Painepesuri HD 4/11 C Bp

Ensimmäinen ammattikäyttöön tarkoitettu akkukäyttöinen korkeapainepesuri HD 4/11 C Bp. Nopeaa reagointia vaativaan liikkuvan työskentelyyn - ilman virtajohtoa. Ei sisällä akkuja.

HD 4/11 C Bp on ensimmäinen akkukäyttöinen korkeapainepesuri, joka on tarkoitettu ammattikäyttöön. HD 4/11 C Bp sopii kaikkialle, missä ulkoisia virtalähteitä ei ole saatavana, esim. kunnallisissa tehtävissä, maisemoinnissa ja kiinteistöhuollossa. Erittäin helposti ja kevyesti liikuteltavissa olevaa korkeapainepesuria voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa. Toimii kahdella 36 V:n Battery Power tai Battery Power+ --sarjan akulla. Tämä on runkomalli, jossa akut ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltava akkupaketti: 2.445-070.0, jossa on kaksi 7,5 Ah akkua ja yksi pikalaturi.

Ominaisuudet ja edut
36 V akkualusta
Suuri puhdistusteho ja pitkät käyttöajat. Yhteensopivat akut kaikkiin sarjan tuotteisiin. Aikaa säästävä pikalaturi.
Taloudellinen ja tehokas eco!efficiency -tila
Säästää energiaa ja pidentää akun käyttöaikaa. Alennettu puhdistusteho helpommalle lialle.
Korkea laatu
Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta. Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu. Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Liikkuvuus
  • Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
  • Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.
  • Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa.
Suurin mahdollinen joustavuus
  • Ulkoisista virtalähteistä riippumatonta korkeapainepesua.
  • Lyhyt asennusaika, koska virtajohtoa ei tarvitse kytkeä.
  • Täysin itsenäinen työskentely on mahdollista myös ulkoisista vesilähteistä imuletkun avulla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 36 V -akkusarja
Virtausnopeus (l/h) 320 - 400
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Maksimipaine (bar/MPa) 150 / 15
Liitäntäteho (kW) 1,6
Vedensyöttö 3/4″
Tarvittavien akkujen määrä (kpl) 2
Käyttöaika yhdellä latauksella (min) 30 (7,5 Ah)
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Latausvirta (A) 6
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Akkulaturin virtajohdon pituus (m) 1,2
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 20,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 23,9
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 370 x 930

Toimitus sisältää

  • Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
  • Pesukahva: EASY!Force
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Suihkuputki: 840 mm
  • Turbosuutin
  • Imuletku

Ominaisuuksia

  • Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
  • Itsenäiseen, liikkuvaan korkeapainepesuun, esim. talonmiehille, maisemointiin tai kunnallisiin töihin
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.