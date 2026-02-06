Painepesuri Painepesuri HD 7/17 M
Medium-sarjan tehokas painepesuri loistavalla suorituskyvyllä. Painepesurissa on messinkipumppu, automaattinen paineenalennin sekä 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori.
Luotettava ja tehokas, kompakti ja liikuteltava: painepesuri HD 7/17 M, jossa on 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori matalalla kierrosnopeudella ja hiljaisella käyntiäänellä. Moottori ja pumppu on suojattu elektronisella valvontajärjestelmällä. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan ensiluokkainen puhdistustulos nopeasti. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Pitkän käyttöiän takaa 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipasimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.
Ominaisuudet ja edut
Laadukkaat varusteet
- Automaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää.
- Tehokas, 2-napainen ilmajäähdytteinen sähkömoottori.
- Laadukas, messinkinen pumpun pääty.
Nopea ja helppo pesun aloittaminen
- Toimii pysty- ja vaakasuunnassa.
- Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata.
Helppo liikuteltavuus
- Aisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, mikä lisää koneen kompaktiutta ja säästää tilaa.
- Helppo säilyttää.
- Integroidut säilytyspaikat säästävät aikaa.
Kätevä varusteiden säilytys
- Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.
- Käytännöllinen kotelo suuttimien säilytykseen.
Helppo huoltaa
- Helppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan.
- Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Tehokkaat ja aikaa säästävät ratkaisut
- Lihasvoiman tarvetta säästävä EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Lisääntynyt energiatehokkuus
- Uudistettu 3-mäntäinen aksiaalipumppu, jossa huomattavasti pienentyneet virtaus- ja painehäviöt.
- 20 % parempi puhdistus- ja energiatehokkuus.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|700
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimipaine (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Liitäntäteho (kW)
|4,2
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|31,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|35,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 455 x 700
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Suihkuputki: 840 mm
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Painekytkinautomatiikka
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa