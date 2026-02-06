HDS Traileri HDS 9/50 De Tr1

Omavaraista ja liikkuvaa kuumavesi-korkeapainepesua 500 bar paineella! HDS 9/50 tehokkaalla dieselmoottorilla ja trailerina on täydellinen valinta rakennustyömailla, teollisuudessa tai kuntasektorilla.

HDS 9/50 tuottaa 500 barin paineen ja trailerina se tarjoaa korkean liikkuvuuden. Tehokkaan dieselmoottorin ansiosta, laite toimii täysin ilman ulkoisia virtalähteitä ja missä tahansa paikassa.

Ominaisuudet ja edut
Maksimaalista tehokkuutta
Erittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka. Lämmön talteenotto hyödyntää moottorista vapautuvan hukkalämmön. Kärcher eco!efficiency -toiminto takaa ympäristöystävällisyyden ja alhaiset käyttökustannukset.
Helppo käyttää
Helppo käyttää pikavalintakiekon avulla. Nopea ottaa käyttöön ja siirtää kohteesta toiseen. Turvallinen käyttää ja varastoida. Selkeät paikat ja värikoodaukset varusteille ja pesukemikaaleille.
Omavarainen sovellus
Suuri integroitu 500 litran vesisäiliö mahdollistaa puhdistuksen täydellä teholla jopa 30 minuutin ajan. Kookas 100 litran polttoainesäiliö mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot. Tehokas ja taloudellinen Yanmar-dieselmoottori mahdollistaa työskentelyn ilman ulkoista virtalähdettä.
Erittäin joustava
  • Modulaarisen rakenteen ansiosta trailerit voidaan räätälöidä asiakkaan erikoistarpeita vastaaviksi.
  • Saatavilla pyörillä varustetun trailerin lisäksi myös jalaksilla varustettu malli, joka sopii kiinteisiin asennuksiin.
Helppo huoltaa
  • Kookas, koko matkalta aukea kuomu takaa helpon pääsyn kaikkeen tekniikkaan.
  • Kehittynyt huoltodiagnostiikka helpottaa laitteen ylläpitoa.
  • Kaikki komponentit testattu ja mitoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.
Luotettavuus
  • Oma vedenpehmennyslaite pidentää lämmitysvastusten ikää ja vähentää laitteen huoltotarvetta.
  • Merkkivalot ja turvakytkimet estävät virhekäytön ja parantavat työturvallisuutta.
  • Integroitu pakkassuojausjärjestelmä tarjoaa nopean ja helpon tavan varmistaa mekaniikan kestävyys kuljetusten ja varastoinnin aikana.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Diesel
Moottorin valmistaja Yanmar
Teho (kW/hv) 19 / 26
Virtausnopeus (l/h) 500 - 900
Paine (bar/MPa) 150 - 500 / 15 - 50
Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h) 7,5
Mitat (p x l x k) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: Teollisuus
  • Korkeapaineletku: 30 m
  • Suihkuputki: 700 mm
  • Voimasuutin

Ominaisuuksia

  • Paineensäätö nopeusrajoittimella
Käyttökohteet
  • Kaupunkiympäristön hoitoon: puistot, pysäkit, pihojen siivous ja graffitien poisto.
  • Rakennusteollisuuteen: pintojen, työkoneiden ja varusteiden puhdistaminen
  • Teollisuuteen: pintakäsittelyaineiden poisto, koneiden ja varusteiden puhdistaminen
Varusteet
