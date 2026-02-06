HDS 8/18-4 C tarjoaa todella kilpailukykyisen vaihtoehdon ammattilaisen kuumavesipesuriksi. Vedentuottokyky 800 l/h ja maksimipaine 180 baaria yhdessä höyryntuottoon yltävän lämmityskattilan kanssa mahdollistavat monipuolisen käytön niin ajoneuvojen ja työkoneiden kuin erilaisten tuotantotilojen puhdistamisessa. Kestävä, kolmella keraamisella männällä varustettu aksiaalipumppu, nelinapainen hidaskierroksinen sähkömoottori ja Kärcherin kehittämä lämmitysteknologia takaavat huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Kärcher HDS-painepesurit on suunniteltu päivittäiseen käyttöön ja vaativiin olosuhteisiin, siksi niiden kaikki huoltokohteet ovat helposti käyttäjän ulottuvilla. Erillinen pesurinsuoja-aineen annostelujärjestelmä suojaa lämmityskattilaa ja muita komponentteja kalkilta ja korroosiolta. Tukevat kahvat ja kookkaat pyörät mahdollistavat helpon liikuteltavuuden. Lisävarusteille löytyy säilytystilaa integroidusta työkalulokerosta. Vakiovarustukseen kuuluu Servo Control -säätimellä varustettu, 1050 mm pitkä suihkuputki, jota voidaan pyörittää myös paineen alaisena. EASY!Force -korkeapainepistooli käyttää veden painetta liipaisimen painamiseen ja vähentää näin lihasvoiman tarvetta.