HD Traileri HD 9/23 Ge Tr1

HD 9/23 Ge Tr1: omavarainen, liikuteltava ja tehokas kylmävesipesuri trailerilla. 1000 l vesitankki. Ihanteellinen pitkäkestoisiin korkeapainepesukohteisiin rakennus- ja kuntasektorilla.

Mobiili kylmävesipesuri HD 9/23 Ge Tr1 toimii täysin itsenäisesti. Varustettu luotettavalla Hondan bensiinimoottorilla (EU STAGE V) ja 1000 litran vesisäiliöllä. Kattaa useimmat korkeapainepuhdistustarpeet, mitä tulee vastaan kunta- ja rakennusalalla. Max 230 bar:n työpaineella ja jopa 930 l/h vesimäärällä pystyt työskentelemään tehokkaasti ja pitkään. HD-traileri on varustettu vakiona ergonomisella EASY! Force -pesukahvalla, servo-control -toiminnolla, suihkuputkella, 15m ANTI!Twist -korkeapaineletkulla ja voimasuuttimella. Vankka kone on helppokäyttöinen ja siihen on saatavana lisävarusteita tarpeen mukaan.

Ominaisuudet ja edut
Riippumaton ulkoisesta virtalähteestä ja vesipisteestä
  • Yanmar diesel- tai Honda-bensiinimoottorit (molemmat EU VAIHE V).
  • 1000 l vesitankki takaa työskentelyn täydellä teholla vähintään yhdeksi tunniksi.
  • Integroitu traileri -konsepti korkeaan liikkuvuuteen ja maksimaaliseen riippumattomuuteen.
Helppo ja vaivaton käyttää
  • Erittäin yksinkertainen käyttää, suunniteltu siten käytettäväksi myös vuokraukseen.
  • Kätevä varustelu moottorin sähkökäynnistyksellä ja valinnaisella letkukelalla.
  • Takaosan säilytyslokero polttoainesäiliön ja lisävarusteiden säilyttämistä varten.
Lujatekoinen muotoilu vaativiin olosuhteisiin
  • Luotettava, kokeiltu ja testattu Kärcher-korkeapainetekniikka, pitkä käyttöikä.
  • Lisävarusteena saatavana takapeite koneen suojaamiseksi.
  • Integroitu jäätymisenestojärjestelmä mahdollistaa työskentelyn ympäri vuoden.
Useita kokoonpanovaihtoehtoja
  • Joustavat, räätälöidyt kokoonpanot asiakaskohtaisia ​​vaatimuksia varten.
  • Valinnaisena pesuri ilman traileria käytettäväksi lavoilla tai asennettavaksi ajoneuvoihin.
  • Pyynnöstä säiliöt voidaan myös suunnitella räätälöityihin väreihin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 400 - 930
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Moottorin valmistaja Honda
Moottorityyppi GX 390
Paino (sis. varusteet) (kg) 600
Mitat (p x l x k) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Korkeapaineletkun pituus: 15 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
  • Suihkuputki: 1050 mm
  • Servo Control
  • Voimasuutin

Ominaisuuksia

  • Puhdistusainetoiminto: Imu
HD Traileri HD 9/23 Ge Tr1
HD Traileri HD 9/23 Ge Tr1
HD Traileri HD 9/23 Ge Tr1
HD Traileri HD 9/23 Ge Tr1
HD Traileri HD 9/23 Ge Tr1
HD Traileri HD 9/23 Ge Tr1
Videot
Käyttökohteet
  • Siirrettävää korkeapainepuhdistusta esim. rakennusalalla
  • Vuokraukseen erilaisiin siivoussovelluksiin
  • Ihanteellinen siivouspalveluiden tarjoajille, esim. graffitin poistamiseen
  • Mobiili korkeapainepesu kunnallisessa ympäristössä, esim. puistoissa
Varusteet
Pesuaineet