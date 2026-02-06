Painepesuri HD 4/11 C Bp Pack
Ensimmäinen ammattikäyttöön tarkoitettu akkukäyttöinen korkeapainepesuri HD 4/11 C Bp. Liikkuvaan työskentelyyn ilman johtoja. Sis. 2 x 36 V litium-ioniakut ja kaksi laturia.
HD 4/11 C Bp on ensimmäinen akkukäyttöinen korkeapainepesuri, joka on tarkoitettu ammattikäyttöön. Pesuri on varustettu kahdella erittäin tehokkaalla 36 V:n litium Battery Power+ -akuilla. Nämä takaavat erinomaisen puhdistustehon ja pitkän käyttöajan. Akut ovat myös yhteensopivia muiden samaa akkualustaa (Battery Power ja Battery Power+) käyttävien koneiden kanssa. HD 4/11 C Bp sopii kaikkialle, missä ulkoisia virtalähteitä ei ole saatavana, esim. kunnallisissa tehtävissä ja kiinteistöhuollossa. Erittäin helposti ja kevyesti liikuteltavissa olevaa korkeapainepesuria voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa. Itseimevä, imuletku sisältyy toimitukseen. Käyttöaika yhdellä latauksella jopa 34 min (eco!efficiency -toiminnolla). Akussa reaaliaikainen käyttöajan näyttö minuutteina.
Ominaisuudet ja edut
36 V akkualustaSuuri puhdistusteho ja pitkät käyttöajat. Yhteensopivat akut kaikkiin sarjan tuotteisiin. Aikaa säästävä pikalaturi.
Taloudellinen ja tehokas eco!efficiency -tilaSäästää energiaa ja pidentää akun käyttöaikaa. Alennettu puhdistusteho helpommalle lialle.
Korkea laatuAutomaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta. Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu. Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Liikkuvuus
- Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
- Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.
- Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa.
Suurin mahdollinen joustavuus
- Ulkoisista virtalähteistä riippumatonta korkeapainepesua.
- Lyhyt asennusaika, koska virtajohtoa ei tarvitse kytkeä.
- Täysin itsenäinen työskentely on mahdollista myös ulkoisista vesilähteistä imuletkun avulla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Virtausnopeus (l/h)
|320 - 400
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maksimipaine (bar/MPa)
|150 / 15
|Liitäntäteho (kW)
|1,6
|Vedensyöttö
|3/4″
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|36
|Kapasiteetti (Ah)
|7,5
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|2
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|30 (7,5 Ah)
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Latausvirta (A)
|6
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Akkulaturin virtajohdon pituus (m)
|1,2
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|26,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|31,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 370 x 930
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Akku: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ akku (2 kpl)
- Pesukahva: EASY!Force
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Suihkuputki: 840 mm
- Turbosuutin
- Imuletku
Ominaisuuksia
- Laturi: 36 V Battery Power+ pikalaturi (2 kpl)
- Painekytkinautomatiikka
Videot
Käyttökohteet
- Itsenäiseen, liikkuvaan korkeapainepesuun, esim. talonmiehille, maisemointiin tai kunnallisiin töihin