Painepesuri HD 6/13 CX Plus
Kätevän kokoinen tehopesuri kulkee helposti mukana ja on mukava käytössä. Toimii pysty- ja vaaka-asennossa. Painepesurissa letkukela, messinkipumppu sekä automaattinen paineenalennin.
Pienikokoinen ja tehokas HD 6/13 CX -kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Pesuri on käytettävissä ergonomisessa pystyasennossa sekä tukevasti vaaka-asennossa. Varustettu kevytliikkeisellä, tukevalla letkukelalla ja 15 m korkeapaineletkulla. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden.
Ominaisuudet ja edut
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmäTyöskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla. EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
LiikkuvuusKantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä. Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella. Kompaktit mitat.
MonipuolinenKäytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa. Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan. Säilytyspaikat pesuvarusteille.
Korkea laatu
- Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Varusteiden säilytys
- Koneessa ruuviliitäntä (M 18 x 1.5) tasopuhdistimen säilyttämistä varten.
- Kätevä säilytyslokero 3-toimisuuttimelle ja Rotojet-suuttimelle
- Integroitu letkukela 15 metrin korkeapaineletkulla. Mahdollistaa pitkän toimintasäteen ja helpottaa säilytystä CX-versiot).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|590
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|130 / 13
|Maksimipaine (bar/MPa)
|190 / 19
|Liitäntäteho (kW)
|2,9
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko (mm)
|38
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|28,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|31,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 370 x 930
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 200 baaria
- Suihkuputki: 840 mm
- Turbosuutin
Ominaisuuksia
- Letkukela
- Puhdistusainetoiminto: Imu
- Painekytkinautomatiikka