Painepesuri HD 5/15 CX
Kompakti, kevyt ja helposti liikuteltava HD 5/15 CX -kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Pesuri toimii sekä ergonomisessa pystyasennossa että tukevasti vaaka-asennossa.
Kylmävesipesuri HD 5/15 CX sopii monipuoliseen käyttöön liikkuvalle ammattilaiselle. Pienen kokonsa ja kevyen painonsa ansiosta pesurin käyttö ja siirtely käyttökohteesta toiseen on helppoa. Pesuri on käytettävissä ergonomisessa pystyasennossa sekä tukevasti vaaka-asennossa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen komponenttien rasitusta keventävä lepopaineenalennin takaavat vankan toimintavarmuuden pitkäksi aikaa. Laadukas painepesuri on varustettu kevytliikkeisellä letkukelalla, 15 metrin teräskudosvahvistetulla korkeapaineletkulla sekä kolmitoimisuuttimella. 15 metriä pitkä korkeapaineletku mahdollistaa pitkän toimintasäteen ja pesurin integroitu letkukela helpottaa pitkän letkun säilytystä. Letkukelan taitettava kampi ehkäisee kuljetuksessa syntyviä vaurioita. Alumiininen ohjainakseli helpottaa letkun kelaamista ja ehkäisee sen vaurioitumista. Pesurin max. työpaine 150 bar ja max. vesimäärä 500 l/h.
Ominaisuudet ja edut
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Liikkuvuus
- Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
- Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.
- Kompaktit mitat.
Monipuolinen
- Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa.
- Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan.
- Säilytyspaikat pesuvarusteille.
Korkea laatu
- Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Varusteiden säilytys
- Koneessa ruuviliitäntä (M 18 x 1.5) tasopuhdistimen säilyttämistä varten.
- Kätevä säilytyslokero 3-toimisuuttimelle ja Rotojet-suuttimelle
- Integroitu letkukela 15 metrin korkeapaineletkulla. Mahdollistaa pitkän toimintasäteen ja helpottaa säilytystä CX-versiot).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|asti 60
|Työpaine (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimipaine (bar/MPa)
|200 / 20
|Liitäntäteho (kW)
|2,8
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|27,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|30,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 370 x 930
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 250 bar
- Suihkuputki: 840 mm
Ominaisuuksia
- Letkukela
- Puhdistusainetoiminto: Imu
- Painekytkinautomatiikka