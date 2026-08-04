Tämä supersarjan kylmävesipesuripesuri on suunniteltu kohteisiin, joissa helppokäyttöistä ja varmatoimista peruspesuria, jossa on suuri vedentuottokyky. Vankan teräskehikon sisään rakennettu pesuri kulkee kookkaiden pyörien ansiosta kevyesti kohteesta toiseen. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan ensiluokkainen puhdistustulos nopeasti ja veden kulutus optimoiden. Pitkän käyttöiän takaa hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori sekä kampiakselipumppu, jossa on keraamiset männät ja messinkipääty. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Käyttäjä voi säätää painetta ja vesimäärää pumpussa olevan säätimen avulla.