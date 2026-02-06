Painepesuri HDS 1000 De Weed
Kuumavesipainepesuri HDS 1000 De Weed on monipuolinen tehopesuri, jossa jatkuva korkea lämpötilan tuotto (jopa 98 ° C.) Sopii erinomaisesti rikkakasvien torjuntaan.
Kuumavesipainepesuri HDS 1000 De Weed on varustettu voimakkaalla Yanmar-dieselmoottorilla ja suojattu tukevalla putkikehyksellä. Pesuri toimii vaivattomasti myös vaikeissa puhdistuskohteissa, joissa ulkoista virtalähdettä ei ole saatavana. Pesurissa on integroituna höyryvaihe, joka takaa jatkuvan korkean lämpötilantuoton (jopa 98 ° C) mahdollistaen rikkakasvien poiston lisäksi monipuoliset työtehtävät, joissa tarvitaan suuria määriä kuumaa vettä. Yksinkertainen vaihto korkeapaineesta höyrymoodiin tarjoaa maksimaalisen joustavuuden. Lisävarusteena on saatavana monipuolinen valikoima rikkaruohojen torjuntaan suunniteltuja suuttimia.
Ominaisuudet ja edut
Parempi puhdistusteho kuuman veden ansiosta
- Kosteuspitoisuuden säätö portaattomasti höyrystä kuumavesisuihkuun suoraan koneessa.
- Höyryn voimakkuutta voidaan säätää mihin tahansa puhdistustehtävään tarpeen mukaan.
Maksimi suorituskyky
- Suuritehoinen poltin, jossa pystysuora lämmityskierukka ja jatkuva sytytys.
- Automaattinen polttimen katkaisu vedenpuutteen tai ylikuumenemisen vuoksi.
Taloudellinen, dieselkäyttöinen polttomoottori
- Täyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset.
- Sähkökäynnistys takaa vaivattoman käynnistyksen kylmällä tai jo valmiiksi lämpimällä moottorilla.
Käyttäjäystävällinen
- Nopeus pienenee automaattisesti valmiustilassa. Tämä suojaa moottoria ja säästää energiaa.
- Nosturilastaus mahdollinen tukevan putkimaisen teräskehyksen ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|450 - 900
|Työpaine (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|max. 98
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|5,6
|Suutinkoko
|048
|Polttoainesäiliö (l)
|34
|Voimansiirto
|Diesel
|Moottorin valmistaja
|Yanmar
|Moottorityyppi
|L 100 V
|Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|vaunu
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|199,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|205
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Putkirunko
- Sähkökäynnistys
- Teräsputkirunko, kiinnityskohta nosturia varten
Käyttökohteet
- Tehokas, kemikaaliton ja helppo rikkakasvien poisto kunnallisessa ympäristössä