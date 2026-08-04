Automaattisella letkukelalla varustettu HDS 8/18-4 CXA -kuumavesipesuri tarjoaa erinomaista pesutehoa ja kattavan varustuksen. Vedentuottokyky 800 l/h ja maksimipaine 180 baaria yhdessä höyryntuottoon yltävän lämmityskattilan kanssa mahdollistavat monipuolisen käytön niin ajoneuvojen ja työkoneiden kuin erilaisten tuotantotilojen puhdistamisessa. Kestävä, kolmella keraamisella männällä varustettu aksiaalipumppu, nelinapainen hidaskierroksinen sähkömoottori ja Kärcherin kehittämä lämmitysteknologia takaavat huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. HDS-kuumavesipesurit on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja siksi niiden kaikki huoltokohteet ovat helposti käyttäjän ulottuvilla. Pesurinsuoja-aineen annostelujärjestelmä suojaa lämmityskattilaa ja muita komponentteja kalkilta ja korroosiolta. Tukevat kahvat ja kookkaat pyörät mahdollistavat helpon liikuteltavuuden. Vakiovarustukseen kuuluu automaattinen letkukela, jossa on 15 m korkeapaineletku. EASY!Force -korkeapainepistooli käyttää veden painetta liipaisimen painamiseen ja vähentää näin lihasvoiman tarvetta. Sen jatkeena on Servo Control -säädin ja 1050 mm pitkä suihkuputki, jota voidaan pyörittää myös paineen alaisena.