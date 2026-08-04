Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I

Tehokas ja varmatoiminen, kiinteästi asennettava kuumavesipesuri kokoluokkaan 800 l/h, 180 baaria. Tehokas lämmityskattila takaa nopean käyttöönoton ja säätämisen pesutarpeen mukaan.

Kärcher HDS 8/18-4 ST on tila säästävä, kiinteästi asennettava kuumavesipesuri, jonka 800 l/h vedentuottokyky ja 180 baarin työpaine riittävät erinomaisesti niin ajoneuvojen pesuun kuin teollisuuden tarpeisiin. Tehokas, 98 °C lämpötilaan yltävä poltin mahdollistaa tehokkaan lian irrottamisen ja nopean säätämisen. Kiinteä painepesuri sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Kärcherin luotettava poltinteknologia takaa vakaan pesulämpötilan ja pienen polttoaineen kulutuksen. Koneen Eco-toiminto optimoi polttimen ja pumpun toiminnon ja auttaa pienentämään päästöjä ja polttoaneen kulutusta. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaine- ja pesurinsuoja-aineen annostelijat (RM 110). Tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin ja pesuaineen annosteluun.

Ominaisuudet ja edut
Kestävä kampiakselipumppu, jossa messinkipääty
  • Luotettava ja kestävä suorituskykyinen Kärcher -kampiakselipumppu varmistaa optimaalisen paineen.
  • Kestävä rakenne takaa laitteelle pitkän käyttöiän.
  • Pitkän huoltovälit auttavat hallitsemaan elinkaarikustannuksia - sopii myös intensiiviseen käyttöön teollisuuden kohteissa.
Laadukkaat varusteet
  • Integroitu pesurinsuojajärjestelmä ja kuivakäynninesto suojaavat rakennetta kalkin, korroosion ja vesikatkojen aiheuttamilta vikaantumisilta.
  • Runko ja suojakuori kestävää, jauhemaalattua terästä.
  • Pesuaineannostelija kuuluu vakiotoimitukseen. Toinen annostelija saatavissa lisävarusteena.
Vesijäähdytteinen, 4-napainen moottori
  • Hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori takaa luotettavan toiminnan.
  • Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
  • Moottorin värinöiden minimointi.
Kärcherin kehittämä poltinteknologia takaa maksimaalisen tehokkuuden
  • Tehokas poltin, jossa on pystymallinen lämmityskierukka ja suojattu, jatkuva sytytys.
  • Pysty rakenne optimoi tilankäytön.
  • Tehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila.
Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuutta
  • Automaattinen virrankatkaisu vesivuodon sattuessa.
  • Automaattinen virran katkaisu yli- ja alijännitteen ilmaantuessa.
  • Liekin ja poistokaasujen lämpötilan seuranta, suojaus kuivakäynniltä ja ylipaineelta, pesurinsuoja-aineen säiliön pinnanvaroitin sekä toimintahäiriöiden seuranta takaavat turvallisen käytön ja pidentävät laitteen käyttöikää.
Helppo käyttöönotto
  • Vain yksi käyttökytkin kaikille toiminnoille lyhentää koulutusaikaa.
  • Kaikki keskeiset säädyt selkein symbolein varustetussa pikavalintakiekossa.
  • Näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja muista huomiota vaativista seikoista.
Pesuaineen annostelujärjestelmä imutoiminnolla
  • Tarkka, säädettävä pesuaineen annostelu
Helppo puhdistaa ja huoltaa
  • Kaikki säädöt ja huoltokohteet helposti ulottuvilla.
  • Kattava huoltoverkosto.
  • Selkeä infonäyttö: Virhekoodien, toimintatilan ja pumpun huoltovälien näyttö sekä polttimen ja koko laitteen toimintahäiriöiden seuranta tekevät huollosta ja käytöstä helpompaa.
Suuren pinta-alan tarjoava vedensuodatin
  • Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
  • Integroitu vedensuodatin on helppo irrottaa ja puhdista ilman työkaluja.
  • Pitkän käyttöiän ja alhaiset huoltokustannukset tarjoavat, kestävät komponentit.
Erittäin joustava
  • Voidaan ohjata myös kaukokäynnistyksellä (lisävaruste).
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 400
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 500 - 800
Työpaine (bar) 180
Maksimipaine (bar) 215
Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C) max. 80
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 30
Liitäntäteho (kW) 5,5
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h) 5,1
Lämmitysenergia (kW) 61
Virtajohto (m) 5
Vedensyöttö 1″
Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä 1
Liikkuvuus Kiinteä
Sulakesuoja (A) 16
Paino (sis. varusteet) (kg) 160
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 170
Mitat (p x l x k) (mm) 1142 x 578 x 790

Toimitus sisältää

  • Liekinvartija
  • Servo Control -valmius
  • Kaukokäyttövalmius
  • Voimasuutin
  • Puhdistusainetoiminto: Imu

Ominaisuuksia

  • Öljytikku
  • Öljyn tarkkailuikkuna
  • Valmius pesuainesyötölle
  • RM 110-annostelija
  • Kuivakäynnin esto
  • Suuri syöttövesisuodatin
  • Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
  • Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
  • Vesijäähdytetty moottori
  • Kansi ja runko: Pulverimaalattu teräs
Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Käyttökohteet
  • Sopii koneiden ja ajoneuvojen pesemiseen.
  • Ihanteellinen ratkaisu logistiikan pesutarpeisiin
  • Erinomainen valinta elintarviketeollisuuteen
  • Sopii myös raskaan teollisuuden tarpeisiin
  • Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
  • Tuotantotiloihin, jossa tarvitaan lämmintä pesuvettä
  • Ihanteellinen autoliikkeille, autovuokraamoille ja huoltoasemille
  • Nopeaan ja tarkkaan puhdistamiseen erilaisissa teollisuuskohteissa.
  • Kiinteistönhuolto
  • Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.