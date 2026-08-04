Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition

Kätevän kokoinen tehopakkaus, joka kulkee helposti mukana ja on mukava käytössä. Tyylikkään musta, Kärcher 90-juhlavuoden painepesuri. Mukana rotojet-turbosuutin ja FR-tasopuhdistin.

Pienikokoinen ja tehokas HD 7/16 MX Plus -kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Nyt tyylikkään mustana, Kärcher 90-juhlavuoden mallina. Varustettu kevytliikkeisellä, tukevalla letkukelalla ja 15 m korkeapaineletkulla. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden. Tässä juhlavuoden mallissa toimitukseen sisältyy myös 840 mm suihkuputki, rotojet-turbosuutin sekä suuren pesupinta-alan tarjoava FR Classic -tasopuhdistin.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition: Laadukkaat varusteet
Laadukkaat varusteet
Automaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää. Tehokas, 4-napainen matalakierroksinen sähkömoottori Laadukas, messinkinen pumpun pääty.
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition: Nopea ja helppo pesun aloittaminen
Nopea ja helppo pesun aloittaminen
Toimii pysty- ja vaakasuunnassa. Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata.
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition: Helppo liikuteltavuus
Helppo liikuteltavuus
Aisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, mikä helpottaa koneen kuljettamista ja säästää tilaa. Helppo säilyttää. Integroidut säilytyspaikat säästävät aikaa.
Kätevä varusteiden säilytys
  • Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
  • EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.
  • Käytännöllinen kotelo suuttimien säilytykseen.
Helppo huoltaa
  • Helppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan.
  • Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella.
  • Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Tehokkaat ja aikaa säästävät ratkaisut
  • Lihasvoiman tarvetta säästävä EASY!Force-pesukahva.
  • EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Lisääntynyt energiatehokkuus
  • Uudistettu 3-mäntäinen aksiaalipumppu, jossa huomattavasti pienentyneet virtaus- ja painehäviöt.
  • 20 % parempi puhdistus- ja energiatehokkuus.
Integroitu letkukela.
  • Lisää mukavuutta korkeapaineletkun käsittelyyn.
  • Lyhentää asennusaikaa automaattisen kelautumisen ansiosta.
  • Vähentää kompastumisvaara lisäten käyttöturvallisuutta.
Lisätuki
  • Suurentaa koneen jalustatukea.
  • Lisää kallistusvakautta pystyasennossa käytettäessä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 400
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 350 - 700
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maksimipaine (bar/MPa) 240 / 24
Liitäntäteho (kW) 4,2
Virtajohto (m) 5
Vedensyöttö 3/4″
Väri musta
Paino (sis. varusteet) (kg) 42,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 47,8
Mitat (p x l x k) (mm) 400 x 455 x 966

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force
  • Suihkuputki: 840 mm
  • Voimasuutin
  • Turbosuutin
  • Servo Control

Ominaisuuksia

  • Korkeapaineletkun pituus: 15 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Flex
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 250 bar
  • Integroitu korkeapaineletkukela
  • ANTI!Twist kiertymisen esto
  • Painekytkinautomatiikka
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
Käyttökohteet
  • Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.