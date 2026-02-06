Painepesuri HD 10/25-4 SXA Plus
Tehokas, automaattisella letkukelalla varustettu supersarjan korkeapainepesuri, joka tuottaa peräti 250 baarin maksimipaineen ja vedentuoton 1000 l/h. Mukana myös uusi Vibrasoft-suutin.
Supersarjan painepesuri HD 10/25 on nyt saatavilla entistä paremmin varusteltuna versiona. Tämä kylmävesipesuri on suunniteltu vaativaan käyttöön ja mahtuu pieneenkin tilaan. Pitkän käyttöiän takeena on tehokas, 4-napainen, 3-vaihe ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori, jossa on matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Tehokkaasti likaa irrottava Vibrasoft-turbosuutin kuuluu Plus-malleissa vakiovarustukseen. Ergonominen Vibrasoft-suutin tuottaa pyörivän liikkeen tasaisesti ja minimoi pesupistooliin ja suihkuputkeen kohdistuvat värinät. Pesukahvan Servo Control -säätö mahdollistaa paineen ja vesimäärän säätämisen pesukohteen mukaan. Iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa paineletkun ennätysnopean kytkemisen..Automaattisen letkukelan ansiosta pesuri on nopea ottaa käyttöön ja letku pysyy aina siististi mukana. Teräsvahvistettu ja teflonpinnoitettu letku kelautuu tasaisesti myös paineen alaisena ja kelautuu jopa 45 asteen kulmassa.
Ominaisuudet ja edut
Automaattinen letkukelaTassinen sisään- ja uloskelautuminen myös paineen alaisena ja jopa 45 ° kulmassa. Naarmuuntumista ja iskuja erinomaisesti kestävä, Teflon®-pinnoitettu Ultra Guard -korkeapaineletku. Jopa puolet nopeampi ottaa käyttöön.
Tilaa säästävä, pystyyn rakennettu moottorin ja pumpun yhdistelmäVie vain vähän lattiapinta-alaa. Helppo siirtää työkohteesta toiseen ja kuljettaa ajoneuvoissa. Alhainen painopiste estää konetta kaatumasta.
Hidaskierroksinen, 4-napainen, ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori. Ruostumatonta terästä olevat männät ja messinkinen pumpun päätyPitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset. Korkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn Itseimutoiminto ja mahdollisuus käyttää lämmintä tulovettä 60 °C saakka.
Ergonominen Vibrasoft-suutin.
- Vähentää haitallista värinää jopa 30%.
- Pienentää pesutyöstä lähtevää ääntä.
- Pyörivä suutiin irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.
Nopea ottaa käyttöön ja pakata kuljetusta varten
- Kestävä pumpun pääty.
- Oljyn määrän tarkistus ja tyhjennysaukko helposti käyttäjän ulottuvilla.
- Modulaarinen, tilaa säästävä rakenne: pumppu, moottori ja ohjaimet
Käyttäjää opastava LED-valo
- Elektroninen valvontajärjestelmä.
- Automaattinen virran katkaisu yli- ja alijännitteen ilmaantuessa.
- Pesuri sammuu mahdollisen vuodon sattuessa.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
- Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvaan asennetun Servo Control -kytkimen avulla.
- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
- Tarvikelaatikko.
- Säädettävät koukut toiselle suihkuputkelle tai sähköjohdolle.
- Kiinnityspaikka korkeapaineletkulle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|376 / 424
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 1000
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar)
|80 - 250
|Maksimipaine (bar)
|280
|Liitäntäteho (kW)
|8,8
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|047
|Vedensyöttö
|1″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|81,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|90,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|607 x 518 x 1063
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 20 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Ultra Guard
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Turbosuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- 4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä
- 3-mäntäinen aksiaalipumppu: Männät ruostumatonta terästä
- Painekytkinautomatiikka
- Integroitu suodatin
- Elektroninen moottorinsuojajärjestelmä LED-näytöllä
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Vesiliitäntä messinkiä
Videot
Käyttökohteet
- Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
- Koneiden ja ajoneuvojen pesu rakennustyömailla
- Erilaiset teollisuuden ja kunnossapidon kohteet
- Ajoneuvojen ja veneiden pesu
- Suuret piha-alueet: puistot, parkkipaikat, torit, ajoluiskat.