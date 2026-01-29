Tehokas HD 8/18-4 M painepesurin pitkän käyttöiän takaa 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä. Laitteessa on 4-napainen, 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori, jossa matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan ensiluokkainen puhdistustulos nopeasti. Koneessa on Servo Control työpaineen ja vesimäärän portaaton säätö pesukohteen mukaan. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesurissa on hyvät säilytystilat varusteille, joten ne kulkevat mukana järjestyksessä.