Painepesuri HD 8/18-4 St
HD 8/18-4 St on kiinteästi asennettava painepesuri, jonka ominaisuudet sopivat monipuoliseen käyttöön aina pesuhalleista korjaamoihin ja teollisuuteen. Teholuokka 800 l/h / 180 baaria.
Kiinteästi asennettava Kärcher HD 8/18-4 St -painepesuri on aina nopeasti käyttövalmiina. Se tarjoaa kustannustehokkaan ja tilaa säästävän vaihtoehdon kokoluokkaan 180 baaria / 800 l/h. Kiinteä painepesuri tehostaa tilankäyttöä ja sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat koneelle pitkät huoltovälit ja keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaineannostelija. Huomioithan, että tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin, pesuaineen annosteluun sekä polettikäyttöön. Koneessa on liitäntävalmius Kärcher HWE 860 -kuumavesiyksikölle. Tämän mallin maksimi syöttöveden lämpötila on 60 °C. Saatavilla myös H-versio, jonka maksimi syöttöveden lämpötila on 85 °C.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä ja varmatoiminen4-napainen vesijäähdytteinen sähkömoottori. Kestävää laatua ja tarkoin valitut materiaalit takaavat pitkän käyttöiän: Kampiakselipumppu ja messinkipääty. Luotettava ja kestävä suorituskykyinen Kärcher -kampiakselipumppu varmistaa optimaalisen paineen.
Laadukkaat varusteetUimurisäiliö, jossa kuivakäynnin estojärjestelmä. Kestävä ulkokuori, jauhemaalattua terästä. Valmius kaukokäynnistykselle.
Helppo käyttääVain yksi käyttökytkin kaikille toiminnoille lyhentää koulutusaikaa. Näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja muista huomiota vaativista seikoista. Selkeä, pikavalintakiekolla ja kuvasymboleilla toteutettu käyttöliittymä nopeuttaa pesua ja estää käyttövirheitä.
Lujatekoinen muotoilu vaativiin olosuhteisiin
- Pitkän huoltovälit auttavat hallitsemaan elinkaarikustannuksia - sopii myös intensiiviseen käyttöön teollisuuden kohteissa.
- Suunniteltu päivittäiseen käyttöön
- Pitkäikäinen, kestävä ja siten erittäin taloudellinen kone.
Pesuaineen annostelujärjestelmä imutoiminnolla
- Pesuaineineen syöttö, jossa pinnantunnistin.
- Pesuaineen annosteluyksikkö imupuolella.
- Lisävaruste: toinen syöttöjärjestelmä pesuaineelle.
Syöttöveden hienosuodatin.
- Kookas, helposti puhdistettava vedensuodatin suojaa pumppua epäpuhtauksilta.
- Helppo käyttää, vaivaton puhdistaa.
- Takaa komponenteille pitkän käyttöiän.
Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuutta
- Suojaa pumppua kuivakäynniltä.
- Pesuri sammuu mahdollisen vuodon sattuessa.
- Yli- ja alijännitesuoja.
Käyttäjän informointi: käyttötila, poikkeamat, huoltotarpeet
- Kaikki säädöt ja huoltokohteet helposti ulottuvilla.
- Kattava huoltoverkosto.
Nopeasti valmiina käyttöön
- Aina heti valmiina käyttöön ilman esivalmisteluja ja koneiden siirtelyä
- Pumppu käynnistyy, kun pesupistoolin liipaisinta painetaan. Tämä nopeuttaa työskentelyä ja parantaa turvallisuutta.
- Kone on aina käyttövalmiina: vähemmän aikaa työn aloittamiseen, pesuun ja varusteiden keräämiseen.
Perusrakenne mahdollistaa pesujärjestelmän muokkauksen jälkeenpäin
- Painemittari, tuntilaskuri ja lepopaineen alennin saatavana lisävarusteena.
- Toinen pesuaineannostelija saatavana lisävarusteena.
- Voidaan ohjata myös kaukokäynnistyksellä (lisävaruste).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 800
|Työpaine (bar/MPa)
|180 / 18
|Maksimipaine (bar/MPa)
|240 / 24
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Liitäntäteho (kW)
|5,5
|Sulakesuoja (A)
|16
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|1″
|Käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|Kiinteä
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|68
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|77,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|800 x 605 x 600
Toimitus sisältää
- Servo Control
- Voimasuutin
- Kansi ja runko: Pulverimaalattu teräs
- Servo Control -valmius
- Valmius pesuainesyötölle
Ominaisuuksia
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- Kuivakäynnin esto
- Suuri syöttövesisuodatin
- Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
- Kaukokäyttövalmius
- RM 110-annostelija
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Öljytikku
- Vesijäähdytetty moottori
Käyttökohteet
- Sopii koneiden ja ajoneuvojen pesemiseen.
- Maatalous
- Monipuoliset käyttökohteet esimerkiksi tuotantotilojen puhdistamisessa
- Monipuoliset käyttökohteet: korjaamot, autopesulat, teollisuus, maatalous, parkkihallit.
- Teollisuus
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa
- Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
- Elintarvike- ja kemianteollisuuden kohteisiin
- Ihanteellinen autoliikkeille, autovuokraamoille ja huoltoasemille
- Kiinteistönhuolto