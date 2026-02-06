Polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit Raskaaseen käyttöön sopivat esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesurissa on Yanmar-dieselmoottori ja kestävä putkirunko, joka suojaa komponentteja ja on suunniteltu nosturilla tai trukilla lastaamiseen.