Asiakasreferenssit

Tutustu asiakas- ja yhteistyökohtaisiin esimerkkeihin ja ratkaisuihin.

iSolar-tarvikkeet aurinkopaneelien puhdistamiseen

Etra Oy ja SJSH Oy

Aurinkopaneelien puhdistus

CWB 3 Klean!Star iQ autonpesukone

Kainuun Portti

Uusi CWB 3 Klean!Star iQ -autonpesukone

Höyrypuhdistus ammattikeittiössä

Metos Center

Höyrypuhdistus ammattikeittiössä

Erikoisten kuljetusten erityisosaaja Silvasti Oy

Erikoisten kuljetusten erikoisosaaja - Silvasti Oy

Toimitilojen ja kaluston kunnosta huolehtiminen parantaa työviihtyvyyttä ja on osa elinkaaren hallintaa.

Suomen Tennisliitto ja Kärcher yhteistyöhön. Kuvassa Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho.

Suomen Tennisliitto

Tennisliitto ja Kärcher luovat yhdessä tennikselle parempia olosuhteita kaudella 2021. Yhteistyön keskiössä on tennishallien puhtaanapito.

Rallikuljettaja Riku Tahko ja Kärcher yhteistyöhön kaudelle 2021

Rallikuljettaja Riku Tahko

Riku Tahko lähtee Hyundailla Ralli SM -sarjan kuninkuusluokkaan – Kärcher on mukana menossa kaudella 2021.

Pesurivuokraus.fi ja Kärcherin tekstiilipesuri

Pesurivuokraus.fi

Pesurivuokraus.fi tuo ammattitason tekstiilipesurin kaikkien ulottuville.

Salhydron uuden logistiikkakeskuksen lattiat pysyvät puhtaina kahdella Kärcher-yhdistelmäkoneella.

Salhydron logistiikkakeskus

Salhydron uuden logistiikkakeskuksen lattiat pysyvät puhtaina kahdella Kärcher-yhdistelmäkoneella.

Kärcherin yhdistelmäkone puhdistamassa Lyrecon logistiikkakeskuksien lattiaa

Lyreco Finland Oy:n logistiikkakeskus Vantaalla

Lyrecon logistiikkakeskuksen 10 000 lattianeliötä pysyy puhtaina oman siivoojan ja tehokkaan yhdistelmäkoneen avulla.

Kärcher iSolar – uusilla painepesurin lisävarusteilla aurinkopaneelien puhdistaminen käy tehokkaasti ja turvallisesti

Naps Solar Systems - Täydet tehot irti aurinkopaneeleista

Painepesurin lisävarusteilla aurinkopaneelien puhdistaminen käy tehokkaasti ja turvallisesti.

Suomen suurin tenniskeskus pitää peliolosuhteet kunnossa Kärcherin koneilla

Talin Tenniskeskuksen peliolosuhteiden kunnossapito

Suomen suurin tenniskeskus pitää peliolosuhteet kunnossa Kärcherin koneilla.

Autonpesukeskus 24/7, Varkaus

Varkauden Autonpesukeskukseen uusi Kärcher-autonpesukone

Uusi Kärcher-autonpesukone tuo suosittuun pesupaikkaan lisää kapasiteettia.

Ruohonleikkurit pestään aina käytön jälkeen. Työkaluna Kärcher HDS 5/11 UX kuumavesipesuri.

Tapiola Golf - golfkentän kunnossapito

Laadukkaat peliolosuhteet taataan suunnitelmallisella kaluston kunnossapidolla.

joen loka

Joen Loka: puhtaus osana yrityksen identiteettiä

Siisti kalusto ja viihtyisät toimitilat luovat työviihtyvyyttä ja ovat oleellinen osa yrityksen identiteettiä.

Rengaskanava täydentää palveluaan laadukkaalla autonpesulla

Rengaskanava Oy täydentää palveluaan laadukkaalla autonpesulla

Uudella pesukoneella saadaan myös pakettiautot puhtaiksi.

Tenniskentän vuosihuolto Tapiolan Tennispuistossa Kärcher B 250 -yhdistelmäkoneella

Tenniskentän vuosihuolto Tapiolan Tennispuistossa

Kun koronasulku pisti huhtikuussa sisähallit kiinni, päätettiin vuosihuolto tehdä hieman etuajassa. Kenttien pesussa työkaluna oli tehokas Kärcher B 250 -yhdistelmäkone.

unisport

Unisport: lattiapinnoitteelta vaaditaan kestävyyttä ja helppoa puhdistettavuutta

Urheiluhallien lattiat suunnitellaan kovaan käyttöön, mutta säännöllinen puhdistus pidentää lattiapinnoitteiden elinkaarta.

Vinkkejä Kärcherin yhdistelmäkoneen valintaan

Vinkkejä yhdistelmäkoneen valintaan

Laikka ja telaharja on suunniteltu erilaisille lattiapinnoille, ja Kärcherin tuoteasiantuntija Tuomas Tanner neuvoo valitsemaan konetyypin aina pestävän lattiapinnan mukaan.

Auton säännöllinen pesu suojaa maalipintaa ja auttaa säilyttämään auton arvon

Suomalaiset autonpesijöinä

Auton säännöllinen pesu suojaa maalipintaa ja auttaa säilyttämään auton arvon.

Härmän liikenne

Härmän liikenne: kalusto kiiltää ja kulkee

Linja-autojen säännöllinen puhdistus niin sisä- kuin ulkopuolelta on tärkeä osa Härmän liikenteen huoltorutiineita. Harjapesukone on aktiivisessa käytössä tehden jopa 15 000 pesua vuodessa.

Kärcher BD 50/70 -yhdistelmäkone

Duell Yhtiöiden varaston lattia pestään uudella yhdistelmäkoneella

Kärcherin BD 50/70 on ulkomitoiltaan pieni yhdistelmäkone, josta löytyy tehon lisäksi kompaktit mitat. Tehokkuutta löytyy myös Duell Yhtiöiden toimituskyvystä.

Broilerikasvattamon huoltopesu kuumavesipesurilla

Broilerikasvattamon huoltopesu kuumavesipesurilla

JL Tilapesut Oy:n yrittäjä Jarkko Luoma tarjoaa pesupalvelua karjatiloille, jolloin tehokkaana työvälineena on Kärcherin kuumavesipesurit.

puuseinä

Puuseinän puhdistaminen painepesurilla, jatkovarrella ja pyörivällä harjalla

Miten harmaat pilkut saadaan poistettua laudoitetusta ulkovuorauksesta? Apuna toimii Kärcherin painepesuri ja sopivat varusteet, kuten esimerkiski monikäyttöinen TL-jatkovarsi.

Kärcher HDS Traileri täydentää Tampereen varikon kalustovalikoimaa

Raitiotieverkosto pysyy kunnossa säännöllisen puhdistamisen ja ennakkohuoltojen avulla

Tampereen Raitiotien kunnossapito vastaanotti heinäkuussa uuden Kärcher HDS Trailerin, joka pääsee monipuolisiin puhdistustehtäviin.

Rappukäytävien siivous vaatii tehokkaan Kärcher-pölynimurin

Rappukäytävien siivous vaatii tehokkaan pölynimurin

Pölynimuri on siivoajan perustyökalu, joka kulkee kevyesti perässä ja kestää kovaa käyttöä. Siivousalan yritys Curant Oy kertoo Kärcher-laitteiden käyttökokemuksistaan.

Täyden varustelun itsepalveluhalli autoille

Täyden varustelun itsepalveluhalli autoille

Täyden varustuksen halli löytyy Raision Ratakadulta, jossa sijaitsee yksi Huoltoliike Tuomisen toimipisteistä. Kärcherin valtuutettuna huoltokumppanina toimiva yritys sai uudelle hallilleen osuvan nimen, PesuAsema.fi.

Vedenkierrätysjärjestelmällä varustettu rekanpesukone

Vedenkierrätysjärjestelmällä varustettu rekanpesukone

Ahola Transport otti käyttöön vedenkierrätysjärjestelmällä varustetun Kärcher TB -rekanpesukoneen. Nyt raskas kalusto puhdistuu jopa 85 % pienemmällä vesimäärällä.

Kärcherin kuumavesipesurit Power Truck Show -tapahtumassa

Kärcherin kuumavesipesurit tehokäytössä Power Truck Show -tapahtumassa

Kärcher varusti Power Truck Show -messualueen kuumavesipesureillaan, sillä näyttelyssä oleva kalusto on saatava puhtaaksi pitkänkin ajomatkan jälkeen ennen esille asettumista.

Mattoimuri sisäurheilutilojen puhdistamisessa

Mattoimuri sisäurheilutilojen puhdistamisessa

Laadukas mattoimuri takaa sisäurheiluun miellyttävät harjoitusolosuhteet. Urheiluseura Jaguars Spirit Athletes valitsi mattoimuriksi mallin CV 48/2.

Yhdistelmäkoneet koulu- ja kulttuurikeskuksen siivoamisessa

Yhdistelmäkoneet koulu- ja kulttuurikeskuksen siivoamisessa

Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen monipuolinen ja moderni käyttö edellyttää, että myös sen siivousratkaisut on oltava ajantasalla ja lopputulos moitteeton. 

ABC CarWash Laukaa: Uusi autonpesukone

Autonpesukoneella puhtaita autoja 24/7

Osuuskauppa Keskimaa laajensi autonpesuverkostoon avaamalla uuden ABC CarWash -pesulinjaston Laukaan uusitun S-marketin pihaan. Autonpesukoneeksi valittiin Kärcher Klean!Star IQ, joka on Keskimaan ensimmäinen Kärcherin toimittama autonpesukone.

Raskaan kaluston pesu painepesurilla

Raskaan kaluston pesu painepesurilla

Raskaan kaluston ja erilaisten työkoneiden puhdistaminen on yksi suurimpia kuumavesipesureiden käyttökohteita. Kun ajoneuvon koko ja pestävä pinta-ala kasvaa, muodostuu myös työergonomia entistä tärkeämmäksi tekijäksi. Tutustu Kärcherin tarjoamiin ratkaisuihin.

Washman Riihimäki: Uusi autojen itsepalvelupesula

Washman Riihimäki: Uusi autojen itsepalvelupesula

Autojen itsepalvelupesulat ovat lisääntyneet kaikkialla Suomessa. Uusimpia tulokkaita on Riihimäen Teollisuuskadulta löytyvä Washman, joka on varustettu Kärcherin pesujärjestelmällä.

Tekstiilipintojen puhdistaminen painehuuhtelukoneella

Tekstiilipintojen puhdistus painehuuhtelukoneella

Mitä on huomioitava valittaessa sopivaa painehuuhtelukonetta eli tekstiilipesuria? Entä miten käyttöönotto tai lopuksi suoritettava laitteen puhdistus tapahtuu? Lue lisää artikkelista.

sivuharjat

Työnnettävä lakaisukone tehokkaaseen ja pölyttömään työntekoon

Työnnettävät lakaisukoneet soveltuvat niin ulkoalueiden kuin valikoitujen sisäkohteiden siivoamiseen: ykköskohteita ovat esimerkiksi varastot ja lastauslaiturit. Tutustu lakaisukoneen käyttömahdollisuuksiin ja Kärcherin uudistuneeseen valikoimaan.

akkulaitteet

Uusi akkutekniikka helpottaa ammattisiivoojan arkea

Nykyään yhä useampi ammattisiivoojan työkalu toimii verkkovirran sijaan litiumioniakun voimalla. Tehokkuus, ergonomia ja turvallisuus ovat olleet merkittäviä muutosajureita uusien akkulaitteiden esiinmarssissa. ISS:n siivouspalveluiden tuotepäällikkö Minna Konttila on nähnyt omassa työssään akkulaitteiden valikoiman kehittymisen ja niiden saaman suosion.