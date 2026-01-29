Painepesuri HDS 5/11 U
Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Pystymallisena se vie vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää. Valovirtakäyttöinen pesuri mahdollistaa painepesun kuumalla vedellä erilaisissa kohteissa tavallisen verkkovirran voimalla. EASY!Force HD -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Taloudellinen, pystymallinen kuumavesipesuri on varteenotettava vaihtoehto tavalliselle kylmävesipesurille perustason pesutehtäviin.
Ominaisuudet ja edut
Käytännöllinen, pystymallinen rakenne.Helppo siirtää portaissa. Kookkaat pyörät helpottavat liikuttelua epätasaisella alustalla.
Syöttöveden hienosuodatin.Suojelee pumppua epäpuhtauksilta. Helposti irrotettavissa.
Kompakti muotoiluVähäinen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa. Mahdollista kuljettaa vaaka-asennossa. Mahtuu paketti- ja farmariautoon.
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|450
|Työpaine (bar/MPa)
|110 / 11
|Lämpötila (°C)
|max. 80
|Liitäntäteho (kW)
|2,2
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|2,4
|Polttoainesäiliö (l)
|6,5
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|68,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|77,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|618 x 618 x 994
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Suihkuputki: 840 mm
Ominaisuuksia
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät