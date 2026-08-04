Kärcher HDS 8/18-4 ST on tila säästävä, kiinteästi asennettava kuumavesipesuri, jonka 800 l/h vedentuottokyky ja 180 baarin työpaine riittävät erinomaisesti niin ajoneuvojen pesuun kuin teollisuuden tarpeisiin. Tehokas, 98 °C lämpötilaan yltävä poltin mahdollistaa tehokkaan lian irrottamisen ja nopean säätämisen. Kiinteä painepesuri sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Kärcherin luotettava poltinteknologia takaa vakaan pesulämpötilan ja pienen polttoaineen kulutuksen. Koneen Eco-toiminto optimoi polttimen ja pumpun toiminnon ja auttaa pienentämään päästöjä ja polttoaneen kulutusta. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaine- ja pesurinsuoja-aineen annostelijat (RM 110). Tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin ja pesuaineen annosteluun.