Painepesuri HDS 5/11 U

Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Pystymallisena se vie vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää.

Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Pystymallisena se vie vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää. Valovirtakäyttöinen pesuri mahdollistaa painepesun kuumalla vedellä erilaisissa kohteissa tavallisen verkkovirran voimalla. EASY!Force HD -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Taloudellinen, pystymallinen kuumavesipesuri on varteenotettava vaihtoehto tavalliselle kylmävesipesurille perustason pesutehtäviin.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HDS 5/11 U: Käytännöllinen, pystymallinen rakenne.
Käytännöllinen, pystymallinen rakenne.
Helppo siirtää portaissa. Kookkaat pyörät helpottavat liikuttelua epätasaisella alustalla.
Painepesuri HDS 5/11 U: Syöttöveden hienosuodatin.
Syöttöveden hienosuodatin.
Suojelee pumppua epäpuhtauksilta. Helposti irrotettavissa.
Painepesuri HDS 5/11 U: Kompakti muotoilu
Kompakti muotoilu
Vähäinen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa. Mahdollista kuljettaa vaaka-asennossa. Mahtuu paketti- ja farmariautoon.
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
  • Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
  • EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 450
Työpaine (bar/MPa) 110 / 11
Lämpötila (°C) max. 80
Liitäntäteho (kW) 2,2
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h) 2,4
Polttoainesäiliö (l) 6,5
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 68,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 77,1
Mitat (p x l x k) (mm) 618 x 618 x 994

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Suihkuputki: 840 mm

Ominaisuuksia

  • Painekytkinautomatiikka
Painepesuri HDS 5/11 U
Painepesuri HDS 5/11 U
Painepesuri HDS 5/11 U
Painepesuri HDS 5/11 U
Painepesuri HDS 5/11 U
Painepesuri HDS 5/11 U
Painepesuri HDS 5/11 U
Painepesuri HDS 5/11 U
Painepesuri HDS 5/11 U
Käyttökohteet
  • Ajoneuvon pesu
  • Laitteiden ja koneiden pesu
  • Huoltohallien siivoaminen
  • Piha-alueiden pesu
  • Liikenneasemien puhdistustehtävät
  • Julkisivujen puhdistus
  • Työkoneiden pesu
  • Urheilualueiden puhdistus
  • Teollisuuskoneiden puhdistus
  • Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.