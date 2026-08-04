Kiinteästi asennettava Kärcher HD 8/18-4 St -painepesuri on aina nopeasti käyttövalmiina. Se tarjoaa kustannustehokkaan ja tilaa säästävän vaihtoehdon kokoluokkaan 180 baaria / 800 l/h. Kiinteä painepesuri tehostaa tilankäyttöä ja sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat koneelle pitkät huoltovälit ja keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaineannostelija. Huomioithan, että tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin, pesuaineen annosteluun sekä polettikäyttöön. Koneessa on liitäntävalmius Kärcher HWE 860 -kuumavesiyksikölle. Tämän mallin maksimi syöttöveden lämpötila on 60 °C. Saatavilla myös H-versio, jonka maksimi syöttöveden lämpötila on 85 °C.