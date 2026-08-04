Kätevästi liikuteltava HD 6/15 MX painepesuri vaihtovirtamoottorilla, jossa paineen säätö, integroitu letkukela sekä kätevät varusteiden säilytyspaikat. 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä takaavat pitkän käyttöiän sekä parantavat puhdistustehoa jopa 20%. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipasimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Automaattinen paineenalennin. Käyttäjäystävällisesti suunniteltu.