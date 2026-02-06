Supersarjan painepesuri HD 10/25 on nyt saatavilla entistä paremmin varusteltuna versiona. Tämä kylmävesipesuri on suunniteltu vaativaan käyttöön ja mahtuu pieneenkin tilaan. Pitkän käyttöiän takeena on tehokas, 4-napainen, 3-vaihe ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori, jossa on matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Tehokkaasti likaa irrottava Vibrasoft-turbosuutin kuuluu Plus-malleissa vakiovarustukseen. Ergonominen Vibrasoft-suutin tuottaa pyörivän liikkeen tasaisesti ja minimoi pesupistooliin ja suihkuputkeen kohdistuvat värinät. Pesukahvan Servo Control -säätö mahdollistaa paineen ja vesimäärän säätämisen pesukohteen mukaan. Iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa paineletkun ennätysnopean kytkemisen..Automaattisen letkukelan ansiosta pesuri on nopea ottaa käyttöön ja letku pysyy aina siististi mukana. Teräsvahvistettu ja teflonpinnoitettu letku kelautuu tasaisesti myös paineen alaisena ja kelautuu jopa 45 asteen kulmassa.