Kiinteästi asennettava HD 8/18-4 M St -painepesuri takaa huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä on suunniteltu vaativaan käyttöön. Laitteessa on 4-napainen, 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori, jonka matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni tekevät pesurista kestävän ja miellyttävän käyttää. Pumpussa on Servo Control -valmius, jonka mahdollistaa työpaineen ja vesimäärän portaattoman säädön suihkuputken säätimestä. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesuri on tarkoitettu kiinteään asennuskohteeseen ja se voidaan sijoittaa joko pysty- tai vaaka-asentoon. Korkeapaineletku, pesukahva, suihkuputki ja muut varusteet eivät sisälly toimitukseen.