Painepesuri HDS 8/18-4 C
HDS 8/18 C on kompaktiin kokoon pakattu kuumavesipesuri kokoluokkaan 800 l/h - 180 baaria. Luotettavan toimivuuden takaa Kärcherin poltinteknologia ja 4-napainen, hidaskierroksinen moottori
HDS 8/18-4 C tarjoaa todella kilpailukykyisen vaihtoehdon ammattilaisen kuumavesipesuriksi. Vedentuottokyky 800 l/h ja maksimipaine 180 baaria yhdessä höyryntuottoon yltävän lämmityskattilan kanssa mahdollistavat monipuolisen käytön niin ajoneuvojen ja työkoneiden kuin erilaisten tuotantotilojen puhdistamisessa. Kestävä, kolmella keraamisella männällä varustettu aksiaalipumppu, nelinapainen hidaskierroksinen sähkömoottori ja Kärcherin kehittämä lämmitysteknologia takaavat huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Kärcher HDS-painepesurit on suunniteltu päivittäiseen käyttöön ja vaativiin olosuhteisiin, siksi niiden kaikki huoltokohteet ovat helposti käyttäjän ulottuvilla. Erillinen pesurinsuoja-aineen annostelujärjestelmä suojaa lämmityskattilaa ja muita komponentteja kalkilta ja korroosiolta. Tukevat kahvat ja kookkaat pyörät mahdollistavat helpon liikuteltavuuden. Lisävarusteille löytyy säilytystilaa integroidusta työkalulokerosta. Vakiovarustukseen kuuluu Servo Control -säätimellä varustettu, 1050 mm pitkä suihkuputki, jota voidaan pyörittää myös paineen alaisena. EASY!Force -korkeapainepistooli käyttää veden painetta liipaisimen painamiseen ja vähentää näin lihasvoiman tarvetta.
Ominaisuudet ja edut
Korkea hyötysuhde
- eco!efficiency -tila – taloudellinen ja ympäristöystävällinen, jopa pidemmissä käyttöjaksoissa.
- Vähentää polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä 20%.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvaan asennetun Servo Control -kytkimen avulla.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Turvajärjestelmä
- Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
Luotettavuus
- Automaattinen vedenpehmennystoiminto suojaa lämmityskierukkaa kalkkeutumiselta.
- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
- Koukut virtajohdon ja korkeapaineletkun varastointia varten.
- Integroitu suuttimen säilytyspaikka.
- Integroitu suihkuputken pidike.
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
- Suuri tankin täyttöaukko.
Liikkuvuuskonsepti
- Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
- Jalansija helpottaa pesurin kallistamista kynnyksiä ylitettäessä.
- Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
- Helppokäyttöinen ja isokokoinen yhden painikkeen valintakytkin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|300 - 800
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimipaine (bar)
|220
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Liitäntäteho (kW)
|6
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|5,2
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|4,2
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|025
|Polttoainesäiliö (l)
|15
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|119,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|131,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1066 x 650 x 920
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- SDS-värinänvaimennus
- Painekytkinautomatiikka
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät