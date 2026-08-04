Painepesuri HDS 13/20-4 St
Tehokas ja luotettava, kiinteästi asennettava kuumavesipesuri kohteisiin, jossa tarvitaan suurta 1300 l/h vedentuottokykyä, 180 baarin työpainetta ja tehokasta vedenlämmitystekniikkaa.
Kiinteästi asennettava kuumavesipesuri Kärcher HDS 13/18-4 ST on tehopakkaus, jonka 1300 l/h vedentuottokyky, 180 baarin työpaine ja 98 °C lämpötilaan yltävä poltin on yhdistelmä, joka mahdollistaa keskeytymättömän ja ergonomisen työskentelyn myös suuria ajoneuvoja, työkoneita tai tasoja pestessä. Kiinteä painepesuri sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeapainepesua tarvitaan säännöllisesti ja pesujaksot ovat pitkiä. Voimakas ja luotettava kampiakselipumppu ja hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja kattavat ohjaustoiminnot mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa. Kärcherin luotettava poltinteknologia takaa vakaan pesulämpötilan ja pienen polttoaineen kulutuksen. Koneen eco!efficiency-toiminto optimoi polttimen ja pumpun toiminnon ja auttaa pienentämään päästöjä ja polttoaneen kulutusta. Vakiotoimitukseen kuuluu yksi pesuaine- ja pesurinsuoja-aineen annostelijat (RM 110). Tuotekoodi ei sisällä pesupistoolia, suihkuputkea, korkeapaineletkua ja muita pesuvarusteita, jotka räätälöidään aina kohteen mukaisesti. Saatavilla on myös mm. erilaisia vaihtoehtoja kaukokäytön ohjaukseen, letkuratoihin ja -keloihin ja pesuaineen annosteluun.
Ominaisuudet ja edut
Suorituskykyinen kampiakselipumppuKestävää laatua ja tarkoin valitut materiaalit takaavat pitkän käyttöiän: Kampiakselipumppu ja messinkipääty. Luotettava ja kestävä suorituskykyinen Kärcher -kampiakselipumppu varmistaa optimaalisen paineen. Pitkän huoltovälit auttavat hallitsemaan elinkaarikustannuksia - sopii myös intensiiviseen käyttöön teollisuuden kohteissa.
Nelinapainen, hidaskierroksinen sähkömoottoriVesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden. Hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori takaa luotettavan toiminnan. Korkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn
Kärcherin kehittämä poltinteknologia takaa maksimaalisen tehokkuudenTehokas poltin, jossa on pystymallinen lämmityskierukka ja suojattu, jatkuva sytytys. Kärcherin kehittämä poltinteknologia takaa vakaan pesulämpötilan ja optimaalisen polttoaineenkulutuksen kaikissa pesulämpötiloissa. Poltin, jolla on korkea hyötysuhde (> 91 %), alhainen polttoaineen kulutus ja erittäin vähäiset pakokaasupäästöt.
Laadukkaat varusteet
- Integroitu vesisäiliö, kuivakäynnin ilmaisin ja pesurinsuoja-aineen annostelija tarjoavat suojaa mekaanisille osille.
- Runko ja suojakuori kestävää, jauhemaalattua terästä.
Sähköinen seuranta lisää käyttöturvallisuutta
- Pesuri sammuu mahdollisen vuodon sattuessa.
- Automaattinen virransammutus ali- tai ylijännitteen varalta.
- Automaattinen kattilan sytytyksen katkaisu vedenpuutteen tai ylikuumenemisen vuoksi.
Käyttäminen yksinkertaista ja helppoa
- Vain yksi käyttökytkin kaikille toiminnoille lyhentää koulutusaikaa.
- Näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja muista huomiota vaativista seikoista.
- Selkeät symbolit tekevät koneen hallinnasta helppoa.
Suuren pinta-alan tarjoava vedensuodatin
- Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
- Takaa komponenteille pitkän käyttöiän.
- Integroitu vedensuodatin on helppo irrottaa ja puhdista ilman työkaluja.
Erittäin joustava
- Voidaan ohjata myös kaukokäynnistyksellä (lisävaruste).
- Kattava valikoima lisävarusteita - oikea ratkaisu kaikkiin pesutarpeisiin.
Pesuaineen annostelujärjestelmä imutoiminnolla
- Pesuaineen optimaalinen ja turvallinen annostelu.
- Pikavalintakiekko pesuaineen annostelulle.
Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Kaikki säädöt ja huoltokohteet helposti ulottuvilla.
- Kattava huoltoverkosto.
- Selkeä infonäyttö: Virhekoodien, toimintatilan ja pumpun huoltovälien näyttö sekä polttimen ja koko laitteen toimintahäiriöiden seuranta tekevät huollosta ja käytöstä helpompaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Työpaine (bar)
|200
|Maksimipaine (bar)
|235
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|max. 80
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 30
|Liitäntäteho (kW)
|9,5
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|9,1
|Lämmitysenergia (kW)
|108
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|1″
|Samanaikaisten käyttäjien lukumäärä
|1
|Liikkuvuus
|Kiinteä
|Sulakesuoja (A)
|25
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|160
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|170
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1142 x 578 x 790
Toimitus sisältää
- Liekinvartija
- Servo Control -valmius
- Kaukokäyttövalmius
- Voimasuutin
- Puhdistusainetoiminto: Imu
Ominaisuuksia
- Öljytikku
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Valmius pesuainesyötölle
- RM 110-annostelija
- Kuivakäynnin esto
- Suuri syöttövesisuodatin
- Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- Vesijäähdytetty moottori
- Kansi ja runko: Pulverimaalattu teräs
Käyttökohteet
- Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
- Monipuoliset käyttökohteet esimerkiksi tuotantotilojen puhdistamisessa
- Suunniteltu koneiden ja laitteiden pesuun maataloudessa ja liikennesektorilla
- Sopii myös raskaan teollisuuden tarpeisiin
- Sopii esimerkiksi maatalouden ja rakennusteollisuuden kylmävesipesuriksi
- Sopii koneiden ja ajoneuvojen pesemiseen.
- Erinomainen valinta elintarviketeollisuuteen
- Maatalous
- Kiinteistönhuolto
- Monipuoliset käyttökohteet: korjaamot, autopesulat, teollisuus, maatalous, parkkihallit.