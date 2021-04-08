Puhtaat ja pölyttömät tilat ovat osa urheiluhallien sisäilman laatua

Hallien käyttöasteen kasvaessa myös niiden siivous ja kunnossapito tulevat korostetusti esille. Kun kentillä pelataan 10–14 tuntia päivässä, niin jo pelkästään siivousten rytmittäminen muodostaa omat haasteensa. Tehokkailla laitteilla suorituspaikat saadaan nopeasti siivottua ja kenttien käyttöaste pidettyä korkeana. Sesonkiaikana moni tennishalli suorittaa siivoustyöt aamun ensimmäisinä ja illan viimeisinä tunteina. Isommissa tenniskeskuksissa kentät saatetaan kunnostaa yöaikaan.

Laadukkaat olosuhteet vaikuttavat monen harrastajan suorituspaikan valintaan. Vaikka hallien ilmanvaihtoratkaisut ovat kehittyneet valtavasti, ei laadukas sisäilma toteudu ilman tilojen säännöllistä siivoamista. Muovimatoilla varustetuissa sisähalleissa korostuu erityisesti pölynpoisto. Pöly kulkeutuu pelaajien mukana nopeasti paikasta toiseen ja staattinen sähkö saattaa saada sen kerääntymään esimerkiksi käytäville. Kun käyttäjämäärät ovat suuret, niin pukuhuoneet ja peseytymistilat vaativat siivouksen osalta tavallista suurempaa huomiota. Viimeisen vuoden aikana vallinneiden olosuhteiden vuoksi hygieniasta on tullut entistä tärkeämpi urheilupaikkojen laatutekijä.