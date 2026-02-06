Kestävä rakenne ja pitkälle hiottujen ergonomisten yksityiskohtien avulla luotu käyttäjäystävällisyys: HDS 7/16 C tarjoaa erinomaisen työkalun teholuokkaan 700 l/h, 160 baaria ja 80°C. Kestävä, kolmella keraamisella männällä varustettu aksiaalipumppu, ilmajäähdytys ja Kärcherin kehittämä lämmitysteknologia takaavat tälle painepesurille huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Koneiston vaimennusjärjestelmä (SDS) vähentää tärinää ja takaa mekaniikalle pidemmän käyttöiän. Kärcher HDS-painepesurit on suunniteltu päivittäiseen käyttöön ja vaativiin olosuhteisiin siksi niiden kaikki huoltokohteet ovat helposti käyttäjän ulottuvilla. Erillinen pesurinsuoja-aineen annostelujärjestelmä suojaa lämmityskattilaa ja muita komponentteja kalkilta ja korroosiolta. Tukevat kahvat ja kookkaat pyörät mahdollistavat helpon liikuteltavuuden. Lisävarusteille löytyy säilytystilaa integroidusta työkalulokerosta. Vakiovarustukseen kuuluu 1050 mm pitkä suihkuputki, jota voidaan pyörittää myös paineen alaisena. EASY!Force -korkeapainepistooli käyttää veden painetta liipaisimen painamiseen ja vähentää näin lihasvoiman tarvetta.