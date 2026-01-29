Painepesuri HD 8/18-4M
Medium-sarjan energiatehokas kylmävesipesuri, joka tarjoaa 180 baarin työpaineen. 4-napainen, hidaskierroksinen sähkömoottori takaa tasaisen käynnin ja pitkän käyttöiän.
Tehokas HD 8/18-4 M painepesurin pitkän käyttöiän takaa 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä. Laitteessa on 4-napainen, 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori, jossa matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan ensiluokkainen puhdistustulos nopeasti. Koneessa on Servo Control työpaineen ja vesimäärän portaaton säätö pesukohteen mukaan. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pesurissa on hyvät säilytystilat varusteille, joten ne kulkevat mukana järjestyksessä.
Ominaisuudet ja edut
Laadukkaat varusteetAutomaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää. Tehokas, 4-napainen matalakierroksinen sähkömoottori Laadukas, messinkinen pumpun pääty.
Helppo liikuteltavuusAisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, mikä lisää koneen kompaktiutta ja säästää tilaa. Helppo säilyttää. Integroidut säilytyspaikat säästävät aikaa.
Helppo huoltaaHelppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan. Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella. Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Tehokkaat ja aikaa säästävät ratkaisut
- Lihasvoiman tarvetta säästävä EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Lisääntynyt energiatehokkuus
- Uudistettu 3-mäntäinen aksiaalipumppu, jossa huomattavasti pienentyneet virtaus- ja painehäviöt.
- 20 % parempi puhdistus- ja energiatehokkuus.
Nopea ja helppo pesun aloittaminen
- Toimii pysty- ja vaakasuunnassa.
- Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata.
Kätevä varusteiden säilytys
- Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.
- Käytännöllinen kotelo suuttimien säilytykseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|380 - 760
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimipaine (bar/MPa)
|270 / 27
|Liitäntäteho (kW)
|4,6
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|39,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|42,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 455 x 700
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Suihkuputki: 840 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Painekytkinautomatiikka
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa