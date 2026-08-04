Painepesuri HD 10/25-4 S ST Classic
Tehokas ja varmatoiminen, kiinteästi asennettava kylmävesipesuri kustannustehokkaana Classic-versiona. Kohteisiin, josisa tarvitaan suurta 250 bar työpainetta ja 1000 l/h vedentuottokykyä.
Kärcher HD 10/25-4 S St Classic on kiinteään asennukseen suunniteltu kylmävesipesuri. Se vaikutuksen erinomaisella pesuteholla, helppokäyttöisyydellä sekä kattavalla varustevalikoimalla, jonka avulla pesuyksikkö on räätälöitävissä kunkin kohteen tarpeita vastaavaksi. Laitteen 8,8 kW moottoriteho tuottaa 250 baarin työpaineen yltää maksissaan vedentuottoon1000 l/h. Kestävän ja helposti huollettavan rakenteen takaa messinkipäädyllä varustettu kampiakselipumppu sekä hidaskierroksinen, vesijäähdytyksellä varustettu 4-napainen sähkömoottori. Vakiovarustukseen kuuluu myös helposti puhdistettava vedensuodatin, joka suojaa pumppua tuloveden epäpuhtauksilta. Tukeva teräsrunko mahdollistaa nopean asennuksen joko seinään, hyllylle tai lattialle. Kustannustehokkaiden Classic-mallien vakiovarustukseen kuuluu Classic-pesupistooli, 840 mm pitkä suihkuputki sekä teräsvahvistettu, 10 pitkä korkeapaineletku
Ominaisuudet ja edut
Kestävä, messinkipäätyinen kampiakselipumppu ja keraamiset männätKorkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn Pitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset. Itseimutoiminto ja mahdollisuus käyttää lämmintä tulovettä 60 °C saakka.
Kestävä teräsrunkoVankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Tukeva teräsputkirunko suojaa koko konetta. Valmiit kiinnityspaikat varusteille.
Classic-sarjan varusteet, joissa EASY!Lock-kierteetNopea ottaa käyttöön ja siirtää seuraavaan kohteeseen. Kestävät varusteet. Helppokäyttöinen
Hidaskierroksinen, 4-napainen, ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori. Ruostumatonta terästä olevat männät ja messinkinen pumpun pääty
- Kaikki komponentit testattu ja mitoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.
- Tehty kestämään kovaa käyttöä.
- Korkea suorituskyky ja alhaiset käyttökustannukset
Kestävä muotoilu ja rakenne
- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua.
- Vesimäärän ja työpaineen säätö pumpun säätimellä.
- Öljyn määrän ja laadun tarkistus käy nopeasti erillisestä tarkistusikkunasta.
Helppo käyttää ja yksinkertainen huoltaa
- Integroitu vedensuodatin on helppo irrottaa ja puhdista ilman työkaluja.
- Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.
- Selekä käyttöliittymä.
Erittäin joustava
- Kattava varustevalikoima mahdollistaa helpon räätälöinnin pesutarpeen mukaan.
- Kattava varustevalikoima mahdollistaa erilaiset puhdistustyöt muuttuvissa kohteissa yhdellä laitteella.
- Helppo asentaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|376 - 424
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 1000
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar)
|60 - 250
|Maksimipaine (bar)
|310
|Liitäntäteho (kW)
|8,8
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|045
|Vedensyöttö
|1″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|48,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|54,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|720 x 522 x 418
Toimitus sisältää
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Suihkuputki: 840 mm
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- 4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä
- Painekytkinautomatiikka
- Integroitu suodatin
- Vesiliitäntä messinkiä
Käyttökohteet
- Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
- Ihanteellinen autoliikkeille, autovuokraamoille ja huoltoasemille
- Ajoneuvojen ja koneiden pesuun liikennöitsijöille, teollisuuteen ja maatalouteen.
- Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
- Suunniteltu koneiden ja laitteiden pesuun maataloudessa ja liikennesektorilla
- Tuotantohallien, varastojen ja logistiikkahallien sekä lastausalueiden puhdistamiseen
- Ihanteellinen ratkaisu logistiikan pesutarpeisiin
- Teollisuus
- Maatalous