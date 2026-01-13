Pienikokoinen ja kevyt HD 5/15 C kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Pesuri on käytettävissä ergonomisessa pystyasennossa sekä tukevasti vaaka-asennossa. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.