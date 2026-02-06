Painepesuri HDS 1000 Be
Bensiinimoottorikäyttöinen kuumavesipesuri raskaaseen käyttöön. Polttomoottorikäyttöinen kuumavesipesuri sopii esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa.
Polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit raskaaseen käyttöön sopivat esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa. Vankka Hondan-bensiinimoottori, jossa on kätevä sähkökäynnistys ja automaattinen nopeuden pienennys työtapojen aikana, takaa mahdollisimman suuren itsenäisyyden. Koneessa on tukeva runko, joka suojaa komponentteja ja on suunniteltu nosturilla tai trukilla lastaamiseen. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.
Ominaisuudet ja edut
Optimaalinen helppokäyttöisyysAutomaattinen polttimen katkaisu vedenpuutteen tai ylikuumenemisen vuoksi. Ergonomisesti suunniteltu pesukahva helpottaa käyttöä.
Maksimi suorituskykySuuritehoinen poltin, jossa pystysuora lämmityskierukka ja jatkuva sytytys. SItkeiden likakerrostumien poistamiseen. Kaksi integroitua diesel- ja bensiinisäiliötä mahdollistavat pitkän käyttöajan.
Tehokas bensiinimoottoriTäyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset. Sähkökäynnistys takaa vaivattoman käynnistyksen kylmällä tai jo valmiiksi lämpimällä moottorilla.
Käyttäjäystävällinen
- Nopeus pienenee automaattisesti valmiustilassa. Tämä suojaa moottoria ja säästää energiaa.
- Nosturilastaus mahdollinen tukevan putkimaisen teräskehyksen ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|450 - 900
|Työpaine (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|5,6
|Polttoainesäiliö (l)
|34
|Polttoaineet
|Bensiini / Diesel
|Voimansiirto
|Bensiini
|Moottorin valmistaja
|Honda
|Moottorityyppi
|GX 390
|Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|Kiinteä
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|175,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|181,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1100 x 750 x 785
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Putkirunko
- Sähkökäynnistys
- Teräsputkirunko, kiinnityskohta nosturia varten