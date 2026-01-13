Painepesuri HD 5/15 C
Kompakti ammattipesuri on helppo kuljettaa ja mukava käyttää. Käytettävissä sekä pysty- että vaaka-asennossa. Messinkipumppu, automaattinen paineenalennin ja säilytyspaikat varusteille.
Pienikokoinen ja kevyt HD 5/15 C kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Pesuri on käytettävissä ergonomisessa pystyasennossa sekä tukevasti vaaka-asennossa. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.
Ominaisuudet ja edut
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmäTyöskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla. EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
LiikkuvuusKantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä. Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella. Kompaktit mitat.
MonipuolinenKäytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa. Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan. Säilytyspaikat pesuvarusteille.
Korkea laatu
- Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Varusteiden säilytys
- Koneessa ruuviliitäntä (M 18 x 1.5) tasopuhdistimen säilyttämistä varten.
- Kätevä säilytyslokero 3-toimisuuttimelle ja Rotojet-suuttimelle
- Kumilenkki kp-letkun pikakiinnitykseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimipaine (bar/MPa)
|200 / 20
|Liitäntäteho (kW)
|2,8
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko (mm)
|32
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|25,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|27,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 360 x 930
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 200 baaria
- Suihkuputki: 840 mm
Ominaisuuksia
- Puhdistusainetoiminto: Imu
- Painekytkinautomatiikka