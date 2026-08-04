HDS Classic kuumavesipesurit on suunniteltu kohteisiin, joissa pesureilta vaaditaan suurta pesutehoa, kestävyyttä ja parasta kustannustehokkuutta. Classic-malleissa vankka teräskehikko ja yksinkertainen perusrakenne, joka helpottaa laitteen siirtämistä ja huoltotoimenpiteitä. Tässä mallissa pesuveden maksimilämpötila on 80°C. Tämä yhdessä 210 baarin työpaineen ja 1000 l/h vedentuoton kanssa irrottaa tehokkaasti likaa ja saa se siirtymään pestävältä pinnalta. Käyttäjä voi säätää painetta ja vesimäärää pumpussa olevan säätimen avulla. HDS 10/21-4 Classic sopii monipuoliseen käyttöön maataloudessa, rakennusteollisuudessa ja raskaan kaluston pesutehtävissä. Pesuri kulkee työntökahvan ja kookkaiden pyörien ansiosta kevyesti kohteesta toiseen ja se on myös helppo siirtää trukilla. Pitkän käyttöiän takaa hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori sekä kampiakselipumppu, jossa on keraamiset männät ja messinkipääty. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. Varustukseen kuuluu myös integroitu tulovedensuodatin. Erillinen eco!efficiency-asetus käyttää 60°C pesulämpötilaa ja auttaa säästämään polttoainetta ja pienentämään päästöjä.