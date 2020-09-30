Etra Oy ja Suomen Julkisivuhuolto Oy: Aurinkopaneelien puhdistus
Aurinkosähkö on oiva tapa pienentää hiilijalanjälkeä. Aurinkopaneelein kerättävä energia on sekä uusiutuvaa että päästötöntä. Pelkkä paneelien hankinta ei kuitenkaan riitä, vaan ne vaativat lisäksi aktiivista huolenpitoa. Pöly, noki ja siitepöly saattavat heikentää aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien tehoa jopa viidenneksen – pelkästään sade ja tuuli eivät riitä pitämään paneeleita puhtaina.
Maksimitehot irti aurinkoenergiasta
Etra Oy:n Suomen keskusvaraston katolta Hämeenlinnasta löytyy lähes 1 300 aurinkopaneelia. Niiden tuottama sähkö on huomattava lisäapu kiinteistön energiankulutukseen. Jotta auringon voima saadaan valjastettua maksimaalisen tehokkaasti, on paneelit syytä pitää puhtaina.
– Aurinkopaneelit ovat Etralle tärkeitä, koska ympäristöarvot ovat iso osa liiketoimintaamme. Aurinkovoimala tuottaa meille päästötöntä energiaa ja se pienentää liiketoimintamme hiilijalanjälkeä. Aurinkosähkö tuottaa vähän yli 20 prosenttia kokonaissähköntarpeestamme, kertoo Etran logistiikkapäällikkö Sami Virtanen.
Kärcher on kehittänyt painepesureilleen lisävarusteita, jotka soveltuvat erityisesti aurinkopaneelien puhtaanapitoon. Kärcher iSolar on aurinkopaneelien puhdistukseen tarkoitettu järjestelmä, joka koostuu kolmesta osasta: pyörivistä harjoista, jatkettavasta teleskooppivarresta sekä RM 99 Solar Cleaner -pesuaineesta. Järjestelmä on erittäin käyttökelpoinen etenkin silloin, jos aurinkopaneelit altistuvat lialle jatkuvasti.
– Sen lisäksi tarvitaan korkeapaineletkua ja tietysti itse painepesuri. Kärcher iSolarin harjakset on valmistettu nylonista, ja se on siksi hellävarainen, turvallinen ja tehokas ratkaisu aurinkopaneelien pintojen pesemiseen, Jani Olkkonen Kärcheriltä täydentää.
Kärcherin iSolar-ratkaisussa harjoja pyörittää painepesurin suihkuttama vesi, joka samalla edesauttaa lian irtoamista. Varsinainen puhdistus tapahtuu harjasten mekaanisesta liikkeestä, mikä pitää huolen hellästä mutta perusteellisesta pesutuloksesta.
Epäpuhtaudet aurinkopaneelien riesana
Aurinkopaneelien pinnoille syntyy erilaisia epäpuhtauksia esi-merkiksi liikenteestä ja luonnosta.
– Jos julkisivuja tai kattoja ei hoideta kunnolla, niihin tarttuu mikrobikasvustoja ja siitepölyä, joka alkaa kerätä pinnoille muuta likaa ja kosteutta, mikä rapauttaa pintoja. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen, Jukka-Pekka Loponen Suomen Julkisivuhuollosta muistuttaa.
Kärcherin älykkäät puhdistusratkaisut takaavat tahrattomat aurinkopaneelit ja peräti 20 prosenttia enemmän tehoa verrattuna erittäin likaisiin paneeleihin. Teleskooppivarsi mahdollistaa jopa 1 500 neliön kokoisten aurinkopaneelijärjestelmien pesemisen. Kärcher iSolar on taloudellinen valinta niin siivouspalveluita tarjoaville yrityksille kuin omaankin käyttöön.
Aurinkopaneelien puhdistus yhteistyössä
Videolta näet, kuinka kätevästi Suomen Julkisivuhuollon ammattipesijät poistivat siitepölyn ja muun lian Kärcherin iSolar-varusteilla Etra Oy:n keskusvaraston katolta.
Suomen Julkisivuhuollon ammattipesijä puhdistaa aurinkopaneeleita.
Teleskooppivarsi mahdollistaa jopa 1500 neliön kokoisten aurinkopaneelijärjestelmien pesemisen.
Etra Oy:n Suomen keskuvarasto, Suomen Julkisivuhuollon Jukka-Pekka Loponen ja Kärcherin Jani Olkkonen.