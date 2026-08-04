HD Traileri HD 9/23 Ge Tr1
HD 9/23 Ge Tr1: omavarainen, liikuteltava ja tehokas kylmävesipesuri trailerilla. 1000 l vesitankki. Ihanteellinen pitkäkestoisiin korkeapainepesukohteisiin rakennus- ja kuntasektorilla.
Mobiili kylmävesipesuri HD 9/23 Ge Tr1 toimii täysin itsenäisesti. Varustettu luotettavalla Hondan bensiinimoottorilla (EU STAGE V) ja 1000 litran vesisäiliöllä. Kattaa useimmat korkeapainepuhdistustarpeet, mitä tulee vastaan kunta- ja rakennusalalla. Max 230 bar:n työpaineella ja jopa 930 l/h vesimäärällä pystyt työskentelemään tehokkaasti ja pitkään. HD-traileri on varustettu vakiona ergonomisella EASY! Force -pesukahvalla, servo-control -toiminnolla, suihkuputkella, 15m ANTI!Twist -korkeapaineletkulla ja voimasuuttimella. Vankka kone on helppokäyttöinen ja siihen on saatavana lisävarusteita tarpeen mukaan.
Ominaisuudet ja edut
Riippumaton ulkoisesta virtalähteestä ja vesipisteestä
- Yanmar diesel- tai Honda-bensiinimoottorit (molemmat EU VAIHE V).
- 1000 l vesitankki takaa työskentelyn täydellä teholla vähintään yhdeksi tunniksi.
- Integroitu traileri -konsepti korkeaan liikkuvuuteen ja maksimaaliseen riippumattomuuteen.
Helppo ja vaivaton käyttää
- Erittäin yksinkertainen käyttää, suunniteltu siten käytettäväksi myös vuokraukseen.
- Kätevä varustelu moottorin sähkökäynnistyksellä ja valinnaisella letkukelalla.
- Takaosan säilytyslokero polttoainesäiliön ja lisävarusteiden säilyttämistä varten.
Lujatekoinen muotoilu vaativiin olosuhteisiin
- Luotettava, kokeiltu ja testattu Kärcher-korkeapainetekniikka, pitkä käyttöikä.
- Lisävarusteena saatavana takapeite koneen suojaamiseksi.
- Integroitu jäätymisenestojärjestelmä mahdollistaa työskentelyn ympäri vuoden.
Useita kokoonpanovaihtoehtoja
- Joustavat, räätälöidyt kokoonpanot asiakaskohtaisia vaatimuksia varten.
- Valinnaisena pesuri ilman traileria käytettäväksi lavoilla tai asennettavaksi ajoneuvoihin.
- Pyynnöstä säiliöt voidaan myös suunnitella räätälöityihin väreihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|400 - 930
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Moottorin valmistaja
|Honda
|Moottorityyppi
|GX 390
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|600
|Mitat (p x l x k) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Servo Control
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Puhdistusainetoiminto: Imu
Videot
Käyttökohteet
- Siirrettävää korkeapainepuhdistusta esim. rakennusalalla
- Vuokraukseen erilaisiin siivoussovelluksiin
- Ihanteellinen siivouspalveluiden tarjoajille, esim. graffitin poistamiseen
- Mobiili korkeapainepesu kunnallisessa ympäristössä, esim. puistoissa