Painepesuri HDS 8/20 G
Tehokas ja ulkomitoiltaan kompaktin kokoinen, bensiinimoottorilla varustettu kuumavesipesuri. 200 baarin paine ja 800 l vedentuotto sopii lian irrottamiseen vaativissa kohteissa.
Kuumavesipainepesuri HDS 8/20 G on varustettu tehokkaalla ja varmatoimisella bensiinimoottorilla. 30-litran polttoainesäiliö mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ja toimimisen kohteissa, joissa ei ole sähkövirtaa saatavilla. Vankka putkirunko suojaa laitetta ulkoisilta kolhuilta ja toimii myös työntökahvoina painepesuria liikuteltaessa. Laitteessa on kolme puhkeamatonta pyörä, joista yksi on varustettu jarruilla. Tehokas poltin mahdollistaa kuuman veden riittävyyden myös vaativissa olosuhteissa. Pesurin rungossa on valmiit paikat suihkuputken ja korkeapaineletkun (pituus 10 m) säilyttämiseen, joten laite on helppo varastoida ja kuljettaa työkohteesta toiseen.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas bensiinimoottoriRiippumaton työskentely ilman sähköliitäntää. Täyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset. Helppokäyttöinen manuaalikäynnistys.
Helppo liikuteltavuusKookkaat puhkeamattomat renkaat, ohjaavassa pyörässä jarrumekanismi Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden Nosturilastaus mahdollinen tukevan putkimaisen teräskehyksen ansiosta.
Kestävä rakenne, kaikki komponentit suunniteltu vaativaan käyttöönKestävä teräsrunko suojaa pesuria ulkoisilta kolhulta Testattua laatua turvaventtiileissä, ylikuumenemissuojissa ja suodattimissa. Sopii erinomaisesti konevuokraamoille ja rakennustyömaiden käyttöön
Säilytyspaikat pesuvarusteille
- Rungossa käytännölliset säilytyspaikat pesuvarusteille.
- Lihasvoiman tarvetta säästävä EASY!Force-pesukahva.
- Ergonominen pesukahva ja säilytyspaikka letkulle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|800
|Työpaine (bar/MPa)
|200 / 20
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|max. 80
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|30
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|5,9
|Polttoainesäiliö (l)
|30
|Polttoaineet
|Diesel / Polttoöljy
|Voimansiirto
|Bensiini
|Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|vaunu
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|175
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|180
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1130 x 910 x 895
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Pitkäikäinen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Putkirunko
- Teräsputkirunko, kiinnityskohta nosturia varten
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen valinta ajoneuvojen pesuun, kuljetusliikkeille ja rakennustyömaille
- Vaativaan ammattikäyttöön irrottamaan pinttynyttä likaa