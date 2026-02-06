Painepesuri HDS 1000 DE *EU

Dieselmoottorikäyttöinen kuumavesipesuri raskaaseen käyttöön. Polttomoottorikäyttöinen painepesuri sopii esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa

Polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit Raskaaseen käyttöön sopivat esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesurissa on Yanmar-dieselmoottori ja kestävä putkirunko, joka suojaa komponentteja ja on suunniteltu nosturilla tai trukilla lastaamiseen.

Ominaisuudet ja edut
Optimaalinen helppokäyttöisyys
Optimaalinen helppokäyttöisyys
Automaattinen polttimen katkaisu vedenpuutteen tai ylikuumenemisen vuoksi. Ergonomisesti suunniteltu pesukahva helpottaa käyttöä.
Maksimi suorituskyky
Maksimi suorituskyky
Suuritehoinen poltin, jossa pystysuora lämmityskierukka ja jatkuva sytytys. SItkeiden likakerrostumien poistamiseen. Kaksi integroitua diesel- ja bensiinisäiliötä mahdollistavat pitkän käyttöajan.
Taloudellinen, dieselkäyttöinen polttomoottori
Taloudellinen, dieselkäyttöinen polttomoottori
Täyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset. Sähkökäynnistys takaa vaivattoman käynnistyksen kylmällä tai jo valmiiksi lämpimällä moottorilla.
Käyttäjäystävällinen
  • Nopeus pienenee automaattisesti valmiustilassa. Tämä suojaa moottoria ja säästää energiaa.
  • Nosturilastaus mahdollinen tukevan putkimaisen teräskehyksen ansiosta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 450 - 900
Työpaine (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C) min. 80 - max. 98
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h) 5,6
Suutinkoko 048
Polttoainesäiliö (l) 34
Polttoaineet Polttoöljy / Diesel
Voimansiirto Diesel
Moottorin valmistaja Yanmar
Moottorityyppi L 100 V
Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä 1
Liikkuvuus Kiinteä
Paino (sis. varusteet) (kg) 188,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 194,1
Mitat (p x l x k) (mm) 1100 x 750 x 785

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Voimasuutin
  • Servo Control

Ominaisuuksia

  • Korkeapaineletkun pituus: 15 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
  • Putkirunko
  • Sähkökäynnistys
  • Teräsputkirunko, kiinnityskohta nosturia varten
