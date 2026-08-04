Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. EASY!Force HD -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. Pystymallisena se vie vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää. Valovirtakäyttöinen pesuri mahdollistaa painepesun kuumalla vedellä erilaisissa kohteissa tavallisen verkkovirran voimalla. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Taloudellinen, pystymallinen kuumavesipesuri on varteenotettava vaihtoehto tavalliselle kylmävesipesurille perustason pesutehtäviin.