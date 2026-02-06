Painepesuri HD 8/18-4 M St
Medium-sarjan kiinteä painepesuri, joka tarjoaa loistavan suorituskyvyn tilaa säästävässä paketissa. Painepesurissa on messinkipumppu, 4-napainen moottori sekä automaattinen paineenalennin
Kiinteästi asennettava HD 8/18-4 M St -painepesuri takaa huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä on suunniteltu vaativaan käyttöön. Laitteessa on 4-napainen, 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori, jonka matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni tekevät pesurista kestävän ja miellyttävän käyttää. Pumpussa on Servo Control -valmius, jonka mahdollistaa työpaineen ja vesimäärän portaattoman säädön suihkuputken säätimestä. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesuri on tarkoitettu kiinteään asennuskohteeseen ja se voidaan sijoittaa joko pysty- tai vaaka-asentoon. Korkeapaineletku, pesukahva, suihkuputki ja muut varusteet eivät sisälly toimitukseen.
Ominaisuudet ja edut
Laadukkaat varusteetAutomaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää. Tehokas, 4-napainen matalakierroksinen sähkömoottori Laadukas, messinkinen pumpun pääty.
Nopea ja helppo pesun aloittaminenToimii pysty- ja vaakasuunnassa.
Valmius kiinteään asennukseenPesurin takana on tukeva kolmipistekiinnitys, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen seinäkiinnityksen. Tilaa säästävä, kompakti muotoilu. Vankka muovialusta suojaa pumppua vaurioilta ja lialta.
Helppo huoltaa
- Helppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan.
- Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Lisääntynyt energiatehokkuus
- Uudistettu 3-mäntäinen aksiaalipumppu, jossa huomattavasti pienentyneet virtaus- ja painehäviöt.
- 20 % parempi puhdistus- ja energiatehokkuus.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|760
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimipaine (bar/MPa)
|270 / 27
|Liitäntäteho (kW)
|4,6
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|31,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|34
|Mitat (p x l x k) (mm)
|290 x 300 x 565
Toimitus sisältää
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Painekytkinautomatiikka
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa