Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Pystymallisena se vie vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää. Valovirtakäyttöinen pesuri mahdollistaa painepesun kuumalla vedellä erilaisissa kohteissa tavallisen valovirran (1-vaihe, 16 A) voimalla. Taloudellinen, pystymallinen kuumavesipesuri on varteenotettava vaihtoehto tavalliselle kylmävesipesurille perustason pesutehtäviin. EASY!Force HD -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.