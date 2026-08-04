Pienikokoinen ja tehokas HD 7/16 MX Plus -kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Nyt tyylikkään mustana, Kärcher 90-juhlavuoden mallina. Varustettu kevytliikkeisellä, tukevalla letkukelalla ja 15 m korkeapaineletkulla. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden. Tässä juhlavuoden mallissa toimitukseen sisältyy myös 840 mm suihkuputki, rotojet-turbosuutin sekä suuren pesupinta-alan tarjoava FR Classic -tasopuhdistin.