Painepesuri HD 10/21-4 St
Tehokas ja varmatoiminen, kiinteästi asennettava kylmävesipesuri kohteisiin, jossa tarvitaan kompaktiin kokoon pakattua pesutehoa. Vedentuottokyky on 1000 l/h ja työpaine 210 baaria.
Kiinteästi asennettava Kärcher HD 10/21-4 St -painepesuri on aina nopeasti käyttövalmiina. Koneen tuottaman 210 baarin työpaine ja vedentuottokyky 1000 l/h on yhdistelmä, joka irrottaa tehokkaasti likaa, nopeuttaa pesemistä ja parantaa työ ergonomiaa. Kiinteä painepesuri säästää lattiatilaa ja sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaineannostelija. Huomioithan, että tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin, pesuaineen annosteluun sekä polettikäyttöön. Koneessa on liitäntävalmius Kärcher HWE 860 -kuumavesiyksikölle. Tämän mallin maksimi syöttöveden lämpötila on 60 °C. Saatavilla myös H-versio, jonka maksimi syöttöveden lämpötila on 85 °C.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä ja varmatoiminenLuotettava ja kestävä suorituskykyinen Kärcher -kampiakselipumppu varmistaa optimaalisen paineen. Hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori takaa luotettavan toiminnan. Kestävää laatua ja tarkoin valitut materiaalit takaavat pitkän käyttöiän: Kampiakselipumppu ja messinkipääty.
Laadukkaat varusteetKestävä ulkokuori, jauhemaalattua terästä. Uimurisäiliö, jossa kuivakäynnin estojärjestelmä. Valmius kaukokäynnistykselle.
Helppo käyttääVain yksi käyttökytkin kaikille toiminnoille lyhentää koulutusaikaa. Näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja muista huomiota vaativista seikoista. Pikavalintakiekko ja käyttäjää opastavat symbolit mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn myös ensikertalaiselle.
Lujatekoinen muotoilu vaativiin olosuhteisiin
- Suunniteltu päivittäiseen käyttöön.
- Toimii luotettavasti haastavissakin käyttöympäristöissä.
- Kestävä rakenne takaa pitkän elinkaaren ja vähentää kokonaiskustannuksia.
Pesuaineen sisääntulo
- Pesuaineen annostelujärjestelmä, jossa tunnistin säiliön tyhjentymiselle.
- Pesuaineen annosteluyksikkö imupuolella.
- Lisävaruste: toinen syöttöjärjestelmä pesuaineelle.
Perusrakenne mahdollistaa pesujärjestelmän muokkauksen jälkeenpäin
- Automaattinen lepopaineen alennin saatavana lisävarusteena.
- Lisävaruste: toinen syöttöjärjestelmä pesuaineelle.
- Painemittari ja tuntilaskuri lisävarusteena.
Suuri tulovedensuodatin
- Kookas, helposti puhdistettava vedensuodatin suojaa pumppua epäpuhtauksilta.
- Helppo käyttää, vaivaton puhdistaa.
- Takaa komponenteille pitkän käyttöiän.
Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuutta
- Suojaa pumppua kuivakäynniltä.
- Pesuri sammuu mahdollisen vuodon sattuessa.
- Yli- ja alijännitesuoja.
Käyttäjän informointi: käyttötila, poikkeamat, huoltotarpeet
- Kaikki säädöt ja huoltokohteet helposti ulottuvilla.
- Kattava huoltoverkosto.
Nopeasti valmiina käyttöön
- Aina heti valmiina käyttöön ilman esivalmisteluja ja koneiden siirtelyä
- Pumppu käynnistyy, kun pesupistoolin liipaisinta painetaan. Tämä nopeuttaa työskentelyä ja parantaa turvallisuutta.
- Kone on aina käyttövalmiina: vähemmän aikaa työn aloittamiseen, pesuun ja varusteiden keräämiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 1000
|Työpaine (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Maksimipaine (bar/MPa)
|250 / 25
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Liitäntäteho (kW)
|7,5
|Sulakesuoja (A)
|16
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|1″
|Käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|Kiinteä
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|74
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|83,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|800 x 605 x 600
Toimitus sisältää
- Servo Control
- Voimasuutin
- Kansi ja runko: Pulverimaalattu teräs
- Servo Control -valmius
- Valmius pesuainesyötölle
Ominaisuuksia
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- Kuivakäynnin esto
- Suuri syöttövesisuodatin
- Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
- Kaukokäyttövalmius
- RM 110-annostelija
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Öljytikku
- Vesijäähdytetty moottori
Käyttökohteet
- Ajoneuvojen ja työkoneiden puhdistaminen
- Suunniteltu koneiden ja laitteiden pesuun maataloudessa ja liikennesektorilla
- Monipuoliset käyttökohteet: korjaamot, autopesulat, teollisuus, maatalous, parkkihallit.
- Monipuoliset käyttökohteet esimerkiksi tuotantotilojen puhdistamisessa
- Elintarvike- ja kemianteollisuuden kohteisiin
- Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa
- Ihanteellinen autoliikkeille, autovuokraamoille ja huoltoasemille
- Kiinteistönhuolto