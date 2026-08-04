Painepesuri HDS 8/18 -4 St EU-I
Tehokas ja varmatoiminen, kiinteästi asennettava kuumavesipesuri kokoluokkaan 800 l/h, 180 baaria. Tehokas lämmityskattila takaa nopean käyttöönoton ja säätämisen pesutarpeen mukaan.
Kärcher HDS 8/18-4 ST on tila säästävä, kiinteästi asennettava kuumavesipesuri, jonka 800 l/h vedentuottokyky ja 180 baarin työpaine riittävät erinomaisesti niin ajoneuvojen pesuun kuin teollisuuden tarpeisiin. Tehokas, 98 °C lämpötilaan yltävä poltin mahdollistaa tehokkaan lian irrottamisen ja nopean säätämisen. Kiinteä painepesuri sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Kärcherin luotettava poltinteknologia takaa vakaan pesulämpötilan ja pienen polttoaineen kulutuksen. Koneen Eco-toiminto optimoi polttimen ja pumpun toiminnon ja auttaa pienentämään päästöjä ja polttoaneen kulutusta. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaine- ja pesurinsuoja-aineen annostelijat (RM 110). Tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin ja pesuaineen annosteluun.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä kampiakselipumppu, jossa messinkipääty
- Luotettava ja kestävä suorituskykyinen Kärcher -kampiakselipumppu varmistaa optimaalisen paineen.
- Kestävä rakenne takaa laitteelle pitkän käyttöiän.
- Pitkän huoltovälit auttavat hallitsemaan elinkaarikustannuksia - sopii myös intensiiviseen käyttöön teollisuuden kohteissa.
Laadukkaat varusteet
- Integroitu pesurinsuojajärjestelmä ja kuivakäynninesto suojaavat rakennetta kalkin, korroosion ja vesikatkojen aiheuttamilta vikaantumisilta.
- Runko ja suojakuori kestävää, jauhemaalattua terästä.
- Pesuaineannostelija kuuluu vakiotoimitukseen. Toinen annostelija saatavissa lisävarusteena.
Vesijäähdytteinen, 4-napainen moottori
- Hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori takaa luotettavan toiminnan.
- Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
- Moottorin värinöiden minimointi.
Kärcherin kehittämä poltinteknologia takaa maksimaalisen tehokkuuden
- Tehokas poltin, jossa on pystymallinen lämmityskierukka ja suojattu, jatkuva sytytys.
- Pysty rakenne optimoi tilankäytön.
- Tehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila.
Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuutta
- Automaattinen virrankatkaisu vesivuodon sattuessa.
- Automaattinen virran katkaisu yli- ja alijännitteen ilmaantuessa.
- Liekin ja poistokaasujen lämpötilan seuranta, suojaus kuivakäynniltä ja ylipaineelta, pesurinsuoja-aineen säiliön pinnanvaroitin sekä toimintahäiriöiden seuranta takaavat turvallisen käytön ja pidentävät laitteen käyttöikää.
Helppo käyttöönotto
- Vain yksi käyttökytkin kaikille toiminnoille lyhentää koulutusaikaa.
- Kaikki keskeiset säädyt selkein symbolein varustetussa pikavalintakiekossa.
- Näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja muista huomiota vaativista seikoista.
Pesuaineen annostelujärjestelmä imutoiminnolla
- Tarkka, säädettävä pesuaineen annostelu
Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Kaikki säädöt ja huoltokohteet helposti ulottuvilla.
- Kattava huoltoverkosto.
- Selkeä infonäyttö: Virhekoodien, toimintatilan ja pumpun huoltovälien näyttö sekä polttimen ja koko laitteen toimintahäiriöiden seuranta tekevät huollosta ja käytöstä helpompaa.
Suuren pinta-alan tarjoava vedensuodatin
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
- Integroitu vedensuodatin on helppo irrottaa ja puhdista ilman työkaluja.
- Pitkän käyttöiän ja alhaiset huoltokustannukset tarjoavat, kestävät komponentit.
Erittäin joustava
- Voidaan ohjata myös kaukokäynnistyksellä (lisävaruste).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 800
|Työpaine (bar)
|180
|Maksimipaine (bar)
|215
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|max. 80
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 30
|Liitäntäteho (kW)
|5,5
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|5,1
|Lämmitysenergia (kW)
|61
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|1″
|Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|Kiinteä
|Sulakesuoja (A)
|16
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|160
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|170
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1142 x 578 x 790
Toimitus sisältää
- Liekinvartija
- Servo Control -valmius
- Kaukokäyttövalmius
- Voimasuutin
- Puhdistusainetoiminto: Imu
Ominaisuuksia
- Öljytikku
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Valmius pesuainesyötölle
- RM 110-annostelija
- Kuivakäynnin esto
- Suuri syöttövesisuodatin
- Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- Vesijäähdytetty moottori
- Kansi ja runko: Pulverimaalattu teräs
Käyttökohteet
- Sopii koneiden ja ajoneuvojen pesemiseen.
- Ihanteellinen ratkaisu logistiikan pesutarpeisiin
- Erinomainen valinta elintarviketeollisuuteen
- Sopii myös raskaan teollisuuden tarpeisiin
- Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
- Tuotantotiloihin, jossa tarvitaan lämmintä pesuvettä
- Ihanteellinen autoliikkeille, autovuokraamoille ja huoltoasemille
- Nopeaan ja tarkkaan puhdistamiseen erilaisissa teollisuuskohteissa.
- Kiinteistönhuolto
- Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa