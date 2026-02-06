HD 4/11 C Bp on ensimmäinen akkukäyttöinen korkeapainepesuri, joka on tarkoitettu ammattikäyttöön. HD 4/11 C Bp sopii kaikkialle, missä ulkoisia virtalähteitä ei ole saatavana, esim. kunnallisissa tehtävissä, maisemoinnissa ja kiinteistöhuollossa. Erittäin helposti ja kevyesti liikuteltavissa olevaa korkeapainepesuria voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa. Toimii kahdella 36 V:n Battery Power tai Battery Power+ --sarjan akulla. Tämä on runkomalli, jossa akut ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltava akkupaketti: 2.445-070.0, jossa on kaksi 7,5 Ah akkua ja yksi pikalaturi.