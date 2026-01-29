Painepesuri HD 6/15 M

Medium-sarjan kompakti, energiatehokas ja luotettava painepesuri ammattikäyttöön. Toimii pysty- ja vaaka-asennossa. Painepesurissa on messinkipumppu sekä automaattinen paineenalennin.

Tehokas HD 6/15 M painepesuri vaihtovirtamoottorilla. 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä takaavat pitkän käyttöiän sekä parantavat puhdistustehoa jopa 20%. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Automaattinen paineenalennin. Käyttäjäystävällisesti suunniteltu.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 6/15 M: Laadukkaat varusteet
Automaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää. Tehokas, 2-napainen ilmajäähdytteinen sähkömoottori. Laadukas, messinkinen pumpun pääty.
Painepesuri HD 6/15 M: Nopea ja helppo pesun aloittaminen
Toimii pysty- ja vaakasuunnassa. Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata.
Painepesuri HD 6/15 M: Helppo liikuteltavuus
Aisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, mikä lisää koneen kompaktiutta ja säästää tilaa. Helppo säilyttää. Integroidut säilytyspaikat säästävät aikaa.
Kätevä varusteiden säilytys
  • Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
  • EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.
  • Käytännöllinen kotelo suuttimien säilytykseen.
Helppo huoltaa
  • Helppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan.
  • Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella.
  • Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Tehokkaat ja aikaa säästävät ratkaisut
  • Lihasvoiman tarvetta säästävä EASY!Force-pesukahva.
  • EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Lisääntynyt energiatehokkuus
  • Uudistettu 3-mäntäinen aksiaalipumppu, jossa huomattavasti pienentyneet virtaus- ja painehäviöt.
  • 20 % parempi puhdistus- ja energiatehokkuus.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 560
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 150 / 15
Maksimipaine (bar/MPa) 225 / 22,5
Liitäntäteho (kW) 3,1
Virtajohto (m) 5
Vedensyöttö 3/4″
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 28,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 32
Mitat (p x l x k) (mm) 400 x 455 x 700

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force
  • Suihkuputki: 840 mm
  • Voimasuutin

Ominaisuuksia

  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
  • Painekytkinautomatiikka
