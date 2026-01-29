Painepesuri HDS 5/15 UX
Pienikokoinen, pystymallinen, letkukelalla varustettu kuumavesipesuri perustason ammattikäyttöön ja keikkakoneeksi. Varteenotettava vaihtoehto tavanomaiselle kylmävesipesurille.
Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava, letkukelalla varustettu kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Pystymallisena se vie vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää. Valovirtakäyttöinen pesuri mahdollistaa painepesun kuumalla vedellä erilaisissa kohteissa tavallisen verkkovirran voimalla. Taloudellinen, pystymallinen kuumavesipesuri on varteenotettava vaihtoehto tavalliselle kylmävesipesurille perustason pesutehtäviin. EASY!Force-pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.
Ominaisuudet ja edut
Integroitu letkukela.Kätevä ja turvallinen kp-letkun säilytys. Korkealuokkainen käyttömukavuus. Nopeampi valmiusaika
Käytännöllinen, pystymallinen rakenne.Helppo siirtää portaissa. Kookkaat pyörät helpottavat liikuttelua epätasaisella alustalla.
Syöttöveden hienosuodatin.Suojelee pumppua epäpuhtauksilta. Helposti irrotettavissa.
Kompakti muotoilu
- Vähäinen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa.
- Mahdollista kuljettaa vaaka-asennossa.
- Mahtuu paketti- ja farmariautoon.
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|450
|Työpaine (bar/MPa)
|150 / 15
|Lämpötila (°C)
|max. 80
|Liitäntäteho (kW)
|2,7
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|2,4
|Polttoainesäiliö (l)
|6,5
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|80,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|89,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|618 x 1163 x 994
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Suihkuputki: 840 mm
Ominaisuuksia
- Integroitu korkeapaineletkukela
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät