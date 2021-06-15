Tapiolan Tennispuisto teki vuosihuollon pikavauhtia

Tehokas yhdistelmäkone nopeutti pesua

Hallilla ei ole omaa konetta, joten tänäkin vuonna turvauduttiin vuokralaitteeseen. Tennispuiston toimitusjohtaja Pekka Kilpiö kertoo, että tehokkaan yhdistelmäkoneen ansiosta kenttien peruspesu hoidettiin ennätysnopeasti.

”Poistimme verkot ja tolpat ja rullasimme kenttien väliverhot ylös. Näin lattiat saatiin ajettua pitkillä vedoilla, eikä nurkkiin jäänyt katvealueita. Leveän koneen ansiosta ajomatka jäi lyhyemmäksi ja yhden kentän pesemiseen meni reilu tunti aikaa. Ja kun tankissa riitti kokoa, ei konetta tarvinnut juuri seisottaa säiliöiden tankkaamisessa ja tyhjentämisessä. Ja akullakin taidettiin ajaa 5-6 tuntia yhteen menoon.”

”Ja tietysti tärkeintä oli hyvä pesutulos, pestyn ja pesemättömän alueen havaitsi nopeasti paljaalla silmällä, eikä kentille jäänyt laikkuja. Ainut manuaalista työtä vaativa toimenpide on muutamien purukumien poistaminen. Ne ottavat karkean kentän pintaan lujasti kiinni", Pekka Kilpiö jatkaa.