Painepesuri HD 7/17 MXA Plus
Medium-sarjan tehokas painepesuri 170 bar työpaineella ja 700 l/h vesimäärällä. Automaattinen letkukela ja paineenalennin. 15m Flex –korkeapaineletku, jossa ANTI!Twist -toiminto. 3-vaihe.
Kätevästi liikuteltava HD 7/17 MXA Plus painepesuri. Markkinoiden ensimmäinen ammattikäyttöön tarkoitettu painepesuri, jossa on automaattinen letkukela. Jousitoiminen automaattinen letkukela takaa maksimaalisen käyttömukavuuden ja turvallisen toiminnan korkeapaineletkun käsittelyyn. 15m Flex –korkeapaineletku, jossa ANTI!Twist -toiminto. Mukana tulee sekä voima- että Rotojet -suuttimet. Pitkän käyttöiän takaa 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Pesurissa myös automaattinen paineenalennin. Lisätuki parantaa vakautta. Voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa. Käyttövalmis: automaattinen letkukela on esijännitetty ja letku kelattu valmiiksi.
Ominaisuudet ja edut
Jousitoiminen automaattinen letkukela
- Lisää mukavuutta korkeapaineletkun käsittelyyn.
- Lyhentää asennusaikaa automaattisen kelautumisen ansiosta.
- Vähentää kompastumisvaara lisäten käyttöturvallisuutta.
Lisätuki
- Suurentaa koneen jalustatukea.
- Lisää kallistusvakautta pystyasennossa käytettäessä.
Laadukkaat varusteet
- Automaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää.
- Tehokas, 2-napainen ilmajäähdytteinen sähkömoottori.
- Laadukas, messinkinen pumpun pääty.
Kätevä varusteiden säilytys
- Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.
- Käytännöllinen kotelo suuttimien säilytykseen.
Helppo liikuteltavuus
- Aisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, mikä helpottaa koneen kuljettamista ja säästää tilaa.
- Helppo säilyttää.
- Integroidut säilytyspaikat säästävät aikaa.
Nopea ja helppo pesun aloittaminen
- Toimii pysty- ja vaakasuunnassa.
- Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata.
Helppo huoltaa
- Helppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan.
- Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Tehokkaat ja aikaa säästävät ratkaisut
- Lihasvoiman tarvetta säästävä EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Lisääntynyt energiatehokkuus
- Uudistettu 3-mäntäinen aksiaalipumppu, jossa huomattavasti pienentyneet virtaus- ja painehäviöt.
- 20 % parempi puhdistus- ja energiatehokkuus.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|700
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimipaine (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Liitäntäteho (kW)
|4,2
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|37,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|41
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 455 x 966
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Suihkuputki: 840 mm
- Voimasuutin
- Turbosuutin
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Flex
- Integroitu korkeapaineletkukela
- ANTI!Twist kiertymisen esto
- Painekytkinautomatiikka
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa