Kuumavesipainepesuri HDS 8/20 G on varustettu tehokkaalla ja varmatoimisella bensiinimoottorilla. 30-litran polttoainesäiliö mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ja toimimisen kohteissa, joissa ei ole sähkövirtaa saatavilla. Vankka putkirunko suojaa laitetta ulkoisilta kolhuilta ja toimii myös työntökahvoina painepesuria liikuteltaessa. Laitteessa on kolme puhkeamatonta pyörä, joista yksi on varustettu jarruilla. Tehokas poltin mahdollistaa kuuman veden riittävyyden myös vaativissa olosuhteissa. Pesurin rungossa on valmiit paikat suihkuputken ja korkeapaineletkun (pituus 10 m) säilyttämiseen, joten laite on helppo varastoida ja kuljettaa työkohteesta toiseen.