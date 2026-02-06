Painepesuri HDS 1000 DE *EU
Dieselmoottorikäyttöinen kuumavesipesuri raskaaseen käyttöön. Polttomoottorikäyttöinen painepesuri sopii esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa
Polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit Raskaaseen käyttöön sopivat esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesurissa on Yanmar-dieselmoottori ja kestävä putkirunko, joka suojaa komponentteja ja on suunniteltu nosturilla tai trukilla lastaamiseen.
Ominaisuudet ja edut
Optimaalinen helppokäyttöisyysAutomaattinen polttimen katkaisu vedenpuutteen tai ylikuumenemisen vuoksi. Ergonomisesti suunniteltu pesukahva helpottaa käyttöä.
Maksimi suorituskykySuuritehoinen poltin, jossa pystysuora lämmityskierukka ja jatkuva sytytys. SItkeiden likakerrostumien poistamiseen. Kaksi integroitua diesel- ja bensiinisäiliötä mahdollistavat pitkän käyttöajan.
Taloudellinen, dieselkäyttöinen polttomoottoriTäyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset. Sähkökäynnistys takaa vaivattoman käynnistyksen kylmällä tai jo valmiiksi lämpimällä moottorilla.
Käyttäjäystävällinen
- Nopeus pienenee automaattisesti valmiustilassa. Tämä suojaa moottoria ja säästää energiaa.
- Nosturilastaus mahdollinen tukevan putkimaisen teräskehyksen ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|450 - 900
|Työpaine (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|5,6
|Suutinkoko
|048
|Polttoainesäiliö (l)
|34
|Polttoaineet
|Polttoöljy / Diesel
|Voimansiirto
|Diesel
|Moottorin valmistaja
|Yanmar
|Moottorityyppi
|L 100 V
|Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|Kiinteä
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|188,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|194,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1100 x 750 x 785
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Putkirunko
- Sähkökäynnistys
- Teräsputkirunko, kiinnityskohta nosturia varten