic sopii monipuoliseen käyttöön maataloudessa, rakennusteollisuudessa ja raskaan kaluston pesutehtävissä. Pesuri kulkee työntökahvan ja kookkaiden pyörien ansiosta kevyesti kohteesta toiseen ja se on myös helppo siirtää trukilla. Pitkän käyttöiän takaa hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori sekä kampiakselipumppu, jossa on keraamiset männät ja messinkipääty. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. Varustukseen kuuluu myös integroitu tulovedensuodatin. Erillinen eco!efficiency-asetus käyttää 60°C pesulämpötilaa ja auttaa säästämään polttoainetta ja pienentämään päästöjä.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestäväPitkäikäinen, varmatoiminen kampiakselipumppu Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.
Tehokas ja vähäpätöinen lämmityskattilaParasta kestävyyttä ja energiatehokkuutta päästöt minimoiden. 30 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot myös vaativissa pesukohteissa. eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.
Classic-sarjan varusteet, joissa EASY!Lock-kierteetNopea ottaa käyttöön ja siirtää seuraavaan kohteeseen. Kestävät varusteet. Selkeä rakenne ja käyttöliittymä minimoivat käyttövirheet.
Luotettavuus
- Kookas, helposti puhdistettava vedensuodatin suojaa pumppua epäpuhtauksilta.
- 4-napainen vesijäähdytteinen sähkömoottori.
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
Helppo liikuteltavuus
- Suuret, puhkeamattomat renkaat takaavat helpon liikuteltavuuden
- Nostokoukku helpottaa lastaamista ja siirtämistä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|350 - 1000
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maksimipaine (bar)
|235
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|max. 80
|Liitäntäteho (kW)
|8
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|6,4
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|5,2
|Virtajohto (m)
|5
|Polttoainesäiliö (l)
|30
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|128
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|138
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1075 x 722 x 892
Toimitus sisältää
- Pesukahva: Standardi
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- ANTI!Twist kiertymisen esto
- Painekytkinautomatiikka
- Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät