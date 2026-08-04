Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition

Tilaa säästävä, pystymallinen kuumavesipesuri perustason ammattikäyttöön ja keikkakoneeksi liikkuvaan työhön. Nyt tyylikkään mustana, Kärcher 90-juhlavuoden mallina.

Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Tämä on musta, Kärcher 90 vuotta -juhlavuoden malli. Pystymallinen pesuri vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää. Valovirtakäyttöinen pesuri mahdollistaa painepesun kuumalla vedellä erilaisissa kohteissa tavallisen valovirran (1-vaihe, 16A) voimalla. Taloudellinen, pystymallinen kuumavesipesuri on varteenotettava vaihtoehto tavalliselle kylmävesipesurille perustason pesutehtäviin. EASY!Force HD -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.

Ominaisuudet ja edut
Kompakti muotoilu
  • Vähäinen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa.
  • Mahdollista kuljettaa vaaka-asennossa.
  • Mahtuu paketti- ja farmariautoon.
Säilytyspaikat lisävarusteille
  • Kätevä ja turvallinen kp-letkun säilytys.
  • Korkealuokkainen käyttömukavuus.
  • Nopeampi valmiusaika
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
  • Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
  • EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 500
Työpaine (bar/MPa) 125 / 12,5
Lämpötila (°C) max. 80
Liitäntäteho (kW) 2,6
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h) 3,1
Polttoainesäiliö (l) 6,5
Väri musta
Paino (sis. varusteet) (kg) 69
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 77,2
Mitat (p x l x k) (mm) 618 x 618 x 994

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: Vakio kuumavesi
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Suihkuputki: 840 mm

Ominaisuuksia

  • Painekytkinautomatiikka
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Käyttökohteet
  • Piha-alueiden pesu
  • Liikenneasemien puhdistustehtävät
  • Julkisivujen puhdistus
  • Työkoneiden pesu
  • Urheilualueiden puhdistus
  • Teollisuuskoneiden puhdistus
  • Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.