Painepesuri HDS 7/16 C
HDS 7/16 C on kevyesti liikuteltava kuumavesipesuri, joka tarjoaa 700 l/h vedentuoton ja 160 baarin työpaineen. Kestävät komponentit ja ergonomiset pesuvarusteet takaavat huolettoman käytön.
Kestävä rakenne ja pitkälle hiottujen ergonomisten yksityiskohtien avulla luotu käyttäjäystävällisyys: HDS 7/16 C tarjoaa erinomaisen työkalun teholuokkaan 700 l/h, 160 baaria ja 80°C. Kestävä, kolmella keraamisella männällä varustettu aksiaalipumppu, ilmajäähdytys ja Kärcherin kehittämä lämmitysteknologia takaavat tälle painepesurille huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Koneiston vaimennusjärjestelmä (SDS) vähentää tärinää ja takaa mekaniikalle pidemmän käyttöiän. Kärcher HDS-painepesurit on suunniteltu päivittäiseen käyttöön ja vaativiin olosuhteisiin siksi niiden kaikki huoltokohteet ovat helposti käyttäjän ulottuvilla. Erillinen pesurinsuoja-aineen annostelujärjestelmä suojaa lämmityskattilaa ja muita komponentteja kalkilta ja korroosiolta. Tukevat kahvat ja kookkaat pyörät mahdollistavat helpon liikuteltavuuden. Lisävarusteille löytyy säilytystilaa integroidusta työkalulokerosta. Vakiovarustukseen kuuluu 1050 mm pitkä suihkuputki, jota voidaan pyörittää myös paineen alaisena. EASY!Force -korkeapainepistooli käyttää veden painetta liipaisimen painamiseen ja vähentää näin lihasvoiman tarvetta.
Ominaisuudet ja edut
Korkea hyötysuhde
- eco!efficiency -tila – taloudellinen ja ympäristöystävällinen, jopa pidemmissä käyttöjaksoissa.
- Vähentää polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä 20%.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
- Patentoitu voimasuutin takaa parhaan pesutehon ja tasaisen työjäljen.
Turvajärjestelmä
- Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
Luotettavuus
- Automaattinen vedenpehmennystoiminto suojaa lämmityskierukkaa kalkkeutumiselta.
- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
- Koukut virtajohdon ja korkeapaineletkun varastointia varten.
- Integroitu suuttimen säilytyspaikka.
- Integroitu suihkuputken pidike.
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
- Suuri tankin täyttöaukko.
Liikkuvuuskonsepti
- Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
- Jalansija helpottaa pesurin kallistamista kynnyksiä ylitettäessä.
- Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
- Helppokäyttöinen ja isokokoinen yhden painikkeen valintakytkin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|310 - 660
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimipaine (bar)
|220
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|max. 80
|Liitäntäteho (kW)
|4,4
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|3,6
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (g/h)
|2,9
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|025
|Polttoainesäiliö (l)
|15
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|111,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|120
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1066 x 650 x 920
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- SDS-värinänvaimennus
- Painekytkinautomatiikka
- Integroidut polttoaine- ja pesuainesäiliöt
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät