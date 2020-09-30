Etra Oy ja Suomen Julkisivuhuolto Oy: Aurinkopaneelien puhdistus

Epäpuhtaudet aurinkopaneelien riesana

Aurinkopaneelien pinnoille syntyy erilaisia epäpuhtauksia esi-merkiksi liikenteestä ja luonnosta.



– Jos julkisivuja tai kattoja ei hoideta kunnolla, niihin tarttuu mikrobikasvustoja ja siitepölyä, joka alkaa kerätä pinnoille muuta likaa ja kosteutta, mikä rapauttaa pintoja. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen, Jukka-Pekka Loponen Suomen Julkisivuhuollosta muistuttaa.



Kärcherin älykkäät puhdistusratkaisut takaavat tahrattomat aurinkopaneelit ja peräti 20 prosenttia enemmän tehoa verrattuna erittäin likaisiin paneeleihin. Teleskooppivarsi mahdollistaa jopa 1 500 neliön kokoisten aurinkopaneelijärjestelmien pesemisen. Kärcher iSolar on taloudellinen valinta niin siivouspalveluita tarjoaville yrityksille kuin omaankin käyttöön.