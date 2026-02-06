Painepesuri HD 4/11 C Bp Pack

Ensimmäinen ammattikäyttöön tarkoitettu akkukäyttöinen korkeapainepesuri HD 4/11 C Bp. Liikkuvaan työskentelyyn ilman johtoja. Sis. 2 x 36 V litium-ioniakut ja kaksi laturia.

HD 4/11 C Bp on ensimmäinen akkukäyttöinen korkeapainepesuri, joka on tarkoitettu ammattikäyttöön. Pesuri on varustettu kahdella erittäin tehokkaalla 36 V:n litium Battery Power+ -akuilla. Nämä takaavat erinomaisen puhdistustehon ja pitkän käyttöajan. Akut ovat myös yhteensopivia muiden samaa akkualustaa (Battery Power ja Battery Power+) käyttävien koneiden kanssa. HD 4/11 C Bp sopii kaikkialle, missä ulkoisia virtalähteitä ei ole saatavana, esim. kunnallisissa tehtävissä ja kiinteistöhuollossa. Erittäin helposti ja kevyesti liikuteltavissa olevaa korkeapainepesuria voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa. Itseimevä, imuletku sisältyy toimitukseen. Käyttöaika yhdellä latauksella jopa 34 min (eco!efficiency -toiminnolla). Akussa reaaliaikainen käyttöajan näyttö minuutteina.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 4/11 C Bp Pack: 36 V akkualusta
Suuri puhdistusteho ja pitkät käyttöajat. Yhteensopivat akut kaikkiin sarjan tuotteisiin. Aikaa säästävä pikalaturi.
Painepesuri HD 4/11 C Bp Pack: Taloudellinen ja tehokas eco!efficiency -tila
Säästää energiaa ja pidentää akun käyttöaikaa. Alennettu puhdistusteho helpommalle lialle.
Painepesuri HD 4/11 C Bp Pack: Korkea laatu
Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta. Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu. Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Liikkuvuus
  • Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
  • Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.
  • Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa.
Suurin mahdollinen joustavuus
  • Ulkoisista virtalähteistä riippumatonta korkeapainepesua.
  • Lyhyt asennusaika, koska virtajohtoa ei tarvitse kytkeä.
  • Täysin itsenäinen työskentely on mahdollista myös ulkoisista vesilähteistä imuletkun avulla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 36 V -akkusarja
Virtausnopeus (l/h) 320 - 400
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Maksimipaine (bar/MPa) 150 / 15
Liitäntäteho (kW) 1,6
Vedensyöttö 3/4″
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Jännite (V) 36
Kapasiteetti (Ah) 7,5
Tarvittavien akkujen määrä (kpl) 2
Käyttöaika yhdellä latauksella (min) 30 (7,5 Ah)
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Latausvirta (A) 6
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Akkulaturin virtajohdon pituus (m) 1,2
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 26,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 31,2
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 370 x 930

Toimitus sisältää

  • Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
  • Akku: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ akku (2 kpl)
  • Pesukahva: EASY!Force
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Suihkuputki: 840 mm
  • Turbosuutin
  • Imuletku

Ominaisuuksia

  • Laturi: 36 V Battery Power+ pikalaturi (2 kpl)
  • Painekytkinautomatiikka
Videot
Käyttökohteet
  • Itsenäiseen, liikkuvaan korkeapainepesuun, esim. talonmiehille, maisemointiin tai kunnallisiin töihin
