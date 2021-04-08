Puhtaat ja pölyttömät tilat ovat osa urheiluhallien sisäilman laatua
Suomen Tennisliitto ja Kärcher ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka keskittyy olosuhdetoimintaan. Tavoitteena on kehittää lajin olosuhteita keräämällä eri alojen asiantuntijat yhteen pohtimaan uusia toimintatapoja ja jakaa parhaita käytäntöjä toimijoiden kesken. Kärcher on yhteistyökumppanina myös Tennisliiton Olosuhdeseminaarissa.
Laadukkaat olosuhteet ovat monen tekijän summa
Hallien käyttöasteen kasvaessa myös niiden siivous ja kunnossapito tulevat korostetusti esille. Kun kentillä pelataan 10–14 tuntia päivässä, niin jo pelkästään siivousten rytmittäminen muodostaa omat haasteensa. Tehokkailla laitteilla suorituspaikat saadaan nopeasti siivottua ja kenttien käyttöaste pidettyä korkeana. Sesonkiaikana moni tennishalli suorittaa siivoustyöt aamun ensimmäisinä ja illan viimeisinä tunteina. Isommissa tenniskeskuksissa kentät saatetaan kunnostaa yöaikaan.
Laadukkaat olosuhteet vaikuttavat monen harrastajan suorituspaikan valintaan. Vaikka hallien ilmanvaihtoratkaisut ovat kehittyneet valtavasti, ei laadukas sisäilma toteudu ilman tilojen säännöllistä siivoamista. Muovimatoilla varustetuissa sisähalleissa korostuu erityisesti pölynpoisto. Pöly kulkeutuu pelaajien mukana nopeasti paikasta toiseen ja staattinen sähkö saattaa saada sen kerääntymään esimerkiksi käytäville. Kun käyttäjämäärät ovat suuret, niin pukuhuoneet ja peseytymistilat vaativat siivouksen osalta tavallista suurempaa huomiota. Viimeisen vuoden aikana vallinneiden olosuhteiden vuoksi hygieniasta on tullut entistä tärkeämpi urheilupaikkojen laatutekijä.
Imulakaisukone tehokas laite pallonukan poistoon
Sisähalleissa tiloihin kulkeutuu ulkoa hiekkaa, joka on yleensä helppo torjua sisäänkäyntien kuramatoilla ja aulatilojen säännöllisellä siivoamisella. Sisätiloissa olevilla tenniskentillä on harvemmin ulkoa tullutta likaa, joten siellä päähuomio kiinnittyy pölyn torjuntaan. Tennispalloista irtoava pallonukka on tuttu ilmiö kaikille tenniksen harrastajille. Karhea kenttä irrottaa pallon pinnasta nukkaa ja ellei sitä poisteta säännöllisesti, kulkeutuu se jalkineiden ja varustekassien mukana nopeasti myös pukutiloihin.
Pallonukan torjunnassa tehokkaimmiksi laitteiksi ovat osoittautuneet imulakaisukoneet. Sopivalla ajonopeudella ajettaessa nukka saadaan kentiltä tehokkaasti talteen. Yhden kenttäpuoliskon puhdistamiseen menee laitteen työleveydestä riippuen noin 20 minuuttia. Pallonukka turpoaa kostuessaan ja käyttäytyy laastin tapaan. Se tukkii herkästi laitteiston, joten sitä ei kannata poistaa tiloista tavanomaisilla lattianhoitokoneilla. Oikeaoppinen siivousjärjestys menee niin, että ensin poistetaan pallonukka ja vasta sen jälkeen suoritetaan mahdollinen lattioiden märkäpesu esimerkiksi yhdistelmäkoneella.
Kapasiteettilaskennassa kannattaa käyttää asiantuntijoiden apua
Kärcherin siivouskoneiden valikoima on suunniteltu niin, että sieltä löytyy oikeanlainen laite sekä pienille että suurille tenniskeskuksille. Isommilla, istualtaan ajettavilla laitteilla työleveys on noin metrin luokkaa ja niillä saadaan suuretkin pinta-alat nopeasti kuntoon. Pienille kentille sopii parhaiten perässäkäveltävä malli, joka on kompaktin kokoisena myös helppo säilyttää siivousvälinevarastossa.
Koneiden mitoitus kannattaa tehdä aina yhdessä Kärcherin asiantuntijan kanssa. Koneen työleveyden ja ajonopeuden perusteella lasketaan tuntikapasiteetti, jota verrataan kenttien pinta-alaan ja volyymin mukaan määräytyvään siivousrytmiin. Vilkkaimmilla kentillä kentät puhdistetaan imulakaisukoneella kolme kertaa viikossa, joten pienetkin säästöt siivousajassa tuovat vuositasolla mittavat hyödyt. Kärcherin myyntiverkostolla on myös koekäyttöön varattuja laitteita. Erityisesti tennishallit ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen miettiessään sopivaa kokoluokkaa imulakaisukoneen hankinnassa.
Huolto- ja varaosapalvelut minimoivat käyttökatkokset ja takaavat koneille pitkän elinkaaren
Kärcherin siivouskoneiden toimituksiin kuulu aina myös käyttökoulutus. Laitteiden toiminnot on suunniteltu niin, että käyttövirheiden ja työtapaturmien mahdollisuus on minimoitu. Koneen toimintoja säädetään valintakiekolla ja laite ilmoittaa joko näytössä tai merkkivaloilla mahdollisista poikkeamista. Kaikki Kärcher Professional -tuotteet on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Akkujen varauskapasiteetti ja säiliöiden koko on mitoitettu niin, että jatkuva intensiivinen käyttö on mahdollista.
Valtakunnallinen huolto- ja varaosapalvelu takaa laitteille pitkän elinkaaren ja auttaa minimoimaan käyttökatkokset. Huoltopisteissä varastoidaan yleisimpiä, alueen laitekantaa vastaavia varaosia ja Nurmijärven keskusvarastolla on keskeisimmät varaosat Suomessa myytyihin laitteisiin.
Mikäli haluat lisätietoja tenniskentille sopivista siivousratkaisuista, niin palvelemme sinua erittäin mielellämme.
Laitteiden myynti ja koulutus
Tuoteasiantuntija
Tuomas Tanner
puh. 09 6899 7791
Laitteiden huolto ja tekninen tuki
puh. 09 6899 7710
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Talin Tenniskeskus (22 sisäkenttää)
Suomen suurin tenniskeskus pitää peliolosuhteet kunnossa Kärcherin koneilla.
Tapiolan Tennispuisto
Tapiolan Tennispuisto teki vuosihuollon pikavauhtia koronasulun takia. Kenttien pesussa työkaluna oli Kärcherin tehokas B 250 -yhdistelmäkone.
Unisport: Urheiluhallien lattiat suunnitellaan kovaan käyttöön
Millainen lattiapinnoite tenniskentille tai urheiluhalleihin kannattaa valita? Entä miten se vaikuttaa puhdistamiseen ja kentän ylläpitoon?
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