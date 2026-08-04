Kylmävesipesuri HD 5/15 CX sopii monipuoliseen käyttöön liikkuvalle ammattilaiselle. Pienen kokonsa ja kevyen painonsa ansiosta pesurin käyttö ja siirtely käyttökohteesta toiseen on helppoa. Pesuri on käytettävissä ergonomisessa pystyasennossa sekä tukevasti vaaka-asennossa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen komponenttien rasitusta keventävä lepopaineenalennin takaavat vankan toimintavarmuuden pitkäksi aikaa. Laadukas painepesuri on varustettu kevytliikkeisellä letkukelalla, 15 metrin teräskudosvahvistetulla korkeapaineletkulla sekä kolmitoimisuuttimella. 15 metriä pitkä korkeapaineletku mahdollistaa pitkän toimintasäteen ja pesurin integroitu letkukela helpottaa pitkän letkun säilytystä. Letkukelan taitettava kampi ehkäisee kuljetuksessa syntyviä vaurioita. Alumiininen ohjainakseli helpottaa letkun kelaamista ja ehkäisee sen vaurioitumista. Pesurin max. työpaine 150 bar ja max. vesimäärä 500 l/h.