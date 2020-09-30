Asiakasreferenssit
Tutustu asiakas- ja yhteistyökohtaisiin esimerkkeihin ja ratkaisuihin.
Etra Oy ja SJSH Oy
Aurinkopaneelien puhdistus
Kainuun Portti
Uusi CWB 3 Klean!Star iQ -autonpesukone
Metos Center
Höyrypuhdistus ammattikeittiössä
Erikoisten kuljetusten erikoisosaaja - Silvasti Oy
Toimitilojen ja kaluston kunnosta huolehtiminen parantaa työviihtyvyyttä ja on osa elinkaaren hallintaa.
Suomen Tennisliitto
Tennisliitto ja Kärcher luovat yhdessä tennikselle parempia olosuhteita kaudella 2021. Yhteistyön keskiössä on tennishallien puhtaanapito.
Rallikuljettaja Riku Tahko
Riku Tahko lähtee Hyundailla Ralli SM -sarjan kuninkuusluokkaan – Kärcher on mukana menossa kaudella 2021.
Pesurivuokraus.fi
Pesurivuokraus.fi tuo ammattitason tekstiilipesurin kaikkien ulottuville.
Salhydron logistiikkakeskus
Salhydron uuden logistiikkakeskuksen lattiat pysyvät puhtaina kahdella Kärcher-yhdistelmäkoneella.
Lyreco Finland Oy:n logistiikkakeskus Vantaalla
Lyrecon logistiikkakeskuksen 10 000 lattianeliötä pysyy puhtaina oman siivoojan ja tehokkaan yhdistelmäkoneen avulla.
Naps Solar Systems - Täydet tehot irti aurinkopaneeleista
Painepesurin lisävarusteilla aurinkopaneelien puhdistaminen käy tehokkaasti ja turvallisesti.
Talin Tenniskeskuksen peliolosuhteiden kunnossapito
Suomen suurin tenniskeskus pitää peliolosuhteet kunnossa Kärcherin koneilla.
Varkauden Autonpesukeskukseen uusi Kärcher-autonpesukone
Uusi Kärcher-autonpesukone tuo suosittuun pesupaikkaan lisää kapasiteettia.
Tapiola Golf - golfkentän kunnossapito
Laadukkaat peliolosuhteet taataan suunnitelmallisella kaluston kunnossapidolla.
Joen Loka: puhtaus osana yrityksen identiteettiä
Siisti kalusto ja viihtyisät toimitilat luovat työviihtyvyyttä ja ovat oleellinen osa yrityksen identiteettiä.
Rengaskanava Oy täydentää palveluaan laadukkaalla autonpesulla
Uudella pesukoneella saadaan myös pakettiautot puhtaiksi.
Tenniskentän vuosihuolto Tapiolan Tennispuistossa
Kun koronasulku pisti huhtikuussa sisähallit kiinni, päätettiin vuosihuolto tehdä hieman etuajassa. Kenttien pesussa työkaluna oli tehokas Kärcher B 250 -yhdistelmäkone.
Unisport: lattiapinnoitteelta vaaditaan kestävyyttä ja helppoa puhdistettavuutta
Urheiluhallien lattiat suunnitellaan kovaan käyttöön, mutta säännöllinen puhdistus pidentää lattiapinnoitteiden elinkaarta.
Vinkkejä yhdistelmäkoneen valintaan
Laikka ja telaharja on suunniteltu erilaisille lattiapinnoille, ja Kärcherin tuoteasiantuntija Tuomas Tanner neuvoo valitsemaan konetyypin aina pestävän lattiapinnan mukaan.
Suomalaiset autonpesijöinä
Auton säännöllinen pesu suojaa maalipintaa ja auttaa säilyttämään auton arvon.
Härmän liikenne: kalusto kiiltää ja kulkee
Linja-autojen säännöllinen puhdistus niin sisä- kuin ulkopuolelta on tärkeä osa Härmän liikenteen huoltorutiineita. Harjapesukone on aktiivisessa käytössä tehden jopa 15 000 pesua vuodessa.
Duell Yhtiöiden varaston lattia pestään uudella yhdistelmäkoneella
Kärcherin BD 50/70 on ulkomitoiltaan pieni yhdistelmäkone, josta löytyy tehon lisäksi kompaktit mitat. Tehokkuutta löytyy myös Duell Yhtiöiden toimituskyvystä.
Broilerikasvattamon huoltopesu kuumavesipesurilla
JL Tilapesut Oy:n yrittäjä Jarkko Luoma tarjoaa pesupalvelua karjatiloille, jolloin tehokkaana työvälineena on Kärcherin kuumavesipesurit.
Puuseinän puhdistaminen painepesurilla, jatkovarrella ja pyörivällä harjalla
Miten harmaat pilkut saadaan poistettua laudoitetusta ulkovuorauksesta? Apuna toimii Kärcherin painepesuri ja sopivat varusteet, kuten esimerkiski monikäyttöinen TL-jatkovarsi.
Raitiotieverkosto pysyy kunnossa säännöllisen puhdistamisen ja ennakkohuoltojen avulla
Tampereen Raitiotien kunnossapito vastaanotti heinäkuussa uuden Kärcher HDS Trailerin, joka pääsee monipuolisiin puhdistustehtäviin.
Rappukäytävien siivous vaatii tehokkaan pölynimurin
Pölynimuri on siivoajan perustyökalu, joka kulkee kevyesti perässä ja kestää kovaa käyttöä. Siivousalan yritys Curant Oy kertoo Kärcher-laitteiden käyttökokemuksistaan.
Täyden varustelun itsepalveluhalli autoille
Täyden varustuksen halli löytyy Raision Ratakadulta, jossa sijaitsee yksi Huoltoliike Tuomisen toimipisteistä. Kärcherin valtuutettuna huoltokumppanina toimiva yritys sai uudelle hallilleen osuvan nimen, PesuAsema.fi.
Vedenkierrätysjärjestelmällä varustettu rekanpesukone
Ahola Transport otti käyttöön vedenkierrätysjärjestelmällä varustetun Kärcher TB -rekanpesukoneen. Nyt raskas kalusto puhdistuu jopa 85 % pienemmällä vesimäärällä.
Kärcherin kuumavesipesurit tehokäytössä Power Truck Show -tapahtumassa
Kärcher varusti Power Truck Show -messualueen kuumavesipesureillaan, sillä näyttelyssä oleva kalusto on saatava puhtaaksi pitkänkin ajomatkan jälkeen ennen esille asettumista.
Mattoimuri sisäurheilutilojen puhdistamisessa
Laadukas mattoimuri takaa sisäurheiluun miellyttävät harjoitusolosuhteet. Urheiluseura Jaguars Spirit Athletes valitsi mattoimuriksi mallin CV 48/2.
Yhdistelmäkoneet koulu- ja kulttuurikeskuksen siivoamisessa
Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen monipuolinen ja moderni käyttö edellyttää, että myös sen siivousratkaisut on oltava ajantasalla ja lopputulos moitteeton.
Autonpesukoneella puhtaita autoja 24/7
Osuuskauppa Keskimaa laajensi autonpesuverkostoon avaamalla uuden ABC CarWash -pesulinjaston Laukaan uusitun S-marketin pihaan. Autonpesukoneeksi valittiin Kärcher Klean!Star IQ, joka on Keskimaan ensimmäinen Kärcherin toimittama autonpesukone.
Raskaan kaluston pesu painepesurilla
Raskaan kaluston ja erilaisten työkoneiden puhdistaminen on yksi suurimpia kuumavesipesureiden käyttökohteita. Kun ajoneuvon koko ja pestävä pinta-ala kasvaa, muodostuu myös työergonomia entistä tärkeämmäksi tekijäksi. Tutustu Kärcherin tarjoamiin ratkaisuihin.
Washman Riihimäki: Uusi autojen itsepalvelupesula
Autojen itsepalvelupesulat ovat lisääntyneet kaikkialla Suomessa. Uusimpia tulokkaita on Riihimäen Teollisuuskadulta löytyvä Washman, joka on varustettu Kärcherin pesujärjestelmällä.
Tekstiilipintojen puhdistus painehuuhtelukoneella
Mitä on huomioitava valittaessa sopivaa painehuuhtelukonetta eli tekstiilipesuria? Entä miten käyttöönotto tai lopuksi suoritettava laitteen puhdistus tapahtuu? Lue lisää artikkelista.
Työnnettävä lakaisukone tehokkaaseen ja pölyttömään työntekoon
Työnnettävät lakaisukoneet soveltuvat niin ulkoalueiden kuin valikoitujen sisäkohteiden siivoamiseen: ykköskohteita ovat esimerkiksi varastot ja lastauslaiturit. Tutustu lakaisukoneen käyttömahdollisuuksiin ja Kärcherin uudistuneeseen valikoimaan.
Uusi akkutekniikka helpottaa ammattisiivoojan arkea
Nykyään yhä useampi ammattisiivoojan työkalu toimii verkkovirran sijaan litiumioniakun voimalla. Tehokkuus, ergonomia ja turvallisuus ovat olleet merkittäviä muutosajureita uusien akkulaitteiden esiinmarssissa. ISS:n siivouspalveluiden tuotepäällikkö Minna Konttila on nähnyt omassa työssään akkulaitteiden valikoiman kehittymisen ja niiden saaman suosion.