Polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit raskaaseen käyttöön sopivat esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa. Vankka Hondan-bensiinimoottori, jossa on kätevä sähkökäynnistys ja automaattinen nopeuden pienennys työtapojen aikana, takaa mahdollisimman suuren itsenäisyyden. Koneessa on tukeva runko, joka suojaa komponentteja ja on suunniteltu nosturilla tai trukilla lastaamiseen. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.