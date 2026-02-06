Kätevästi liikuteltava HD 7/14 M painepesuri vaihtovirtamoottorilla, jossa paineen säätö ja kätevät varusteiden säilytyspaikat. 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä takaavat pitkän käyttöiän sekä parantavat puhdistustehoa jopa 20 %. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Pesurissa myös automaattinen paineenalennin. Käyttäjäystävällisesti suunniteltu.