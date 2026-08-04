Painepesuri HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
Kätevän kokoinen tehopakkaus, joka kulkee helposti mukana ja on mukava käytössä. Tyylikkään musta, Kärcher 90-juhlavuoden painepesuri. Mukana rotojet-turbosuutin ja FR-tasopuhdistin.
Pienikokoinen ja tehokas HD 7/16 MX Plus -kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Nyt tyylikkään mustana, Kärcher 90-juhlavuoden mallina. Varustettu kevytliikkeisellä, tukevalla letkukelalla ja 15 m korkeapaineletkulla. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden. Tässä juhlavuoden mallissa toimitukseen sisältyy myös 840 mm suihkuputki, rotojet-turbosuutin sekä suuren pesupinta-alan tarjoava FR Classic -tasopuhdistin.
Ominaisuudet ja edut
Laadukkaat varusteetAutomaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää. Tehokas, 4-napainen matalakierroksinen sähkömoottori Laadukas, messinkinen pumpun pääty.
Nopea ja helppo pesun aloittaminenToimii pysty- ja vaakasuunnassa. Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata.
Helppo liikuteltavuusAisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, mikä helpottaa koneen kuljettamista ja säästää tilaa. Helppo säilyttää. Integroidut säilytyspaikat säästävät aikaa.
Kätevä varusteiden säilytys
- Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.
- Käytännöllinen kotelo suuttimien säilytykseen.
Helppo huoltaa
- Helppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan.
- Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Tehokkaat ja aikaa säästävät ratkaisut
- Lihasvoiman tarvetta säästävä EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Lisääntynyt energiatehokkuus
- Uudistettu 3-mäntäinen aksiaalipumppu, jossa huomattavasti pienentyneet virtaus- ja painehäviöt.
- 20 % parempi puhdistus- ja energiatehokkuus.
Integroitu letkukela.
- Lisää mukavuutta korkeapaineletkun käsittelyyn.
- Lyhentää asennusaikaa automaattisen kelautumisen ansiosta.
- Vähentää kompastumisvaara lisäten käyttöturvallisuutta.
Lisätuki
- Suurentaa koneen jalustatukea.
- Lisää kallistusvakautta pystyasennossa käytettäessä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|350 - 700
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimipaine (bar/MPa)
|240 / 24
|Liitäntäteho (kW)
|4,2
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|musta
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|42,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|47,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 455 x 966
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Suihkuputki: 840 mm
- Voimasuutin
- Turbosuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Flex
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 250 bar
- Integroitu korkeapaineletkukela
- ANTI!Twist kiertymisen esto
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa