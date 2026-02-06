HD 4/11 C Bp on ensimmäinen akkukäyttöinen korkeapainepesuri, joka on tarkoitettu ammattikäyttöön. Pesuri on varustettu kahdella erittäin tehokkaalla 36 V:n litium Battery Power+ -akuilla. Nämä takaavat erinomaisen puhdistustehon ja pitkän käyttöajan. Akut ovat myös yhteensopivia muiden samaa akkualustaa (Battery Power ja Battery Power+) käyttävien koneiden kanssa. HD 4/11 C Bp sopii kaikkialle, missä ulkoisia virtalähteitä ei ole saatavana, esim. kunnallisissa tehtävissä ja kiinteistöhuollossa. Erittäin helposti ja kevyesti liikuteltavissa olevaa korkeapainepesuria voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa. Itseimevä, imuletku sisältyy toimitukseen. Käyttöaika yhdellä latauksella jopa 34 min (eco!efficiency -toiminnolla). Akussa reaaliaikainen käyttöajan näyttö minuutteina.