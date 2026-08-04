Kiinteästi asennettava kuumavesipesuri Kärcher HDS 13/18-4 ST on tehopakkaus, jonka 1300 l/h vedentuottokyky, 180 baarin työpaine ja 98 °C lämpötilaan yltävä poltin on yhdistelmä, joka mahdollistaa keskeytymättömän ja ergonomisen työskentelyn myös suuria ajoneuvoja, työkoneita tai tasoja pestessä. Kiinteä painepesuri sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Kärcherin luotettava poltinteknologia takaa vakaan pesulämpötilan ja pienen polttoaineen kulutuksen. Koneen eco!efficiency-toiminto optimoi polttimen ja pumpun toiminnon ja auttaa pienentämään päästöjä ja polttoaneen kulutusta. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaine- ja pesurinsuoja-aineen annostelijat (RM 110). Tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin ja pesuaineen annosteluun.