Painepesuri HDS 5/13 U Anniversary Edition
Tilaa säästävä, pystymallinen kuumavesipesuri perustason ammattikäyttöön ja keikkakoneeksi liikkuvaan työhön. Nyt tyylikkään mustana, Kärcher 90-juhlavuoden mallina.
Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Tämä on musta, Kärcher 90 vuotta -juhlavuoden malli. Pystymallinen pesuri vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää. Valovirtakäyttöinen pesuri mahdollistaa painepesun kuumalla vedellä erilaisissa kohteissa tavallisen valovirran (1-vaihe, 16A) voimalla. Taloudellinen, pystymallinen kuumavesipesuri on varteenotettava vaihtoehto tavalliselle kylmävesipesurille perustason pesutehtäviin. EASY!Force HD -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.
Ominaisuudet ja edut
Kompakti muotoilu
- Vähäinen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa.
- Mahdollista kuljettaa vaaka-asennossa.
- Mahtuu paketti- ja farmariautoon.
Säilytyspaikat lisävarusteille
- Kätevä ja turvallinen kp-letkun säilytys.
- Korkealuokkainen käyttömukavuus.
- Nopeampi valmiusaika
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500
|Työpaine (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Lämpötila (°C)
|max. 80
|Liitäntäteho (kW)
|2,6
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|3,1
|Polttoainesäiliö (l)
|6,5
|Väri
|musta
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|69
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|77,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|618 x 618 x 994
Toimitus sisältää
- Pesukahva: Vakio kuumavesi
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Suihkuputki: 840 mm
Ominaisuuksia
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät