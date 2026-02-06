Painepesuri HDS 1000 Be

Bensiinimoottorikäyttöinen kuumavesipesuri raskaaseen käyttöön. Polttomoottorikäyttöinen kuumavesipesuri sopii esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa.

Polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit raskaaseen käyttöön sopivat esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa. Vankka Hondan-bensiinimoottori, jossa on kätevä sähkökäynnistys ja automaattinen nopeuden pienennys työtapojen aikana, takaa mahdollisimman suuren itsenäisyyden. Koneessa on tukeva runko, joka suojaa komponentteja ja on suunniteltu nosturilla tai trukilla lastaamiseen. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.

Ominaisuudet ja edut
Optimaalinen helppokäyttöisyys
Optimaalinen helppokäyttöisyys
Automaattinen polttimen katkaisu vedenpuutteen tai ylikuumenemisen vuoksi. Ergonomisesti suunniteltu pesukahva helpottaa käyttöä.
Maksimi suorituskyky
Maksimi suorituskyky
Suuritehoinen poltin, jossa pystysuora lämmityskierukka ja jatkuva sytytys. SItkeiden likakerrostumien poistamiseen. Kaksi integroitua diesel- ja bensiinisäiliötä mahdollistavat pitkän käyttöajan.
Tehokas bensiinimoottori
Tehokas bensiinimoottori
Täyttää pakokaasupäästöstandardin EU Stage 5 -vaatimukset. Sähkökäynnistys takaa vaivattoman käynnistyksen kylmällä tai jo valmiiksi lämpimällä moottorilla.
Käyttäjäystävällinen
  • Nopeus pienenee automaattisesti valmiustilassa. Tämä suojaa moottoria ja säästää energiaa.
  • Nosturilastaus mahdollinen tukevan putkimaisen teräskehyksen ansiosta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 450 - 900
Työpaine (bar/MPa) 40 - 210 / 4 - 21
Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C) min. 80 - max. 98
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h) 5,6
Polttoainesäiliö (l) 34
Polttoaineet Bensiini / Diesel
Voimansiirto Bensiini
Moottorin valmistaja Honda
Moottorityyppi GX 390
Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä 1
Liikkuvuus Kiinteä
Paino (sis. varusteet) (kg) 175,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 181,5
Mitat (p x l x k) (mm) 1100 x 750 x 785

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Voimasuutin
  • Servo Control

Ominaisuuksia

  • Korkeapaineletkun pituus: 15 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
  • Putkirunko
  • Sähkökäynnistys
  • Teräsputkirunko, kiinnityskohta nosturia varten
